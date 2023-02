Opening wielerjaar: kiezen tussen de hardheid van de Omloop of trainen op een vulkaan

Februari 2021, Omloop Het Nieuwsblad. Het peloton rijdt over de kasseien van de Holleweg. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Doet de Omloop er nog toe?

In de beleving van de liefhebbers in de lage landen, en dan vooral in België, begint het wielerseizoen pas echt met de Omloop Het Nieuwsblad, gevolgd door Kuurne-Brussel-Kuurne. Niet voor niets staan deze dagen te boek als het openingsweekend. Maar nogal wat grote namen uit het peloton zijn er deze zaterdag niet bij. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Julian Alaphilippe ontbreken.

Volgens Mathieu Heijboer, als performance manager van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma belast met de voorbereiding op de wedstrijden, is het niet ongewoon dat favorieten verstek laten gaan. Pas over een maand dienen de belangrijkere klassiekers zich aan. ‘Voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is de trainingsperiode van nu essentieel. Die wordt met de Omloop doorbroken. Dan is het voor sommigen logisch die over te slaan.’

Sebastian Langeveld (38) is de laatste Nederlandse winnaar van de Omloop. In 2011 versloeg hij in het shirt van Rabobank in een kletsnatte en koude editie zijn voormalige ploeggenoot Juan Antonio Flecha in een sprint in de straten van Gent.

Zaterdag zit hij in de ploegleidersauto van EF Education-Easypost, nadat hij vorig jaar zijn loopbaan als renner in dienst van het team beëindigde – hij had meteen aangegeven dat hij er in de voorjaarsklassiekers als begeleider bij wilde zijn.

Zijn winst destijds ziet hij nog altijd als een van zijn fraaiste zeges, naast het Nederlands kampioenschap in 2014 en zijn derde plek in Parijs-Roubaix, in 2017. ‘Het is het begin van het klassiekerseizoen. Ik denk graag terug aan mijn overwinning. De Omloop is de eerste afspraak. Er staan grote namen genoeg aan de start.’

Maar hij stelt ook vast dat de concurrentie met de omliggende races groter is geworden. ‘Er zijn eigenlijk geen echte voorbereidingskoersen meer. Zo’n beetje alle wedstrijden, van de Ster van Bessèges tot aan de UAE Tour, worden op tv of andere kanalen uitgezonden. Teams willen zich daar voor hun sponsoren laten zien.’ Dat ploegen punten moeten verdienen om degradatie uit de WorldTour – de eredivisie van het wielrennen – te voorkomen, draagt volgens hem bij aan het gewicht van koersen die er enkele jaren geleden minder toe deden.

Nils Eekhoff (25), in dienst van Team DSM, staat voor derde keer op de deelnemerslijst. In 2020 ging hij onderuit op de Paddestraat en moest opgeven, vorig jaar testte hij positief op corona – naar later bleek vals positief – en bleef thuis. Het heeft zijn liefde voor deze koers niet aangetast. ‘In dit soort wedstrijden ligt mijn hart. In de Omloop kun je ontdekken waar je staat en krijg je nog de kans de vorm verder aan te scherpen. De Omloop hoort erbij.’

Hoe ziet de voorbereiding op zo’n vroege wedstrijd eruit?

De Omloop en, een dag later, Kuurne-Brussel-Kuurne zijn vrij vlakke koersen en de weervoorspelling is: circa 7 graden Celsius en kans op regen. De meeste ploegen hebben zich onder heel andere omstandigheden voorbereid. Ze komen uit de warmte van hun trainingskampen rondom Alicante, Spanje, of deden een hoogtestage op de 2.200 meter hoge Teide, de vulkaan op Tenerife.

Vooral van hoogtestages verwachten ploegen veel. Volgens Heijboer van Jumbo-Visma betekenen ze een boost voor zowel koersen op het vlakke als in de bergen. ‘Een hoogtestage heeft niks te maken met bergop rijden, maar met op hoogte zíjn. Zo stimuleer je het lichaam meer rode bloedlichaampjes aan te maken. Dat verbetert het duurvermogen. We blijven zo lang mogelijk op hoogte.’ Roubaix-winnaar Dylan van Baarle en voor Jumbo-Visma een van de favorieten dit weekeinde, reed tot dinsdag nog op tegen de Teide.

Zo deed DSM het vorig jaar ook: drie weken op Tenerife om pas twee dagen van tevoren af te dalen naar Vlaamse bodem. ‘Het was trainen, trainen, trainen’, zegt Eekhoff. Dit seizoen koos zijn ploeg voor een andere aanpak. Hij reed de afgelopen weken al in de Saudi Tour en de Ronde van de Algarve. ‘Het doel was meer ervaring met elkaar op te doen en tegelijkertijd wedstrijdprikkels te krijgen. Dat mis je in een training, dat blijft toch simulatie. Ik geloof dat beide manieren goed zijn om in vorm te komen, maar we hopen dat we er dankzij de groepsdynamiek beter voor staan.’

Koersen in Vlaanderen is een vak apart, zegt Heijboer, omdat parcourskennis daar extreem belangrijk is. Daarom trainde Jumbo-Visma al in november op het Omloop-parcours. ‘Je onthoudt alles het makkelijkste als je er kort voor de koers bent, maar dat laat de wielerkalender niet toe.’

Hoe ging dat in het verleden?

Langeveld, renner van 2006 tot vorig jaar, oefende nooit veel op hoogte. ‘Ik zat meestal op trainingskampen in december en januari en reed twee korte etappekoersen. Dat volstond. Maar de wetenschappelijke inzichten veranderen. De tijd is voorbij dat je het wel redt met 4 tot 5 uur fietsen per dag en af en toe een rustdag.’

Vroeger was er helemaal geen tijd voor trainingskampen, herinnert Koos Moerenhout zich. Hij was prof van 1996 tot 2010 en is sinds 2018 bondscoach. ‘Je werd betaald om te koersen, niet om te trainen.’ Gevolg, zegt Heijboer: wandeletappes. ‘Veel vaker dan nu, omdat je iedere keer tegen hetzelfde peloton reed en iedereen op hetzelfde moment moe was.’

2020. Wielerfans lopen door de hal in Gent waar de bussen van de wielerploegen staan opgesteld voor de Omloop. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Nu zijn ploegen selectief in het kiezen van koersen waarin ze per se willen presteren en passen hun training daarop aan. Trainingskampen en hoogtestages in doorgaans goede omstandigheden zijn belangrijker geworden dan deelname aan onvoorspelbare voorbereidingskoersen.

De wetenschap heeft met betere training, voeding en materiaal de sport voorgoed vooruit geholpen, erkent Moerenhout. ‘Maar we moeten daar niet in doorslaan.’

De bondscoach ziet een zeer jonge wielergeneratie opgroeien met wattagemeters en voedingsschema’s voor wie trainingsdata belangrijker zijn dan de uitslag van een wedstrijd. ‘Renners zijn fysiek top, maar basale dingen worden overgeslagen, zoals goed afdalen, positionering in het peloton, parcourskennis, het omgaan met tegenslagen en hoe je koersen wint met minder goede benen.’

Is het weer tegenwoordig nog een factor?

Voor en na het openingsweekend wordt in aanzienlijk warmer weer gekoerst en getraind in mediterrane oorden of zelfs in de woestijn. Vormt dat niet een te bruuske overgang naar de nawinter van Vlaanderen?

Omloopwinnaar Langeveld gelooft niet dat veel renners en hun begeleiders hun keuzes daardoor laten beïnvloeden. ‘Het hoort bij het wielrennen. Niet iedereen heeft ook de luxe om iets uit het programma te kiezen wat ze het prettigst vinden. Van der Poel en Van Aert slaan de Omloop echt niet over omdat ze bang zijn voor slecht weer. Je kunt er veel tegen doen. Jezelf goed soigneren, de juiste kleding kiezen, snel douchen, letten op je voeding. Het laat zich ook niet voorspellen. Ik heb zelf de Ronde van de Algarve ook wel eens in de stromende regen gereden en de Omloop met 12 graden – armstukken waren niet eens nodig.’

Van warmte naar kou en andersom heeft volgens performancemanager Heijboer wel invloed op de prestatie. ‘Er wordt nogal wat van het lichaam gevraagd om in al die klimatologische omstandigheden te presteren. Aanpassen aan kou is erg moeilijk, maar voor wie niet tegen warmte kan, is er veel ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, vooral rondom warme Olympische Spelen. Maar een renner die slecht tegen kou kan, moet deze wedstrijden mijden.’

Wat doen de renners na het openingsweekend?

De indeling van de trainingen in verschillende fasen van op- en afbouw – de zogeheten periodisering – verhoudt zich moeilijk met deelname aan het gros van de wedstrijden. Langeveld: ‘Kijk naar Tom Pidcock. Hij sloeg het wereldkampioenschap veldrijden over, maar staat wel aan de start van de Omloop. Van der Poel en Van Aert reden het WK cross wel, maar beginnen pas volgende week in de Strade Bianche.

‘De voorbereiding luistert heel nauw, de wedstrijden volgen elkaar heel snel op. Wat wordt van je verwacht? Wat denk je wat je zelf aan kunt? Toen ik de Omloop had gewonnen, kon ik me nog veroorloven in de daarop volgende Tirreno-Adriatico enigszins met de handrem erop te rijden, met het oog op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat is tegenwoordig toch wat moeilijker.’

Jumbo-Visma maakt scherpe keuzes. Heijboer: ‘We hebben nog weinig competitie in de benen. We bungelen onderaan de lijsten met overwinningen. Dat is best bijzonder. We hebben er echt bewust en compromisloos voor gekozen heel goed te trainen voordat we de wedstrijden ingaan die voor ons belangrijk zijn.’

In de afweging wordt rekening gehouden met het profiel van de renner: waar de een in staat is zichzelf te pijnigen in trainingen, gedijen anderen juist bij strijd met de concurrentie. ‘Die renners hebben we ook nodig, want we zijn verplicht alle wedstrijden op het hoogste niveau van de World Tour te rijden.’

Koos Moerenhout: ‘Renners delen niet meer hun seizoen in drieën: klassiek voorseizoen, Tour en najaar. Er zijn nu hele groepen die daar doorheen rijden. Daardoor is het algehele niveau het hele jaar door heel erg hoog.’

Nils Eekhoff is niet van plan gas terug te nemen. Hij rijdt Parijs-Nice en de voorjaarsklassiekers die nog aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix voorafgaan. Het doel: extra hardheid opdoen. ‘De finales beginnen steeds vroeger, iedereen probeert elkaar er al vroeg af te schudden. Het is tegenwoordig overal volle bak rijden.’