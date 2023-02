Open blik, borst naar voren. Dai Dai N’Tab heeft twee weken voor WK de top in het vizier

Dai Dai N'tab in actie op de 500 meter tijdens een wereldbekerrace in Polen. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Stel, zei Dai Dai N’tab onlangs tegen zijn vriendin, een schilder kon heel mooi schilderen en hij maakte de Mona Lisa. Maar vervolgens lukt het schilderen niet meer. Dan is het niet meer leuk om een kwast op te pakken. Zo was schaatsen voor N’tab ook een beetje. Eerst zijn droombaan, daarna een verplichting, maar stoppen wilde hij niet. Zaterdag stond de 28-jarige sprinter voor het eerst in twee jaar tijd weer op het podium bij de wereldbeker.

N’tab kan weer uitblinken. Twee weken geleden bij de NK afstanden merkte hij het al, toen hij zich kwalificeerde voor de WK, die over minder dan twee weken in Heerenveen plaatsvinden. De ontlading was groot. Maar was hij met zijn tijd van 34,89 de tweede Nederlander en leek hij nog ver verwijderd van de wereldtop. In het Poolse Tomaszów heeft hij met zijn bronzen medaille de aansluiting op de 500 meter gevonden.

Elke dag gaat het iets beter bij N’tab. Hij oogt vaak zelfverzekerd. Open blik, borst naar voren. Aan lef geen gebrek. Met humor kan hij vertellen over het veranderen van zijn haar: van gemillimeterd naar halflang ingevlochten dreadlocks. En weer terug. Weloverwogen koos hij dit voorjaar voor nephaar, in plaats van echt. Maar nooit was hij zo onzeker als afgelopen jaar. ‘Weet je, ik ben wel een zelfverzekerd persoon, maar op de ijsbaan voel ik toch vaak aan dat het niet is wat het hoort te zijn. Dan word je een onzekere atleet.’

Geen Spelen

Ruim een jaar geleden was N’tab de grootste verliezer van het olympische seizoen. Hij werd tweede op de 500 meter bij het olympische kwalificatietoernooi, maar werd de dupe van de toevoeging van Sven Kramer voor de ploegenachtervolging op de Winterspelen. Onverteerbaar voor N’tab, die vier jaar eerder ook al als een van de favorieten op dramatische wijze de olympische selectie misliep, na twee valse starts en een diskwalificatie. In zijn woorden: ‘De Spelen zijn natuurlijk altijd een ding geweest.’

De maanden daarna werden zwaar. Nagenoeg alles had in het teken gestaan van de Winterspelen: hij verruilde Reggeborgh voor Jumbo-Visma, was anders gaan trainen, was speciaal verhuisd van Groningen, waar hij jaren woonde, naar schaatsstad Heerenveen. ‘En als dat ene doel dan wegvalt op een manier waarin ik me niet echt kan vinden, is het moeilijk weer doelen te durven stellen. Je kunt ze wel stellen, maar je moet ze ook echt voelen’, vertelde hij na de NK. ‘Dan is het eigenlijk meer een gevecht dan dat het een droombaan is. En je kunt nog zo blij zijn met de baan die je hebt, maar je moet ook gewoon je niveau halen om er plezier uit te halen.’

Inmiddels is het plezier weer terug. Na veel ‘spiegelen’ bij familie en vrienden. Met een psycholoog sprak hij ook in het begin van de zomer, maar N’tab merkte dat dit voor hem niet werkte. ‘Dat moet iedereen zelf uitvinden, ik heb ook veel respect voor mensen die er wel wat aan hebben.’

Zijn oplossing is het simpel houden. Niet vaak denken aan het verleden, maar vooral vooruit kijken. Soms moest hij zichzelf voor de gek houden. ‘Als sporter is dat een beetje je taak, ook al wist ik dat ik niet op mijn best was probeerde ik wel alles uit mijn trainingen te halen.’

Beste jaren komen nog

Hij sprak ook met Thomas Krol en Kai Verbij, zijn generatiegenoten en collegaschaatsers met wie hij al een jaar of tien in de ploeg zit. ‘Als je 20, 21 bent, is dat misschien wat minder, maar ik ben nu een middelbare schaatser en dan heb je toch wat meer in je rugzakje. Zeker met Kai en Thomas kan ik daar goed over praten.’

Die ‘middelbare’ leeftijd maakt hem niet kansarmer, denkt N’tab. Hij is 28, zijn beste jaren komen nog, denkt hij. En hij refereert aan Laurent Dubreil, de 30-jarige Canadees die in Polen het wereldbekerklassement op zijn naam schreef, maar zaterdag nipt langzamer was dan N’tab.

Vlekkeloos rijdt hij nog niet, vindt N’tab. Hij is het afgelopen jaar trager geworden bij de start, mede door rugproblemen die hem in de eerste maanden van dit seizoen tartten. ‘Het is zaak me daar weer op te focussen. Je moet een wapen hebben om de 500 meter te winnen. Dat begint, denk ik, bij de opening.’ Een snellere opening leidt automatisch tot een sneller rondje, weet hij, omdat doorversnellen ook gemakkelijker gaat.

Zijn opening in Polen biedt perspectief. Hij was zaterdag weer iets rapper dan een paar weken eerder. ‘Ik zit nu een tiende van het goud af’, zei hij na afloop tegen de NOS. ‘Dus ja, de stap naar boven is ingezet.’