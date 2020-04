Op zoek naar ‘intelligente’ suggesties om de topsport te dienen

Technisch directeur NOC*NSF Maurits Hendriks tijdens een persbijeenkomst in Sportcentrum Papendal. Beeld ANP

Al vier weken lang, tussen de zes en tien uur per dag, zit Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOCNSF, gelijk vele andere Nederlandse managers digitaal te confereren. Twee keer per week met de 34 technische directeuren van sportbonden, eenmaal per week met 55 bondsdirecteuren, dan weer met zijn high performance-managers.

Dan waren er de videogesprekken met het Internationaal Olympisch Comité, het IOC. ‘De voorbije week nog twee. Over de Winterspelen van Beijing. Die komen er ook al snel weer aan: februari 2022.’

Maar de nationale gesprekken domineren. Een maand geleden, bij de uitbraak van het covid-19 virus, gooide de Nederlandse sport de accommodaties drastisch dicht. De topsport kreeg geen uitzonderingspositie. Zij had ‘een voorbeeldfunctie’, zo liet Hendriks omstandig weten.

Op de vraag of hij, als hoogste man in het Nederlandse sportveld, nog steeds achter die strenge maatregel staat komt het antwoord zonder omwegen. ‘Ja absoluut.’

Maar er wordt, wie naar Hendriks luistert, geschakeld in de gedachtevorming van de Nederlandse topsport. ‘Ik ben de eerste om te erkennen dat de situatie en de realiteit in de samenleving per week drastisch veranderd zijn. Wat drie, vier weken geleden besloten is, waren toen heel goede besluiten. Maar het is niet voor niks dat we in Nederland al een tijdje bezig zijn te kijken naar de anderhalvemetersamenleving.

‘In de topsport zijn we ook aan het nadenken over dat type samenleving. We zijn op een volwassen manier met de overheid hierover in gesprek. Sterker: we hebben twee weken geleden een notitie ingediend bij de overheid, samen met de KNVB, waarbij wij een aantal zaken toelichten.’

Is dat onderdeel van een exit-strategie?

‘Nou, het is een onderdeel van goed nadenken. En vooral goed nadenken vanuit de realiteit en de richtlijnen die in Nederland bestaan. En het bewustzijn dat dit wel eens heel lang kan duren.’

Het sluiten van topsportgerichte trainingsomgeving leidde tot creatief en inventief inrichten van alternatieve sportplekken. Turnkampioen Epke Zonderland werd gespot met één rekstok en één trainer in een leegstaand gebouw dat later dienst zal doen als fitnesscentrum.

Hendriks voelt mee met zijn topsporters. ‘Je kan je afvragen of Epke’s schouders, als-ie zo lang moet stilstaan, nog wel belastbaar zijn. Dan kom je aan medische facetten van topsport. Dat proberen we per sport in kaart te brengen. Daar praten we met de overheid over. En we kijken breder dan topsport. We zijn heel nadrukkelijk aan het nadenken over voorstellen, aan intelligente suggesties zal ik maar zeggen, die natuurlijk voor de topsport gelden maar waar heel Nederland wat aan heeft.’

De sport is als één geheel in kaart gebracht. De duidelijke scheiding tussen niet-contactsporten als zwemmen, turnen en atletiek, maar ook golf, tennis, badminton en handboogschieten en contactsporten als voetbal, rugby en judo is op voorhand niet aangebracht. ‘Iedereen begrijpt dat daar grote verschillen tussen zijn. Gelukkig kunnen mensen in ons land nog hardlopen, mits zij de afstandsregel hanteren. Maar een potje judo in het park, dat behoort niet tot de mogelijkheden.’

Hebben jullie als topsport moeite gehad de strengheid van maart overeind te houden?

‘Ik heb bij de start van dit beleid gezegd dat we goed moeten nadenken over maatwerkoplossingen. Want een topsporter moet wel zijn vak kunnen uitoefenen. Maar dat haalt niets weg van de voorbeeldfunctie die we als topsport ook hebben in de samenleving. Ik ben beretrots op hoe iedereen hiermee is omgegaan. Als ik Epke of Dafne (Schippers, red.) en andere topsporters hoor of hun filmpjes zie op de sociale media, dan ben ik ongelooflijk trots dat ze het serieus hebben genomen en ook echt als voorbeeld dienen in Nederland. Ik zie een grote solidariteit. Maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid na te denken over oplossingen.’

Waarbij de volksgezondheid altijd leidend is?

‘Dat belang overstijgt de sport. Maar wij hebben ook het topsportbelang te dienen. Dat zijn we verplicht aan onze sporters, maar er is ook een verplichting aan onze samenleving. We moeten nu nadenken over hoe we hier straks in een nieuwe fase mee omgaan.’

Jullie denken na over een volgende fase. Is dat dan een voorzichtige exit-strategie?

‘Nee. Het is verstandig omgaan met de huidige richtlijnen. Op dit moment houdt iedereen zich daar strak aan.’

Heeft de beslissing de Olympische Spelen van Tokio met een jaar uit te stellen geholpen in de keurigheid van de Nederlandse topsporter?

‘Ja natuurlijk. Het was in die eerste week van de lockdown, toen de startdatum van Tokio, 24 juli, bij sporters nog scherp in het zicht lag, allemaal heel moeilijk. Dat werd na het uitstel naar 2021 compleet anders.’