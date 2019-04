Op zijn wondersloffen loopt Kipchoge lachend naar de tweede tijd ooit in Londen

Eliud Kipchoge had zondag ‘geen moment het idee dat het niet zou lukken’. Beeld BSR Agency

Het is de op een na snelste tijd ooit over 42.195 meter gelopen. Alleen hijzelf, de wereldrecordhouder, was ooit sneller. Het is watertanden voor de cijferaars. Kipchoge won in Londen zijn 10de marathon op rij. Voor de vierde keer was hij de snelste in Londen. Er was geen man die dat eerder voor elkaar kreeg. Met het gemak waarmee de 34-jarige Keniaan dat deed, onderstreepte hij nog maar eens zijn onverslaanbare imago.

Vanaf het startschot lag het tempo hoog. Een kopgroep van negen man scheur­de zich los van de rest van het veld. Kipchoge week geen moment van de koppositie. Tot halverwege bleef de groep bij elkaar, daarna zette de Keniaan een versnelling in die uiteindelijk alleen de Ethiopiërs Mosinet Geremew (27) en Mule ­Wasihun (25) konden volgen.

Vol vertrouwen

Dat het Ethiopische duo Kipchoge zo lang kon volgen, baarde de regerend olympisch kampioen geen zorgen. ‘Het was een tactische race omdat alle toppers er waren’, blikte de winnaar na afloop terug. ‘Maar ik weet hoe ik deze race moet winnen. Ik was vol vertrouwen en geen moment had ik het idee dat het niet zou lukken.’

In het kielzog van Kipchoge, die langs de Theems zijn belagers afschudde, liep Geremew naar de tweede plaats in 2.02.55. Hij is daarmee na Kipchoge de snelste marathonloper ooit. Wasihun liep zich met de derde tijd van 2.03.16 in de top-8 aller tijden.

De omstandigheden in Londen waren ideaal. De thermometer piepte net boven de 10 graden Celsius uit en na een stormachtige zaterdag was de wind zondagochtend gaan liggen.

Bij de vrouwen leidde dat, na een wat afwachtende start, tot de snelste tweede wedstrijdhelft ooit door een vrouw gelopen. Winnares Brigid Kosgei raffelde de laatste ruim 21 kilometer af in 66 minuten en 24 seconden. De Keniaanse won zo in 2.18.20, de zevende tijd ooit.

Schoeisel

Het weer was niet de belangrijkste reden voor de toptijden, vermoedde de Britse bewegingswetenschapper Ross ­Tucker. Hij wees op Twitter meteen na de finish van de toplopers op hun schoeisel. ‘Ik denk dat met koolstofvezel geveerde schoenen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de tijden die we vandaag hebben gezien.’

Het is geen nieuwe observatie. Sinds Nike in 2017 een hardloopschoen met een lepelvormige plaat van koolstofvezel introduceerde, de Vaporfly, is er discussie over. Volgens de fabrikant zou het 4 procent tijdswinst opleveren omdat de schoen de loper bij elke pas doet terugveren. Volgens onderzoek van The New York Times was Nike te positief en is 1 procent tijdwinst waarschijnlijker.

Een marge van 1 procent heeft alsnog een grote invloed op een lange inspanning als de marathon. Op 2 uur lopen levert het 72 seconden profijt. Het maakt het lastig om de prestaties van Kipchoge, die het uithangbord van de koolstofschoen is, en andere lopers op de Vaporfly in perspectief te plaatsen. Tucker: ‘Het verstoort de prestatie, mogelijk nog meer dan doping dat doet.’

Thuisfavoriet Mo Farah

Het talent van Kipchoge staat niet ter discussie. Zelfs met inachtneming van de winstmarge van zijn wondersloffen staat het wereldrecord van 2.01,39 dat hij afgelopen september in Berlijn liep als een huis. Ook op zijn zege in Londen, waar veel van de andere toplopers dezelfde schoenen droegen, valt weinig af te dingen. Zijn concurrenten konden niets anders dan proberen zo lang mogelijk te volgen, maar zelfs met koolstofspringveren slaagde daar niemand in.

Ook thuisfavoriet Mo Farah kon niet mee met Kipchoge. De publiekslieveling bleef in Londen op de vijfde plaats steken. De viervoudig olympisch kampioen op de tartanbaan was van tevoren vol bravoure geweest. Hij startte om te winnen, vertelde de 36-jarige in Somalië geboren Brit. Dat bleek lastiger dan gedacht voor de man die afgelopen najaar de marathon van Boston op zijn naam schreef.

Farah, die trots ‘Sir Mo’ op zijn borstnummer had prijken, was mee in de kopgroep van negen lopers, maar leek daar niet op zijn gemak. Meermaals moest hij een klein gaatje laten. Toen Kipchoge halverwege het tempo opvoerde kon hij niet mee. Wel schoof hij op naar de vijfde positie. ‘Ik ben teleurgesteld. Mijn doel was om de koplopers op te vegen, maar dat lukte niet.’