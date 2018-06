Op zijn tennisacademie leren kinderen de normen en waarden van Nadal, voor 55 mille per jaar

In het museum van de Rafael Nadal Tennis Academy in Manacor op het Spaanse eiland Mallorca wordt de bezoeker toegesproken door het hologram van ‘Rafa’. Hij gebruikt geen grote woorden, de vitrines zijn even bescheiden als de nummer 1 van de wereld. ‘Volg mijn droomreis’, zegt Nadal. Het is tevens het motto in de opleiding van de talenten op zijn academie. Dromen mag. ‘Maar levenslessen zijn belangrijker dan de tennistrainingen.’

In oktober 2016 opende Nadal de tennisacademie in zijn woonplaats Manacor, met als eregast zijn vriend en aartsrivaal Roger Federer. Op verzoek van Nadal richtte Alexander Marcos, hoofd van de American International School op Mallorca, het onderwijs in. ‘Rafa kon tennis en school moeilijk combineren, hij wilde een academie oprichten waar studie en topsport samengingen’, vertelt Marcos.

‘Het eerste wat ik tegen de kinderen zeg als ze bij ons komen, is dat ze nooit proftennissers zullen worden. Wat zij hun plan A noemen, is in werkelijkheid plan B. Dan kijken ze me verrast aan, maar in 99,9 procent van de gevallen heb ik gelijk. Ik ben altijd blij als een kind mijn ongelijk bewijst. Maar we moesten dus meer bieden dan een tennisacademie.’

Uniek

School en tennis, zo bijzonder is het ook weer niet, wist Marcos. De Rafael Nadal Tennis Academy moest het bijzondere karakter van zijn naamgever benadrukken. ‘Zijn onze coaches beter? Wellicht. Zijn onze faciliteiten beter? Kun je over twisten. Waarom komen mensen naar Manacor? Omdat ze op de academie van Nadal willen trainen. Rafa is uniek, dus hoe verkopen we zijn uniciteit? Door zijn normen en waarden als een rode draad door de opleiding te laten lopen.’

Joel Figueras, coach op de academie: ‘De kinderen zien Rafa hier trainen. Hij ruimt zijn spullen op, veegt zijn eigen baan schoon. Als het voor Rafa normaal is, dan ook voor de kinderen. Ze komen vaak uit rijke families en zijn verwend. Wij houden die kinderen een spiegel voor. Ze zijn te gast in het huis van Rafa. Als ze iets kapotmaken, hebben ze het eigendom van Rafa beschadigd. Hij stelt de leerlingen in staat hun dromen te realiseren, wij verwachten dat ze respect tonen voor de hun geboden faciliteiten.’

Moreel kompas

Nadal is niet alleen een rolmodel op de tennisbaan, aldus Marcos. ‘Hij is bijna onmenselijk. Rafa komt nooit negatief in het nieuws. Je leest nooit verhalen dat hij dronken is aangetroffen in het nachtleven. Rond Nadal hangen geen schandalen, hij fungeert op de academie als een moreel kompas.’

In tien eigenschappen van de tienvoudig grandslamkampioen op Roland Garros wordt les gegeven. Marcos: ‘Terwijl een bedrijf vaak niet verder komt dan drie kernwaarden. Wij kiezen voor een holistische benadering. Ik wil kinderen afleveren met dezelfde karaktereigenschappen als Rafa, met zijn respect, zijn nederigheid.

Rafael Nadal na de winst op Maximilian Marterer tijdens Roland Garros, 2018. Foto EPA

‘Ik ontwikkelde vroeger leiderschapsmodellen voor multinationals en grote banken, waarbij ik hun normen en waarden ter discussie stelde. Het was de tijd van de grote schandalen en nog steeds is die graaiersmentaliteit in het bankleven niet verdwenen. De cultuuromslag in de financiële wereld is nog lang niet voltooid. Alleen met volharding creëer je ander gedrag.

‘Rafa laat zien hoe je de top bereikt. Het overwinnen van tegenslagen, discipline, orde, teamwerk, nederigheid; Rafa combineert het allemaal. En ik wil dat hij trots kan zijn op de kinderen die wij opleiden.’

Juist omdat Nadal zijn sport allang is ontstegen, is hij veel meer dan de harde werker op de tennisbaan, zegt Marcos. ‘Ik nodig hem geregeld uit om de kinderen toe te spreken. Het gaat soms om kleine dingen. De leerlingen komen vaak te laat in de klas. Vertelt Nadal over het belang van discipline en hoe hij al die jaren gedisciplineerd leeft. Naar hem wordt geluisterd.’

Duur betaald

Het idealisme in Manacor wordt duur betaald. De opleiding kost jaarlijks 55 duizend euro. Figueras: ‘Dat is voor het totale pakket: school, tennistrainingen, coaching, medische begeleiding, reizen naar toernooien. Het is veel geld, maar in Engeland ben je alleen aan studie al 30 duizend euro kwijt en heb je verder nog niks. Op onze academie staan ruim zeventig medewerkers in dienst van 125 kinderen, van wie de meeste met een scholarship tot de academie zijn toegelaten of met een beurs van hun tennisbond.’

Wie zijn kind zes jaar stalt bij de Rafael Nadal Tennis Academy, is dus 330 duizend euro kwijt, zonder de garantie dat hij slaagt in het proftennis. ‘Er zijn geen garanties in topsport’, aldus Figueras. ‘Wij garanderen wel dat we na zes jaar een goed opgeleide tiener afleveren, die overal terecht kan. Het is een investering in het leven, want het is in elk beroep moeilijk om tot de beste honderd van de wereld te behoren. Of je nu journalist of tennisser bent. Misschien wordt maar één kind van deze academie proftennisser.’

Marcos bezweert dat de academie van Nadal geen commerciële fabriek is, ter meerdere glorie van de illustere naamgever en financier. ‘Rafa wilde deze academie per se in Manacor opzetten om zijn geboorteplaats iets terug te geven. Daarom is de school ook open voor kinderen die niet tennissen. We wilden geen eliteschool voor de rijken zijn. Natuurlijk is dit een privéschool, maar we hanteren dezelfde prijzen als de andere scholen op Mallorca.’

Dit jaar nog wordt de academie uitgebreid met extra indoorbanen, in het museum kan binnenkort virtueel worden getennist met Nadal. Maar of de academie ook zijn opvolger aflevert? Coach Figueras: ‘Het is onmogelijk een nieuwe Rafa op te leiden. We kunnen wel helpen om een nieuwe generatie toptennissers voort te brengen. Maar nog belangrijker is dat ze slagen in de maatschappij, op onze manier proberen we een iets betere wereld te creëren. Dat is de ware nalatenschap van Rafael Nadal.’