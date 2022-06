Op zijn pleintje zingen ze: ‘Nouri, Nouri, Nouri’

Terwijl Frenkie de Jong met Oranje traint in Zeist, adviseert hij de jeugd vanaf een scherm om vooral buiten te spelen, het mooiste dat er is. Bijvoorbeeld op het pleintje in Geuzenveld, Amsterdam, dat een half uur later officieel A. Nouriplein heet.

Genoemd naar zijn vriend Appie Nouri, die bijna vijf jaar geleden een hartinfarct kreeg tijdens een oefenwedstrijd van Ajax, met ernstig hersenletsel tot gevolg door zuurstofgebrek. Nouri leeft bij laag bewustzijn, hier in de buurt van het pleintje.

Nouri verbindt zelfs nu hij bedlegerig is. Alles is hier, vanwege hem. Iedereen. Elke kleur. Moeders met hoofddoeken. Vaders. Tientallen kinderen. Hoogwaardigheidsbekleders. Agenten. Elke gezindte, al die shirts van verschillende clubs, de meeste van Ajax. Overal zijn omhelzingen. Een boks hier, ouderwets handen schudden daar. Selfies met burgemeester Femke Halsema.

Zo’n pleintje, bedoeld voor voetbal, basketbal en fitness, is de ideale plek voor verbinding. Appie Nouri was een man, een jongen eigenlijk, van verbroedering, zonder dat hij het zelf in de gaten had. Hij hoefde daarvoor niets extra’s te doen. Hij was gewoon zo. Hij betekende iets voor anderen, zonder dat de wijk of de wereld het hoefde te weten. En altijd bleef hij lachen. Een beetje verlegen, met vrolijke ogen die zeiden dat het allemaal goed kwam. Hij vierde het voetbal en het leven. Altijd met nummer 34. Altijd een hartje met de vingers, na een doelpunt.

Deze zondag vieren ze hem. ‘Weten jullie wie ik ben?’, vraagt burgemeester Halsema aan de kinderen bij het podium. Het is ze verteld, dat een statige mevrouw met een aparte ketting naar de wijk komt. Maar al die kinderen zijn vooral gekomen voor anderen, voor voetbal. De mooiste woorden en het meeste applaus zijn voor Tiki Taka Touzani, de man met de kunstzinnige vaardigheid van het straatvoetbal, de inspirator van duizenden jongeren die dromen over trucs, over panna’s en akka’s. De kinderen hebben al zijn filmpjes met topspelers gezien, op YouTube of ergens anders.

‘We leven soms meer met het scherm dan in het echt. Iedereen vecht om onze tijd, ons kostbaarste bezit’, zegt Touzani met de flair die hem eigen is. Hij vraagt de jeugd te spelen op het plein. Niet alleen nu. Altijd. Samen. Met verantwoordelijkheid voor elkaar. Hij geeft adviezen: kijk naar elkaar om. Let op als iemand het moeilijk heeft. Help hem of haar dan. Zoals Nouri het vroeger deed, terwijl hij nu juist hulp nodig heeft, 24 uur per etmaal.

Willem van Hanegem, voor de kinderen een onbekende grootheid en voor ouderen een onverwoestbaar icoon, voltrekt met vader Mohammed Nouri de officiële opening van het plein, dat eerst de naam van Nigel de Jong droeg. Of Appie het eerbetoon meekrijgt? Broer Abderrahim vertelt dat ze hem filmpjes zullen laten zien. Ze zullen hem vertellen over deze vrolijke zondag in juni. Soms reageert Appie met een gebaar, met een glimlach. ‘Hij krijgt alles mee.’

Wie weet heeft hij ook iets gehoord van de aubade van de kinderen rond het veldje dat sinds zondag zijn naam draagt. Ze zingen: ‘Nouri, Nouri, Nouri.’