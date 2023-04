Op zijn ouwe voetbaldag is zelfs voor Messi de vraag wat hij nog waard is

Lionel Messi viert zijn doelpunt tijdens de Ligue 1-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en OGC Nice in het Parc des Princes-stadion op 1 oktober 2022 in Parijs, Frankrijk. Beeld Getty Images

Toen Lionel Messi naar Paris Saint-Germain (PSG) kwam, konden de supporters niet geloven dat hij voor ze stond in een t-shirtje met Ici c'est Paris erop. Anderhalf jaar later is het gejuich veranderd in striemende fluitconcerten als hij naar de cornervlag sjokt.

‘Messi en PSG zijn dichtbij een scheiding’, kopte l’Equipe deze week. Het steeds luider supportersprotest is volgens de sportkrant niet de enige reden dat de onderhandelingen over een langer verblijf moeizaam verlopen. De andere: geld. Zelfs PSG moet zich, gedwongen door financiële regels, afvragen hoeveel een Messi op leeftijd, nog waard is.

De Argentijn kan wel blijven, maar moet dan volgens l’Equipe genoegen nemen met 25 procent minder salaris. Het is even wennen, want jarenlang ging het met het salaris van Messi zoals Jorge Messi, zijn vader en zaakwaarnemer, wilde. Bij Barcelona ging het steeds omhoog en met flink meer dan de inflatiecorrectie ook. In zijn laatste vier jaar zou het zijn opgelopen tot 555 miljoen euro. Geen bestuurder wilde verantwoordelijk zijn voor zijn vertrek, de vraag of hij het wel waard was werd niet eens gesteld.

Liefde bekoeld

Toen Barcelona, mede door de coronacrisis, dat niet meer kon en mocht betalen, stond PSG meteen op de stoep. Dat de liefde nu bekoeld is, komt enigszins als een verrassing. Tijdens het WK in Qatar lekte nog uit dat Jorge een mondeling akkoord had bereikt over verlenging. De zwarte met gouden beklede bisht die zijn zoon na de gewonnen finale kreeg omgehangen zag eruit als een symbolische bezegeling van het verbond tussen het emiraat en de beste voetballer van de wereld.

Nog geen half jaar later roept juist die WK-winst de vraag op hoe ambitieus Messi nog is. Nu hij 35 is, en alles heeft gewonnen, valt het extra op dat hij geregeld over het veld sloft na balverlies. Dat heeft hij altijd gedaan, en de statistieken zeggen dat hij dit jaar juist net zo veel tackles maakt als in zijn beste jaren, maar de PSG-fans zien vooral dat hij wel lacht als hij het shirt van Argentinië draagt.

Probleem voor PSG is dat het van alle topclubs het meest uitgeeft aan salarissen: 728 miljoen euro per jaar. Dat alleen al is meer dan de 700 miljoen aan inkomsten. Verliezen werden altijd zonder morren bijgelapt, maar nieuwe financiële regels van de Uefa maken dat moeilijker.

Vanaf volgend seizoen mag er nog maar 90 procent van de omzet worden uitgegeven aan salarissen en transfers, en in 2025 nog maar 70 procent. Of de inkomsten moeten dus drastisch omhoog of de salarissen omlaag. Kylian Mbappé verkopen zou ook een oplossing zijn, maar de jonge Franse ster wil niemand in Parijs kwijt.

Terug naar Barcelona dan? Fans, oud-spelers, bestuurders, trainer en oud-ploeggenoot Xavi, allemaal zeggen ze er van te dromen dat Messi ooit weer ‘thuis’ komt, maar de financiële regels van de Spaanse Liga zijn nog strenger. De club moet 200 miljoen euro bezuinigen voordat er ook maar iemand kan worden aangetrokken. De Catalanen dreigen zelfs het jonge talent Gavi en basisspeler Ronald Aroájo te verliezen, omdat de Liga hun nieuwe, hogere contracten niet accepteert.

Kunstgrepen

‘Messi kan volgend seizoen niet bij Barcelona of PSG spelen’, voorspelde Javier Tebas, de strenge baas van La Liga onlangs nog. Maar hij weet ook dat Barcelona afgelopen zomer allemaal kunstgrepen uithaalde om toch spelers te kunnen halen. Ook PSG lukte het tot nu toe steeds om om Financial Fair Play heen te werken. De bestemming, en de hoogte van zijn salaris, van Messi is dus een test case of die regels nu wel serieus worden genomen.

En dan zijn er nog zijn eigen ambities. Wil hij in Europa blijven en net als Ronaldo een vijfde Champions League winnen. Of gaat hij de Portugees liever achterna naar Saoedi-Arabië? Al maanden gaat het gerucht dat Al Hilal hem wil, waarbij de bedragen oplopen. Van 300 miljoen euro aan het begin van dit jaar tot 400 miljoen nu.

Andere veel genoemde kanshebber is Inter Miami, in de stad waar veel Spaans wordt gesproken. In Amerika werken sportclubs met salarisplafonds, maar Don Garber, de baas van de MLS, droomt er van om de wereldkampioen te halen naar het land waar in 2026 het WK wordt gespeeld. Volgens hem kan er best ‘outside of the box’ worden gedacht. Zo kwam ooit ook David Beckham in Amerika, hij mocht een nieuwe club oprichten. Dat werd Inter Miami, waar hij nu Messi's baas kan worden.