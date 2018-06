Op zijn 20 miljoen kostende superjacht bereidt golfer Woods zich in alle rust voor op de US Open

Hij is getekend door het leven, heeft al vijf jaar geen toernooi gewonnen en toch kijken vrijwel alle golffans donderdag bij de start van de US Open naar Tiger Woods (42), fenomeen voor het leven.

Foto AP

Het is een aparte manier om als sporter een comfortabel onderkomen te hebben. Tiger Woods heeft zijn 50 meter lange superjacht Privacy aangemeerd in de haven van Hampton Bays nabij New York. Op de baan van Shinnecock Hills begint donderdag de US Open, de tweede major van het jaar.

Woods is op zijn privéjacht verzekerd van privacy, zoals het schip ook veelbetekenend is genoemd. Hij heeft nu eenmaal een hekel aan aandacht buiten een wedstrijd om. Meestal oefent hij daardoor voor dag en dauw. Het jacht is niet lang genoeg om met een driver voluit te kunnen slaan. Maar het is langer dan het Vrijheidsbeeld en Jerry Seinfelds jacht Moka. Het is twee keer zo groot als de Sunseeker Manhattan van filmdiva Nicole Kidman die ook in deze haven ligt.

Top-12

Woods is dit jaar terug in het professionele golfcircuit. Hij doet mee, maar heeft nog geen toernooien kunnen winnen. Op The Masters in Augusta waar zijn landgenoot Patrick Reed de titel behaalde, kon hij niet meedoen om de prijzen. In negen optredens dit jaar eindigde hij vier keer binnen de top-12.

Hoewel hij kalend is, 42 en door het leven is getekend, is zijn reputatie nog altijd enorm. Forbes rekende zijn inkomsten in 2017 onlangs op 43 miljoen dollar, hoewel hij toen vanwege blessures niet eens speelde. Daarmee was hij de meest verdienende golfer en na vijftien andere atleten – vooral boksers, basketballers en enkele voetballers – de best verdienende sporter ter wereld.

De jacht van Tiger Woods.

Het is tien jaar geleden dat Woods zijn laatste major – dezelfde US Open – won en vijf jaar dat hij überhaupt een toernooi won. Weinig twijfelen dat hij opnieuw een keer kan winnen, zij het dat hij het golf nooit meer zal overheersen zoals in het eerste decennium van deze eeuw.

Kaarsrecht

Zijn oefenrondjes aan de vooravond van de US Open mocht Woods spelen met drievoudig major-winnaar Jordan Spieth. En zijn eerste ronde op donderdag zal hij aantreden met de nummer één en twee van de mondiale golfranglijst: de Amerikanen Dustin Johnson en Justin Thomas. Woods staat op plek 80, drie plaatsen hoger dan de Nederlander Joost Luiten die geblesseerd is en zich ook niet voor het toernooi had gekwalificeerd.

De US Open staat bekend als de zwaarste major van het jaar. De holes zijn langer en krapper dan die van de andere majors. Wie wil winnen moet niet alleen heel ver slaan, maar ook kaarsrecht. Vaak is een score van een of twee slagen onder par over vier dagen voldoende om het toernooi te winnen. De laatste keer dat de wedstrijd op Shinnecock Hill werd gespeeld was in 2004. Nu is de baan nog eens bijna 500 meter langer gemaakt en moeten de spelers 6.800 meter overbruggen. Wel zijn er vijfhonderd bomen gekapt, maar daardoor heeft de wind weer vrij spel.

Er zijn maar twee par-5 holes, zodat het moeilijk zal zijn birdies te maken. Woods succescoach Hank Haney die tussen 2004 en 2010 met hem samenwerkte, gelooft dat Woods een major kan winnen. ‘Maar de US Open is de moeilijkste’, zo denkt hij. Woods is zelfverzekerd en acht zich wel degelijk een kanshebber.

Van luidruchtig publiek zal hij geen last hebben. Op zijn 20 miljoen dollar kostende superjacht zal een bemanning van negen ervoor zorgen dat hij niets tekort komt en niemand in de buurt zal komen.