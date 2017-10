Op zich fraaie zege op Zweden bleek een lege huls: Oranje mist definitief het WK in 2018

Het is best sneu, het missen van het WK. Nederlanders kunnen, ondanks de magere kwaliteit van tegenwoordig, nog altijd iets beter voetballen dan Zweden. Dat bleek in Solna, waar het onnodig 1-1 bleef, en dat bleek opnieuw in Amsterdam, al zullen de Scandinaviërs zich zeker hebben gewaand. Zelfs in tijden van crisis is Nederland trouwens beter dan het gros van de Europese landen. Maar waar al die naties beseffen dat teamverband het halve werk is in een voetbalwereld waar grote individuen schaars zijn, tolde Oranje als een ongeleid projectiel door de spelonken van Europa.



Nederland haalde niets tegen Frankrijk, behalve een vracht tegendoelpunten. Oranje maakte zich belachelijk in Bulgarije door de tegenstander verkeerd in te schatten en veronachtzaamde het doelsaldo, door de FIFA als belangrijker ingeschaald dan het onderlinge resultaat.



Zo was het toch een leuke avond, ondanks de teleurstelling die geen vat krijgt op menig lallende Oranjesupporter. Die is een blijmoedig mens. Na een kwartier veerde het volk op, na een Zweedse handsbal en de totaal mislukte 'Panenka' van Robben, die op vreemde wijze toch in het doel verdween. Nog zes, was de gedachte. Nog vijf kwartier. Maar natuurlijk was de inhaalrace een illusie, al hadden Wijnaldum en Tete 2-0 en 3-0 moeten maken. Robben scoorde in minuut 40 met een weergaloos schot. Het greintje geloof in het wonder dat oplaaide, verdween weer na rust, toen de 3-0 uitbleef.