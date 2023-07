Op Wimbledon hoort regen er gewoon bij en geeft het Djokovic de gelegenheid een act op te voeren

Novak Djokovic doet een ludieke poging na een buitje het gras droog te krijgen. Beeld AFP

Novak Djokovic die gehurkt en vol overgave naar de perfect gemaaide grassprieten op het Centre Court van Wimbledon blaast, in een ludieke poging het gras droog te krijgen: tennisfan Michelle Roger krijgt er niets van mee.

De Londense staat inmiddels al bijna acht uur op enkele honderden meters afstand van het stadion te wachten in een ellenlange rij. Zij is, in tegenstelling tot het gros van de bezoekers binnen de hekken van het prestigieuze grandslamtoernooi, blij met de regen. Hoe langer het spel stilligt, hoe groter de kans dat zij vandaag een kaartje bemachtigt en nog iets van de tenniswedstrijden te zien krijgt.

Wimbledon is het toernooi van tradities. Wit is de vaste kleur voor kleding en handdoeken. Aardbeien met slagroom geserveerd in rood kartonnen bakje is het typerendste gerecht. En Wimbledon is geen Wimbledon zonder verstoring door regen. Dat er sinds 2009 een uitschuifbaar dak zit boven het Centre Court, het nummer één stadion waar Novak Djokovic als titelverdediger volgens - ook zo’n - traditie aftrapt, maakt daarbij vandaag geen verschil.

Het publiek moet vermaakt worden, denkt Djokovic deze middag. De topfavoriet voor de grandslamtitel heeft een set gespeeld, tegen Pedro Cachín, de Argentijnse nummer 68 van de wereld. Het staat 3-6 in het voordeel van de Serviër. Maar wat op papier vooraf een snelle tennispot leek te worden, is in werkelijkheid plots een en al traagheid. De wedstrijd ligt al een tijdje stil.

Groene sprieten

Met een handdoek in zijn rechterhand rent Djokovic het gras op, bukt, en begint verwoed draaiende bewegingen te maken boven de groene sprieten. Dan komt hij omhoog, met zijn armen gespreid naar het publiek, van: help me. ‘Kom op’, roept hij vervolgens. Echt veel regen viel er niet, voordat het dak werd gesloten. Maar de hoofdscheidsrechter heeft alle hoeken van de baan inmiddels vier keer gecontroleerd, af en toen zijn hand door het groen bewegend. Steeds schudt hij zijn hoofd. Gespeeld wordt er niet.

Michelle Roger, uit de rij buiten ziet niets van dit alles. Niets van de zeventien andere wedstrijdbanen op het indrukwekkende complex van Wimbledon, die nu snel een lichtgroen doek ter bescherming hebben gekregen. Roger ziet evenmin dat de Nederlanders Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp, die allebei een dag later in actie komen in de eerste ronde, in allerijl een van de tweeëntwintig trainingsbanen moeten verlaten. Ze ziet ook niks van het andere stadion, Court One, dat ook over een uitschuifbaar dak beschikt, maar waar na een korte pauze opmerkelijk genoeg wel verder gespeeld kan worden.

Roger doet ook aan tradities. Al zo’n dertig jaar komt ze hier, op het groene park naast het tenniscomplex, om in de befaamde The Queue te staan. Tickets voor Wimbledon zijn schaars, maar echte volhouders worden beloond na urenlang wachten in een gebied dat doet denken aan een soort festivalterrein. Uit boxen komt muziek, er staan eettentjes, voor wie geen picknick heeft meegebracht. Hier verzamelen mensen in de vroege morgen, of in een enkel geval zelfs al vijftig uur voor aanvang van de eerste wedstrijd van het toernooi.

Geen beweging in de rij

‘Maar andere jaren waren we rond elf uur ’s ochtends wel binnen’, zegt Roger. Ze meldde zich om acht uur in de ochtend, nu staat ze om vier uur ’s middags nog buiten. Urenlang zat er geen beweging in de rij. De organisatie laat later weten dat de bagagecontrole dit jaar langer duurde dan anders. Roger noemt het haar slechtste ervaring in dertig jaar. Een Australisch stel heeft het rond het middaguur zelfs opgegeven, vertelt ze. ‘Sneu. Het was hun enige kans. Ze moeten morgen alweer naar Parijs.’

Roger geeft niet op. Ze wil de hekken door, langs hoge met planten bekleedde muren, tot in perfectie gesnoeid. En dan naar de legendarische Henman Hill, ook wel ‘The Hill’, de groene heuvel met uitzicht op twee metershoge schermen waar de belangrijkste wedstrijden worden getoond aan toeschouwers zonder kaartje voor een zitplaats in een stadion, zoals Nicola Lavin.

Zij ziet hoe Djokovic tot vermaak van het publiek applaudisseert, terwijl mannen met een soort bladblazers het gras onder behandeling nemen. Ook Lavin doet het oponthoud niets. ‘Regen hoort er gewoon bij’, zegt ze. Bijna anderhalf uur na de regenonderbreking wordt de wedstrijd weer hervat. Het wordt 6-3, 6-3, 7-6.

En Michelle Roger? Zij loopt net voor de laatste set naar binnen. Toch nog kans om iets te zien. ‘Dankzij de regen.’