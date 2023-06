Op weg naar het WK telt iedere dag voor de voetbalsters van het Nederlands elftal

Jackie Groenen (m) doet een looptraining met de rest van de selectie. Het Nederlands elftal is in voorbereiding op het WK in juli en augustus. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Andries Jonker zag alles wat had hij had ‘gehoopt en verwacht’ in Zeist. De eerste dag van de voorbereiding op het WK wil een bondscoach vooral gretige speelsters zien, die blij zijn om elkaar te zien. ‘Een soort van eerste schooldag, enthousiast, goedgehumeurd.’

De bondscoach was zelf ook in ­goeden doen op en langs het trainingsveld, maar het zag het er een paar weken geleden nog niet naar uit dat hij zijn zin zou krijgen. Met andere Europese collega’s wilde hij beginnen op 19 juni, een dikke maand voor de start van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, maar clubs in meerdere landen lagen dwars.

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

‘Pas vorige week woensdag is het laatste vraagteken weggenomen’, zei Jonker. Hij heeft nu 26 vrouwen tot zijn beschikking, de drie speelsters van Champions League-finalist Wolfsburg en Lineth Beerensteyn van Juventus sluiten in overleg later aan. Vooral de Engelse clubs wilden dat er nog meer speelsters langer vrij zouden zijn, in ieder geval tot 23 juni.

‘Het lijkt maar een paar dagen’, legde Jonker uit, ‘maar die bepalen of je wel of niet, en met wie, een oefenwedstrijd kunt spelen. ’ Aanstaande zondag oefent zijn team tegen een jongensteam (onder 18) van Volewijckers. Die wedstrijd is besloten, omdat de KNVB vreest voor imagoschade bij een nederlaag (en het ligt vanwege de fysieke verschillen voor de hand dat dat zal gebeuren).

Bondscoach met tijdsprobleem

Jonker is niet de enige bondscoach met het tijdsprobleem. Sarina Wiegman had maandag vrijwel alle Engelse speelsters tot haar beschikking, maar daar was wel flinke druk voor nodig.

Volgens Engelse media werden de internationals door de staf in een WhatsAppgroep gevraagd of ze liever op 19 of op 23 juni wilden beginnen. Ze konden hun voorkeur aangeven met een duimpje omhoog. Ze kregen ook te horen dat als ze er niet op 19 juni zouden zijn, ze niet mee zouden doen in de oefenwedstrijd tegen Portugal op 1 juli.

‘Nee, dat hebben wij niet gezegd’, zei Jonker. ‘Wij hebben gezegd dat ze moesten genieten van hun vakantie en dat wij het zouden proberen op te lossen.’

Uiteindelijk werd het opgelost, maar dat kwam vooral door de Engelse druk. Er moest een noodbijeenkomst – vlak voor de finale van de Champions ­League – aan te pas komen om alle plooien glad te strijken. Wiegman, bestuurders van de FA en vertegenwoordigers van de clubs kwamen in Eindhoven bijeen om de boel uit te praten.

Spelers gezond houden

Hoewel de partijen tegenover elkaar staan, hebben ze hetzelfde doel: de spelers gezond houden. Die discussie is in het vrouwenvoetbal actueel, omdat een groot aantal prominente spelers is geveld door knieblessures. Bij Nederland ontbreekt om die reden topscorer Vivianne Miedema op het WK.

De clubs zeggen dat het van belang is dat hun speelsters na de nationale competities genoeg rust krijgen. De bonden stellen daar tegenover dat het juist belangrijk is dat de voetbalsters goed voorbereid aan het WK beginnen. Zeker deze editie, want voor de meeste landen liggen Australië en Nieuw-Zeeland niet om de hoek.

‘Het zit hem niet zozeer in het aantal wedstrijden dat wij in een jaar spelen’, zegt Jackie Groenen. In de nationale competities spelen de voetbalsters meestal 22 wedstrijden per jaar, bij de mannen zijn dat er soms 38. Voetballers die alle wedstrijden voor club en land spelen, komen tot dik boven de zestig wedstrijden, bij voetbalsters zit dat iets boven de vijftig.

Probleem is de timing

‘Het probleem is meer de timing’, zegt Groenen. Omdat de toernooien vaak laat in de zomer zijn, zitten ze dicht op de voorbereiding van de clubs. En met de Olympische Spelen in 2021, het EK vorig jaar, nu het WK en volgend jaar wellicht weer een Spelen is er voor sommige speelsters nauwelijks tijd om met vakantie te gaan.

‘Ik ben blij dat het mij nu is gelukt om drie weken weg te gaan’, zegt de speelster van Paris Saint-Germain. ‘Dat is alweer een tijdje geleden. Zo’n iets langere break heb je soms gewoon even nodig, om het allemaal even los te kunnen laten.’

Zeker in de voorbereiding op dit WK is het geen overbodige luxe, de finale is op zondag 20 augustus. Als Nederland die haalt, is de ploeg twee maanden met elkaar onderweg. De jetlag van de reis naar Australië moet worden verwerkt en tijdens het toernooi is het vliegtuig in en uit. En dan moet de ploeg er ook nog meteen staan.

‘De eerste wedstrijd is meteen de allerbelangrijkste in de poule’, zegt Groenen. Als van Portugal niet kan worden gewonnen, wordt het lastig. Want Nederland zit ook in de groep met wereldkampioen Amerika.