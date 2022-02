Op weg naar een toptijd houdt Verbij de benen stil op de kruising. Hij wil zijn tegenstander niet hinderen

Kai Verbij houdt bij de kruising in voor tegenstander Laurent Dubreuil. Beeld REUTERS

Met nog 300 meter af te leggen komt Kai Verbij op de 1.000 meter uit de binnenbocht. Pal naast hem op de kruising rijdt Laurent Dubreuil. De Canadees heeft voorrang, zo zijn de regels. Verbij verleent die voorrang, maar doet dan iets ongewoons. Hij stopt met schaatsen. In zijn hoofd wordt alles stil. Niets denkt de 27-jarige titelfavoriet nog. Leegte. Met gebogen hoofd glijdt hij de laatste bocht door naar de finish. Hij eindigt als allerlaatste in een treurige 1.14,17.

De stilte lijkt een klein uur later nog altijd niet helemaal uit zijn hoofd verdwenen. De verslagenheid druipt van de wereldkampioen van 2021 af, al probeert zichzelf uit de put te halen door te spreken over een ‘momentopname’ en ‘dit is maar één wedstrijd’. Hij vertelt hoe hij wel aan zag komen dat de razende start van Dubreuil (16,0 en 24,7) op de laatste kruising een probleem zou kunnen worden. Maar wat te doen?

Geen gok wagen

Inhouden op een 1.000 meter is geen goed idee. Maar de gok wagen en voorlangs proberen te kruisen, wilde Verbij al helemaal niet. Dan zou hij mogelijk zijn tegenstander hinderen. ‘Zo ben ik gewoon niet.’

Dus hield hij de benen stil, terwijl hij bij de bel nog een honderdste seconde voor lag op het schema van Krol, de snelste tot dan toe en latere winnaar. Als zijn tegenstander niet zo’n atypisch raceplan had uitgevoerd – als een gek starten en in de laatste ronde in elkaar ploffen – was hij zeer waarschijnlijk op het podium beland. En misschien zelfs bovenaan. ‘Het had gekund, maar dat is allemaal wat-als’, deed Verbij het af.

Ook voor Hein Otterspeer liep de 1.000 meter uit op een desillusie. Direct al bij de start ging het mis. Of preciezer nog: een fractie ervoor. Een van zijn ijzers gleed een beetje weg. Even vroeg hij zich af of hij om een herstart zou moeten vragen: dat recht hebben schaatsers. Maar het startschot klonk al. ‘Toen schoot ik in de ik-moet-naar-de-finishstand.’

Altijd hebben schaatsers het over de ‘taken’ waar ze op moeten letten tijdens een race. Diep zitten, zijwaarts afzetten, de bochten goed aansnijden, dat soort dingen. Otterspeer was ze onmiddellijk vergeten. Hij verloor zichzelf in de gedachte dat hij zijn start moest repareren. ‘Lijmen’, noemt hij het.

Hein Otterspeer overdenkt zijn mislukte start. Beeld ANP

Tot bij de bel voor de laatste ronde leek Otterspeer nog te slagen in zijn lijmpoging, maar daarna stortte de boel in. Te veel energie ‘verbrast’, zegt hij. Zo restte hem de tiende plaats met 1.08,80. ‘Dan baal je zo ontzettend.’

In de dagen voor zijn race had Otterspeer zich als een kind in een snoepwinkel gevoeld. Dat hij na twee mislukte pogingen de Spelen te halen er nu eindelijk bij was, op zijn 33ste. ‘Een jongensdroom voor een oude man’, herhaalde hij daags voor de wedstrijd nog maar eens op Twitter. Na de race was er van die droom niets meer over. ‘Hou op, schei uit.’

Verbij, zes jaar jonger dan Otterspeer, kan nog hopen op een volgende kans, over vier jaar in Italië. Daar zal hij heel wat olympisch chagrijn moeten uitwissen, want in 2018 verliep het door een blessure ook al niet goed. In Pyeongchang eindigde hij als medaillekandidaat als zesde. ‘Ik heb niet zulke positieve ervaringen met de Olympische Spelen’, stelt Verbij vast. ‘Ik ben benieuwd hoe ik dit ga verwerken. Dit doet wel pijn.’