Op Silverstone leeft de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton nog als de dag van gisteren

Max Verstappen heeft in de aanloop naar de GP van Groot-Brittannië tijd voor zijn fans. Toch wordt hij op het circuit van Silverstone ook uitgejouwd. Beeld ANP

Vader Andy Mason en zijn zoon Harry uit Newcastle praten erover alsof het gisteren is gebeurd. Vanaf de tribune bij de Abbey-bocht konden ze de stofwolk zien opstijgen, nadat Verstappen met bijna 300 kilometer per uur in de flauwe Copse-bocht door Lewis Hamilton van de baan was geduwd. Nog altijd verschillen ze van mening over de clash.

‘Hamilton had een veel zwaardere straf moeten krijgen’, zegt Andy, die al jaren fan is van Verstappen (‘een briljante coureur zonder angst’). Harry werd twee jaar geleden betoverd door Hamilton, toen de Brit met een lekke voorband naar de zege reed op Silverstone. Hij schudt met zijn hoofd als hij zijn vader hoort praten. ‘Verstappen wilde niet met hem vechten’, zegt hij, met een Britse vlag gedrapeerd over zijn schouders en een witte Mercedes-pet met Hamiltons nummer 44 op zijn hoofd.

De touché veranderde de dynamiek in het seizoen volledig. Het was Verstappens zwaarste crash in zijn raceleven; zijn stoel brak door de impact (51G) zelfs doormidden. Uit voorzorg werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Vanuit zijn ziekenhuisbed zag hij hoe Hamilton de race won en dit uitbundig vierde, zonder dat hij wist hoe het met Verstappen was.

Het leidde tot enorm veel animositeit tussen de coureurs, de teams en hun fans. In de laatste races sprak Verstappen Hamiltons naam zelfs niet meer uit.

Vader en zoon Mason erkennen dat het afgelopen F1-seizoen tot flink wat geruzie heeft geleid in huis. ‘Vooral na Abu Dhabi’, zegt Harry. Verstappen greep daar zijn eerste wereldtitel na een dubieus besluit van wedstrijdleider Michael Masi, waardoor de Nederlander in de slotronde Hamilton – die op weg leek naar zijn achtste titel – nog kon inhalen.

Het was voor Verstappen-fans als Andy Mason ‘payback’ voor het onrecht dat hun idool in Silverstone was aangedaan. Zijn zoon Harry vond dat Hamilton was bestolen en hij was niet de enige Brit met die mening getuige de tekst die na het seizoensslot werd geprojecteerd op het parlementsgebouw in Londen: ‘Geachte Masi, geef Sir Lewis zijn titel terug’.

Ruim een half jaar later is de wrevel tussen de coureurs zelf zo goed als verdwenen, vooral omdat Hamilton dit seizoen niet over een kampioenswaardige auto beschikt; het gat tussen de twee in de WK-stand bedraagt al een immense 98 punten.

Verstappen had donderdag overduidelijk weinig zin het vuurtje met zijn oude rivaal weer op te stoken. De woede is verdwenen, zei hij. ‘Dat is het mooie aan coureurs onderling. Eerst ben je van streek. Daarna is het snel zand erover en doorgaan. Dat zie je ook aan hoe we nu met elkaar omgaan: het ligt achter ons, we hebben veel respect voor elkaar. Crashes komen nou eenmaal voor en de een doet wat meer pijn dan de ander.’

Het is de vraag of de ruim 400 duizend mensen die Silverstone deze dagen bezoeken daar ook zo over denken. Verstappen werd donderdag al uitgejouwd door een aantal. Het verbaasde Ben Hunt, sinds 2012 de vaste Formule 1- en Hamilton-volger van tabloid The Sun, niet.

Hij legt uit dat autosport in het dna van de gemiddelde Brit zit; niet voor niets werd de allereerste F1-race in 1950 verreden op Silverstone. Het bezoeken van de Britse GP is binnen families niet zelden een decenniaoude traditie. Het blijkt op vrijdagochtend, als rond 09.00 uur al een eindeloze stroom gezinnen wandelt van de propvolle campings naar het circuit .

Dat zijn de ‘traditionalisten’ die niet zo snel coureurs zullen uitgefloten, zegt Hunt. Volgens hem zijn er de afgelopen jaren alleen ook veel nieuwe fans bijgekomen, onder meer door de populaire Netflix-serie Drive to Survive.

Hunt: ‘En daarin worden persoonlijkheden uitgelicht, met als resultaat dat mensen fervent één team of coureur steunen. Dat is niet erg, zolang het maar binnen de grenzen blijft. Ik hou van passie en het toont dat de sport populair is.’

In de fanzone op Silverstone is het druk in een kraam waarin door de Formule 1 'geautoriseerde' souvenirs te koop zijn, uiteenlopend van een raceoverall van Lewis Hamilton (6.000 pond) tot een ingelijst stukje van een van zijn Formule 1-auto’s (350 pond). Met afstand de meeste aandacht gaat alleen uit naar twee vitrines met daarin gedetailleerde schaalmodellen van de auto’s van Verstappen en Hamilton van vorig jaar.

Ook Andy en Harry Mason uit Newcastle stonden er minuten voor. Ondanks het vele gekibbel dat het opleverde tussen vader en zoon, missen ze de adrenaline en controverses van vorig seizoen. Het is een van de weinige zaken waarover ze het eens blijken. ‘Dit seizoen komt niet in de buurt van wat we vorig jaar hebben gezien’, zegt Andy. Zoon Harry knikt. ‘We hebben het niet voor niets nog steeds over Abu Dhabi. Hopelijk komt er snel weer zo’n rivaliteit.’