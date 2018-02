Op pure wilskracht behaalt Lucinda Brand brons op WK veldrijden

Voedselvergiftiging

Lucinda Brand (rechts) met winnaar Sanne Cant (links) bij de huldiging. © ANP Brand had zich puur op wilskracht teruggevochten

Het brons voor de Rotterdamse was meer dan het Nederlandse smaldeel van vrouwen had durven hopen. In de aanloop naar de WK had het vooral tegengezeten, met ziekten en blessures. Vorige week zondag was Brand in Hoogerheide nog voortijdig uitgestapt wegens een voedselvergiftiging - zelf bereide kip, vermoedde ze. Pas sinds afgelopen dinsdag was alles weer binnen gebleven. Ze stond niet op het lange lijstje der favorieten; het is tegenwoordig dringen aan de top in het vrouwenveldrijden.



Maar dat ze over het hoofd was gezien, gaf haar juist alleen maar meer motivatie. 'Ik wil dan graag het tegendeel bewijzen.' Ze had bij een eerste verkenning vastgesteld dat het parcours loodzwaar en lastig was, met diepe sporen in de kleverige klei. Dat was wel iets voor haar, daar kan ze haar vermogen in kwijt. 'Ik verwacht wel dat ik mee kan doen', had ze vooraf gezegd.



Voor de strijd om de hoogste plaatsen was het niet genoeg. De Belgische Sanne Cant (27) prolongeerde haar wereldtitel en zette aldus de kroon op het seizoen waarin ze meestal de sterkste was. Ze nam pas in de laatste van vier ronden afstand van de taaie Amerikaanse veteraan Katherine Compton (39), toen deze zich vastreed in de hekken.



Dat de andere Nederlanders, met twee ex-wereldkampioenen in de gelederen, geen rol van betekenis speelden, kwam dus niet als een verrassing. Marianne Vos, de koningin van de Cauberg, waarop ze in 2012 zowel wereldkampioen op de weg werd en een veldrit won en een naar haar genoemd eigen laantje heeft, kampte weken met een infectie. Ze hoopte hooguit op een rol als outsider. Het werd de 18de plek.



Thalita de Jong, die zich in 2016 in de regenboogtrui stak, is bezig terug te komen van een slepende blessure. Ze eindigde als 33ste. Annemarie Worst, voor het eerst rijdend bij de elite, werd 14de. Maud Kaptheijns, sterk aan het begin van het seizoen maar teruggevallen na een wond aan de knie, kwam als 25ste over de streep en liet de tranen de vrije loop.