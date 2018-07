Op Peter Sagan staat nog steeds geen maat. Het fenomeen verklaard in cijfers

Peter Sagan veroverde in de Tour een nieuw record: 90 dagen de groene trui. Voor de tweede keer won hij woensdag tijdens deze editie een etappe. Een fenomeen verklaard in cijfers.

Peter Sagan. Foto AFP

51

Ja, het was andermaal indrukwekkend, de manier waarop Peter Sagan de vijfde etappe in de Tour de France op zijn naam schreef, maar vanzelf ging het niet. Na 204 kilometer fietsen wachtte hem in de finale nog de Côte de la Chapelle de la Lorette: een gemene helling van 700 meter met een stijgingspercentage van 9 procent.

Slim als hij is, koos Sagan het wiel van geletruidrager Greg Van Avermaet, die duidelijk zijn zinnen had gezet op de ritzege. De Belg bleek te gretig, want onbedoeld fungeerde hij als de springplank voor de Slowaak. ‘Thank you, Greg’, grapte Sagan afloop.

Zijn topsnelheid aan het eind van de helling lag gisteren op 51 kilometer per uur. In de laatste meters liet hij Sonny Colbrelli, die zondag ook al als tweede achter Sagan eindigde, achter zich. Met zijn typische accent vertelde Sagan na afloop dat hij onderweg Colbrelli nog had aangeschoten. ‘Ik zei: Don’t suprise me today, Sonny’. Er komt een dag dat hij me verslaat.’

10

En zo behaalde Sagan alweer zijn tiende zege in de Tour de France, verdeeld over zeven edities. De laatste keer dat hij in Frankrijk überhaupt buiten de top-10 eindigde in een sprint was in 2013. Of er in deze Tour nog een keer met de bloemen staat te zwaaien, waagde hij te betwijfelen. De Mûr van Bretagne (2 kilometer lang, gemiddeld stijgingspercentage 6,9 procent), waar donderdag de zesde etappe eindigt, acht hij te steil. In de resterende vlakke etappes vreest hij de concurrentie van de ontketende Colombiaan Fernando Gaviria. ‘Vandaag moest hij lossen. Gelukkig maar.’

100

Hoe meer records, hoe beter dat voor het merk Peter Sagan is. Rond de Slowaak is de afgelopen jaren door marketeers een zorgvuldig sportoverstijgend imago gecreëerd, net zoals in de atletiek met Usain Bolt gebeurde. Sagan maakte al reclame voor auto’s, telecomproviders en shampoo. Sinds 2016 is daar Ride 100%, een hip brillenmerk uit Californië, bijgekomen. De drievoudig wereldkampioen is het belangrijkste uithangbord. Ook gisteren, op de persconferentie, bungelde weer achteloos een motorcrossbril om zijn nek. Een onvervalst stukje ‘ambush marketing’, ofwel: sluikreclame.

0

Het is dringen op het shirt van Sagan deze Tour. Hij draagt de groene trui, als de leider in het puntenklassement. Daarop loopt een baan met regenboogkleuren, een verwijzing naar zijn wereldkampioenschapstrui, ergens daartussen staat nog zijn ploegsponsor. Zeven jaar geleden, op 12 juni 2011 droeg Sagan voor het laatst een gewoon merkenshirt. Op die dag pakte hij de puntentrui in de Ronde van Zwitserland. Dit jaar won hij het Slowaaks kampioenschap — een titel die hij de laatste jaren (2016 en 2017) over liet aan zijn broertje Juraj. Maar dat tricot zal dit seizoen nul dagen te zien zijn: de andere kleuren prevaleren.

90

Donderdag, in startplaats Brest, trekt Peter Sagan voor de 90ste keer de groene trui over zijn schouders. Hij neemt het record over van Erik Zabel, de Duitse sprinter die het groen tussen 1996 en 2002 won. Sagan won het puntenklassement vijf keer. Hij is vastberaden om de trui te behouden. Na zijn uitsluiting in de Tour vorig jaar, na een vermeende elleboogstoot naar Mark Cavendish, zint Sagan op wraak. Gisteren raakte hij een belangrijke concurrent kwijt. Michael Matthews van Sunweb was in de nacht van dinsdag op woensdag ziek geworden en moest de Tour verlaten.

Uiteraard was Sagan in Quimper op hoogte van het feit dat hij een nieuw record had gevestigd. Maar tegenover journalisten etaleerde hij onwetendheid. ‘O really? That’s nice.’