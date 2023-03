Op NK boulder blijkt: klimmen is niet alleen een fysieke worsteling, het mentale spel is minstens zo belangrijk

Lisa Klem aan de muur tijdens het NK Boulder 2023 in Wildflower in Leiden. Ze werd tweede, achter Lynn van der Meer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Lisa Klem wist al dat ze het NK niet meer kon winnen voordat ze aan haar vierde en laatste klimroute begon. Ze zat in isolatie in een aparte ruimte, ze kon haar concurrenten niet aan het werk zien, maar het gejuich van het publiek zei haar genoeg. Haar concurrente Lynn van der Meer had het geflikt.

Even later moest Klem toch zelf beginnen aan haar laatste route op de klimwand, een kunstmatige rots waarop een parcours is uitgezet. In razend tempo werkt ze zich omhoog langs de grepen en uitstulpingen aan de schuine wand, alsof ze wil laten zien dat ze heus wel wat kan. Tegen het einde lijkt ze vast te zitten, haar linkerbeen zit helemaal gebogen, maar met een uiterste krachtsinspanning weet ze die te strekken en de top toch te bereiken. Ze draait zich om, kijkt strak het publiek in en laat zich dan vallen op de mat 4 meter onder haar.

‘Normaal doe ik wel mijn best om te glimlachen naar het publiek’, legt de achttienjarige Haagse na afloop uit in de hal van Wildflower Climbing Gym in Leiden. Dit keer was ze te teleurgesteld. Ze begon zaterdagavond als eerst geplaatste aan de finale, had daarvoor alle klimroutes (boulders) gehaald en gewonnen, maar eindigde als tweede na winnares Van der Meer.

‘Ik was gewoon niet aan het klimmen, niet met gevoel’, zegt Klem na afloop, zoekend naar een verklaring. ‘En Lynn deed het heel goed, zij haalde de tweede route, ik niet. Dan heb je natuurlijk een pestgevoel, je weet dat je iets goed moet maken.’

Hoodie voor de ogen

Bij boulderen komt het niet alleen aan op een fysieke worsteling met de kunstmatige elementen, het mentale spel is minstens zo belangrijk. De klimmers moeten met weinig informatie in korte tijd de top zien te bereiken. In de finale krijgen ze vier minuten per klim: wie bij de verschillende routes het verst komt, wint.

Wat helpt is dat boulderen een vriendelijke sport is, waarin concurrenten elkaar helpen en tips geven. Het begint al bij het ‘inlezen’ voor de finale. Voor en tijdens de wedstrijd zitten de deelnemers in isolatie. Als ze naar de wc moeten, worden ze begeleid door een jurylid, die in de gaten houdt of ze hun hoodie wel voor hun ogen houden zodat ze de klimwand niet kunnen zien. Pas vlak voor de wedstrijd wordt die onthuld, dan krijgen ze per boulder twee minuten de tijd om de routes op zich in te laten werken.

‘Dan kijken we samen naar de wand’, legt Klem uit. ‘We overleggen hoe we die het beste aan kunnen pakken, eigenlijk is het gewoon samenwerken.’ Zelf is ze met 1.74 meter relatief lang, ze spart het meest met klimmers die fysiek op haar lijken, want dat heeft grote invloed op de manier van klimmen.

‘Ik kan door mijn lengte relatief lange afstanden overbruggen’, zegt ze. ‘Maar ik ben minder goed in kleine randjes vasthouden. Omdat ik groter ben, weeg ik meer, dus die zijn in verhouding voor mij nog kleiner.’

Hangtraining

Om haar vingers te trainen, doet ze drie keer per week een hangtraining. Met gewichten om haar middel hangt ze dan zeven tot tien seconden aan een heel klein randje. Met rustpauzes van twee minuten komt ze tot twintig keer in een uur. Per week komen daar nog vijftien uur klimtraining en vier uur krachttraining bij.

Aan de horizon lonken de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Klimmen is sinds Tokio (2021) een olympische sport, maar nu worden verschillende disciplines nog gecombineerd. Bij boulderen gaat het om korte routes zonder touw, bij de discipline ‘lead’ lopen de hoogtes op tot twintig meter en wordt er wel gezekerd, bij ‘speed’ moet een vaste route zo snel mogelijk worden geklommen.

‘Er is een kans dat we in 2028 drie aparte medailles krijgen’, zegt Klem. ‘Dat lijkt me heel vet, want ik vind boulderen gewoon veel leuker.’ Om de Spelen te halen, moet ze bij de top-8 van de wereld horen. Zo ver is ze nog niet, maar er is perspectief. Onlangs werd ze derde op de sterk bezette internationale wedstrijd Dock Masters in Utrecht.

De top halen

De Haagse denkt niet dat de collegialiteit minder wordt als de belangen toenemen. Ze is nooit in de verleiding gekomen om anderen op het verkeerde spoor te zetten, om een suggestie te doen waarvan ze wist dat die verkeerd uit zou kunnen pakken.

‘Je kunt natuurlijk wel dingen achterhouden’, bekent ze. ‘Maar het nadeel is dat als jij niks vertelt, je alleen je eigen mening hebt. Als je het wel deelt, krijg je ook de visie van de andere boulderaars mee.’

Het sparren gaat in de isolatieruimte gewoon door, al heeft de een er wat meer behoefte aan dan de ander. ‘Het is er niet per se altijd gezellig’, zegt winnares Lynn van der Meer. ‘Iedereen is natuurlijk ook wel gespannen.’

Dat geldt zeker als het publiek uit zijn dak gaat als een concurrent de top haalt. Bij de laatste boulder moet Van der Meer (23) er even in komen, maar na een aantal mislukte pogingen haalt ze toch de top. Klem kan alleen maar horen hoe de tweehonderd aanwezigen uit hun dak gaan. Ze ziet niet hoe Van der Meer zich omdraait en het publiek beantwoordt met een stralende glimlach.