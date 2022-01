Op naar meer weerbaarheid in 2022

Hein Otterspeer, een naam die snelheid veronderstelt, zat op het bankje in Thialf en huilde. Stoere man, halve baard, met een gezicht vol zweet en tranen. Eindelijk was de 33-jarige schaatser geplaatst voor de Olympische Spelen, in het zenuwcentrum dat het kwalificatietoernooi was.

Hij was geblesseerd geraakt in de aanloop, had zich volgestopt met pijnstillers en reed met elan de matrix van gelukzaligheid binnen: ‘Een jongensdroom voor een oude man’, zei hij, als variant op de jongensdroom voor een jongen, de meisjesdroom voor een meisje, en tegenwoordig ook de jongensdroom voor meisjes en wie weet, de meisjesdroom voor jongens. Het kan, dromen in alle geuren en kleuren. Dat is goed om te weten bij het begin van 2022; dat de droom niet doet aan de lockdown.

Otterspeer is een voorbeeld van die droom, ontstaan uit weerbaarheid. Jaren van trainen, teleurstellingen verstouwen, volhouden, geblesseerd raken, wanhopig zijn, opstaan, geloof houden, concentreren, schaatsen en plaatsen. Juist aan al die zaken, samengevat onder de term veerkracht, heeft de maatschappij behoefte.

Een land van toenemende fysieke luiheid en vadsigheid, van op de bank liggen in tijden van lockdown, waarbij alleen de driftig op het scherm tikkende, alles becommentariërende vinger voldoet aan de inspanningsverplichting van de stappenteller. De ander de maat nemen als levensvervulling.

Dat is het mooie van sport: de sporter neemt zichzelf de maat, op elk niveau. Te weinig getraind? Jammer. Geblesseerd? Volgende keer beter. Laat sport dan maar die alternatieve wereld zijn van minder gepiep, van zo eerlijk mogelijke strijd, van omzien naar elkaar. Kijk hoe de supporters van Feyenoord na de dood van de berooide cultspeler Christian Gyan binnen een paar dagen meer dan een ton ophaalden voor zijn familie. Dat is omdat ze begrijpen dat Gyan stond voor verbinding.

Alleen: de sport kan het niet alleen. De politiek moet een handje helpen. Een gezonde generatie in 2040, staat als voornemen in het regeerakkoord. Dan is het de hoogste tijd voor actie. Om te illustreren hoe laag sport op de politieke agenda staat, deze anekdote (echt gebeurd): 650 VVD’ers logden in voor een vragenuurtje aan leider Mark Rutte, na het sluiten van het coalitieakkoord. Waarom zo weinig over sport, luidde een vraag. Rutte hief de armen en antwoordde dat er oorspronkelijk helemaal niets over sport in stond, dat een paar zinnetjes op het laatste moment zijn toegevoegd.

De posten in het nieuwe kabinet van Rutte, een minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ernst Kuipers), plus een minister voor Langdurige Zorg en Sport (Conny Helder), veronderstellen inspanning. Aangetekend zij dat beiden in de zorg werkzaam waren en dat sport telkens achteraan staat, wat ergens symbolisch is: reparatie in plaats van preventie.

De aangenomen motie om sport eindelijk tot de essentiële sectoren te rekenen, zeg maar op dezelfde hoogte te stellen met de slijterij en de bonbonzaak, is hoopgevend. Handel daar dan ook naar. Gooi ze weer open, die accommodaties. Ga sporten. Alleen of met zijn allen. Op naar meer weerbaarheid in 2022. Open het veld van de droom, al hoeft die niet zo groot te zijn als de droom van Hein Otterspeer.