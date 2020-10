Op ‘moeilijkste stoeltje in Formule 1’ lijkt ook Albon ten onder te gaan

Max Verstappen. Beeld AP

Albon moest het nu laten zien, zei Red Bull-teambaas Christian Horner in aanloop naar de race in de Portugese Algarve. In de komende weken hakt de renstal knopen door als het gaat om wie er volgend jaar naast Verstappen zit. Essentieel daarbij is dat die coureur structureel vooraan meevecht. ‘Want we hebben een extra wapen nodig om Mercedes te verslaan’, verklaarde Horner.

Een sterke teamgenoot is belangrijk in de strijd om wereldtitels. Die snoept punten af van de concurrentie en biedt tactische mogelijkheden in spannende races. In de ruim veertien maanden dat Albon voor Red Bull rijdt, heeft Red Bull nauwelijks op zo’n manier profijt van hem gehad. Als Verstappen in zijn eentje knokt tegen de Mercedessen, ploetert Albon doorgaans in het middenveld.

Op papier beschikt de Britse Thai door het wegvallen van Ferrari tussen de topteams dit jaar over een bolide waarmee hij elke race minimaal vierde moet worden achter Verstappen en de Mercedessen. Maar na twaalf races is zijn gemiddelde finishplek achtste.

Verder valt het verschil met Verstappen op, die al bijna drie keer zoveel WK-punten scoorde ondanks drie uitvalbeurten (162 tegenover 64 punten). In de kwalificatie, wanneer coureurs het beste met elkaar vergeleken kunnen worden, versloeg Albon de Nederlander nog geen enkele keer. Verstappen is in de snelste ronde van het raceweekeinde gemiddeld een halve seconde sneller. Enkel tussen de teamgenoten bij laagvlieger Williams is het verschil groter.

Beeld AFP

Eerder dit jaar benadrukte voormalig F1-coureur David Coulthard dat de vergelijking met Verstappen niet allesbepalend mag zijn. ‘Hij heeft een van de moeilijkste stoeltjes in de Formule 1', zei hij over Albon, doelend op Verstappens topvorm. In de koningsklasse wordt het stuurtalent van de Nederlander inmiddels in een adem genoemd met dat van Lewis Hamilton, die in Portugal met zijn 92ste overwinning in zijn eentje het recordaantal zeges in de Formule 1 in handen kreeg.

Daar komt bij dat de Red Bull-auto van dit jaar opmerkelijk wispelturig is en de 24-jarige Albon nog maar in zijn tweede Formule 1-jaar zit. Hij krijgt daarom de tijd bij Red Bull. Het geduld raakt wel op, blijkt uit de druk die teambaas Horner op hem legt. Vooral omdat Albon zijn kansen maar niet grijpt.

Zo had hij zondag in Portimão een goede mogelijkheid de teneur rond zijn persoon te kantelen. Het circuit werd voor het eerst door de Formule 1 aangedaan. Dat gegeven, in combinatie met het gladde nieuwe asfalt en wat onverwachte regendruppels, leidde tot een chaotische openingsfase. De auto’s glibberden over de baan.

Onder anderen Verstappen en Hamilton verloren posities doordat ze bochten niet konden houden. Het was een uitgelezen kans voor coureurs als Albon om te excelleren. Hij verprutste alleen zijn start, viel terug tot buiten de toptien en bleef daarna hangen achter de tragere Alfa Romeo van Kimi Räikkönen.

Beeld EPA

Dieptepunt kwam in het slot van de race, na zo’n vijftig rondjes. Albon zag op nieuwe, snelle banden in zijn spiegels Verstappen naderen op oudere banden. Verstappen liet over de boordradio subtiel weten dat hij sneller was dan zijn teamgenoot, waarna hij Albon op een ronde achterstand zette.

Voor de GP in Portugal werd Verstappen al bevraagd over zijn kijk op de situatie rond Albon. Hij hield zich op de vlakte en benadrukte enkel met zichzelf bezig te zijn. ‘Want het is niet mijn probleem.’ Verstappen weet tegelijk ook dat het voor zijn titelkansen belangrijk is om een enigszins gelijkwaardige teamgenoot te hebben.

Daarnaast is het volgens Red Bull-topman Helmut Marko belangrijk dat Verstappen in de strijd met zijn teamgenoot wordt gedwongen tot het uiterste te gaan. Zo leert het team ook de limieten van de auto kennen. ‘En Max wordt nu niet echt gepusht’, zei Marko tegen de Duitse tak van Sky Sports.

Vanuit dat perspectief was Daniel Ricciardo de laatste teamgenoot die geregeld gelijkwaardig was aan Verstappen. De huidige situatie onderstreept dat Red Bull sinds het vertrek van de Australiër in 2018 maar geen geschikte Verstappen-adjudant weet te vinden. Albons voorganger Pierre Gasly - die net als Albon afkomstig was van satellietteam Toro Rosso - ging vorig jaar al ten onder naast Verstappen.

Mocht Albon zijn stoeltje kwijtraken, dan gokt teambaas Christian Horner daarom niet nog een keer op talent uit de eigen gelederen, benadrukte hij afgelopen weekeinde. Mogelijk krijgt Verstappen dan een bewezen veteraan van buitenaf naast zich.