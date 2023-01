‘Op mijn werk denken ze dat ik een hooligan ben, omdat ik voetbal wat fanatieker beleef’

Supporters van Cambuur gooien knuffels op het veld Zij gaven zo blijk van hun respect voor een aanhanger van Emmen wiens 14-jarige dochter in de aanloop naar het duel was overleden. Beeld ANP

In hun blauwe jassen met ‘PSV supportersvereniging’ achterop zijn ze een opvallende verschijning in café De Schicht, dat zetelt in stadion Het Kasteel en gevuld is met bier en cola-tic drinkende Sparta-fans. Het is een uur voor Sparta - PSV, maar er is niemand die de vier PSV-fans op de schouder tikt dat ze op de verkeerde plek zijn, laat staan dat ze hardhandig dit Sparta-bastion worden uitgewerkt.

Integendeel: ze zijn netjes opgehaald door collega’s van de supportersvereniging van Sparta en kregen direct een drankje. Sparta-supporter Quincy van Dijk en PSV-fan Marinel van Melis praten geanimeerd over de reis van Eindhoven naar Rotterdam, de horecavoorzieningen in de stadions, hun werk en de aanstaande wedstrijd.

Het is geen unicum. Voor bijna elke profvoetbalwedstrijd vinden dergelijke ontmoetingen tussen leden van supportersverenigingen van beide clubs plaats. Van Dijk: ‘Je hebt allemaal dezelfde passie: voetbal. Ik heb straks zelfs een vriend die voor PSV is naast me op de tribune zitten. Die kan gewoon juichen als hij het wil, maar hij zal het uit respect niet doen.’

Op zijn werk geloven ze niet dat het ook zo kan. Fanatieke voetbalfans hebben het imago van agressievelingen. Steeds meer stemmen klinken er vanuit de politiek voor een verbod op uitsupporters. Politievakbond ACP stelde onlangs zelfs voor wedstrijden helemaal zonder bezoekers af te werken, zodat meer agenten aan hun echte werk toekomen.

Klassieker

Komende zondag zijn Ajax-fans niet welkom bij Feyenoord, en worden er zelfs netten opgehangen. Kort voor Heerenveen - Groningen werd besloten zeshonderd tickets voor Groningen-fans ongeldig te verklaren. Dat leidt niet alleen tot woede in Groningen, Heerenveen-fans besloten uit protest hun sfeeracties te annuleren.

Van Melis legt de schuld deels bij de media. ‘Meestal wordt de goede sfeer niet belicht, gaat het over vuurwerk of een relletje. De meerderheid van de fans, ook de fanatieke, is helemaal niet uit op rellen. Er zijn zelfs veel fans die dat proberen tegen te gaan. Wij delen soms briefjes uit om supporters te waarschuwen zich te gedragen.’

Sparta-fan Van Dijk hoofdschuddend: ‘Dat komt dus nooit in het nieuws.’

Waar ook te weinig aandacht voor is, vinden ze, zijn de ‘mooie onderlinge acties’. Zoals bij Emmen - Cambuur toen er knuffels het veld op werden gegooid vanuit het Cambuurvak als steun aan een Emmen-supporter wiens dochter was overleden.

Er zijn zelfs vriendschappen tussen fans van verschillende clubs ontstaan. Tussen die van De Graafschap en Telstar bijvoorbeeld vanwege een trainer die hen beide aan het hart ging, Simon Kistemaker. Als Sparta en NAC elkaar treffen, spelen de fans van beide clubs vooraf een wedstrijd om de Andro Knel-bokaal. Knel speelde bij beide clubs en overleed bij de vliegramp in Suriname in 1989.

Van Dijk: ‘In Groningen is het ook altijd gezellig, als dank hebben we bij Sparta - Groningen het hele uitvak op bier getrakteerd. Zij namen Groninger speciaalbier en koek voor ons mee. Zelfs bij onze stadsrivalen Feyenoord en Excelsior worden we hartelijk ontvangen.’

Van Melis: ‘Excelsior is geweldig, daar hielp mijn dochter in de kantine spontaan met bier tappen.’

Bij het afscheid nemen, belooft Van Dijk aan Van Melis dat hij de Sparta-sjaal persoonlijk zal afgeven bij het supportershome van PSV. Grijnzend: ‘Er hangen allemaal sjaals van andere clubs, maar nog niet die van ons. Dat kan niet.’

Geen grip op de jonge fans

Ook in het supportershome van FC Groningen wordt het vele groenwit doorbroken door sjaaltjes van andere clubs. Een uur voor de competitiewedstrijd FC Groningen - Feyenoord ontvangen Rob Groen en Herman Bos van de supportersvereniging van FC Groningen er Feyenoord-fans Jeanette en Piet Floor. Zij is hoofdredacteur van supportersblad Hand in hand, het stel reist de club al vijftig jaar bijna overal achterna.

Voor de neus van Groen ligt een geboortekaartje van het zoontje van een FC Groningensupporter, genaamd Justin. Groen vraagt of de Feyenoord-fans kunnen regelen dat Feyenoord-doelman Justin Bijlow zijn handtekening erop zet. ‘Gaan we doen!’, klinkt het enthousiast.

Groen: ‘Supporters van Groningen en Feyenoord zijn goed met elkaar, omdat het allebei volksclubs zijn. Maar laatst bij Vitesse, een iets andere type club, hebben we ook het licht uitgedaan na de wedstrijd. Daarna heb ik nog de oud-voorzitter van de supportersvereniging van Vitesse die te veel gedronken had naar huis gebracht.’

Jeanette Floor: ‘Het is een heel kleine groep die zich misdraagt, jongens van 15, 16 jaar meestal.’

Groen instemmend: ‘Die hebben door de pandemie twee jaar binnen gezeten en gaan los.’

Bos: ‘Niet alleen in voetbalstadions, hoor, ook in het uitgaansleven en in het verkeer.’

Groen: ‘De ouderen in de harde kern die vroeger de boel temperden, krijgen nu geen grip meer op de jongelui.’

Piet Floor: ‘Ze hebben ook allemaal een mes tegenwoordig.’

‘Maar het zijn echt uitzonderingen’, haast Groen zich te zeggen.

Dat de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax qua sfeer wat al te heftig is geworden, daar is Jeanette Floor het mee eens. ‘Dat er geen uitfans meer welkom zijn bij die wedstrijd is logisch. Ben ik zelfs blij mee.’

Ze wijst erop dat de mooie acties ondersneeuwen. ‘Als er een minuut stilte is omdat er iemand overleden is, kun je een speld horen vallen.’

Veel supporters balen er juist van dat het in Nederland niet zo geregeld wordt als in Engeland waar raddraaiers snel worden getraceerd en flinke straffen krijgen, waardoor het daar al decennia behoorlijk goed gaat in stadions ondanks meerdere volle uitvakken.

Groen: ‘Ik heb het gevoel dat het de politie hier over de schoenen loopt. Daar springen politici handig op in. Het is jammer. Je wordt allemaal over een kam geschoren. Op mijn werk denken ze dat ik een hooligan ben, omdat ik voetbal wat fanatieker beleef.’