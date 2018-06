Op mijn tenen steek ik met mijn handen al royaal boven het net uit

Met 198 centimeters is Nicole Koolhaas de langste sportvrouw van Nederland. Met groeiremmers is haar groei gestuit.

Toen een maand geleden de jaarlijkse lengtemeting van de Nederlandse volleybalsters werd gedaan en de boomlange Nicole Koolhaas aan de beurt was, ‘gingen ze aan mijn hoofd trekken, om mij nog iets langer te maken.’ Koolhaas (27) is de langste sportvrouw van Nederland en meet, officieel, 198 centimeters.

Het staat vreeswekkend in de teamstatistiek en aan het net, waar zij in oranje kleuren de hoofdblokkeerster is. Koolhaas, bescheiden doch uitgesproken, legt uit: ‘Ik meet normaliter 1.98 en een paar millimeter. Toen ze aan mijn hoofd hadden getrokken, was ik na de uiterste uitrekking 1.98 en een half. Nee, geen 1.99. Ik houd het op 1.98.’

Groeiremmers

De international, de voorbije twee jaar in dienst van de Roemeense kampioen CSM Bucuresti, had met gemak de eerste Nederlandse volleybalvrouw kunnen zijn die de grens van 2.00 meter was gepasseerd. Het kwam er niet van. De dokters grepen in. Met groeiremmers.

Ze verhaalt ervan als het gaat over Floortje Meijners, de speelster die tot ergernis van de vroegere bondscoach Avital Selinger niet haar natuurlijke lengte van 1.95 wenste te bereiken en, na inname van medicijnen, op 1.90 bleef steken. Dat was in 2006.

‘Ik heb datzelfde als Floortje gehad. Ik was 14. Er waren foto’s van mijn polsgewricht gemaakt, een trapeziummeting heet dat. Je wordt 2.06, zeiden de doktoren. Ja, mijn vader is 2.05. Mijn moeder 1.79. Ik ging pa achterna. Op mijn 12de was ik al 1.90. Als je mijn klassenfoto van groep 8 zie, ben ik de langste van de klas.

‘Enfin na die meting en de voorspelling, zei ik: voor het volleybal is het leuk. Maar wat straks? Ik wil straks ook nog eens normaal leven. En daarom hebben we gekozen voor het stoppen met groeien.’

Lengte

Ze werd in 2006 door bondsarts Rob Vesters genoemd als lid van een bijzondere lichting, die van 1990/91. Speelsters met veelbelovende afmetingen. Lonneke Slöetjes was toen 1.91, Robin de Kruijf 1.92 en Nicole Koolhaas, 15 jaren oud, mat 1.93 meter.

‘Ja, lengte helpt nu eenmaal wel iets in volleybal. Als je lang bent, krijg je wat meer kansen in onze sport. Ze denken: volleybal kunnen we haar wel leren, maar lengte kun je er niet bij toveren. Als je ouder wordt, moeten je voeten en handen natuurlijk in orde zijn, voor het voetenwerk en de behandeling van de bal. Maar bij het benaderen van jeugdig talent, wordt er geselecteerd op lengte. ’

Meisjes van boven de 1.90 worden als ‘extreem’ ervaren. Jongens van langer dan 2.00 meter is een gewoon verschijnsel. Lang zijn lijkt bij meiden ook wat normaler te worden. Op de vraag of zij als langste van de klas gepest is, is Koolhaas duidelijk. ‘Nee, ik ben helemaal niet gepest. Ik ging met jongens om. Ik heb er later wel over nagedacht. Ze hadden mij ermee kunnen pesten, maar er werd in mijn klas helemaal niet gepest. Ik had ook iets over me van: ik vind wat ik vind. Ik ben wie ik ben. En bovendien ik was gewend aan lang zijn. Bij ons thuis was iedereen lang.’

Ze heeft een vader, Gerald, van 2.05. Hij speelde volleybal bij Zaanstad. ‘Dat zal iets met zijn lengte te maken hebben gehad.’ Moeder Trudi is 1.79. De drie zussen (Chantal, Kristel en Valerie) zijn 1.92, 1.85 en 1.81. Kristel haalde het nationale doventeam, maar is bij haar club gestopt.

Nicole Koolhaas - ze doet gebarentaal bij het volkslied voor haar zus - speelt dit eerste deel van de zomer, de Volleybal Nations League (VNL), op de plaats van Robin de Kruijf, in normale doen de koningin aan het net. De Kruijf herstelt van een knieoperatie. Aan Koolhaas, in 2016 slechts meetrainende reserve in de aanloop van Rio, de gelegenheid zich te bewijzen. ‘Ik heb altijd gezegd: als ik mijn kans krijg, dan pak ik ’m.’

Blokkeren en reiken

De Enkhuizense moet het hebben van haar blokkering. ‘Op mijn tenen steek ik met mijn handen al royaal, tot voorbij mijn polsen, boven het net uit. Als ik te laat ben, kan ik met een hupje en mijn reikwijdte toch vaak nog de bal raken om ’m te remmen. Tegen kleine speelsters, zoals die van Thailand, moet ik oppassen dat ik niet te hoog spring en de bal via de onderarmen naar de grond gaat. Tegen topteams als Brazilië is het maximaal springen, omdat ik zo ver mogelijk over het net moet reiken voor mijn blok. Hoe hoger je komt, hoe verder je reikt.’

Het streven is naar een blokpercentage van 1,00 punt per set, volgens haar het ideale cijfer. Ze is nu juist iets beter dan 0,5. Koolhaas weet wat haar te doen staat.