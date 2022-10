Op kleiduiven schieten is als penalty’s nemen, maar dan wel 125 keer per wedstrijd

De Nederlandse ploeg tijdens een training: Tobias Haccou (skeet 125), Jan-Cor van der Greef (skeet 125 en skeet mixed team) en Esmée van der Veen (skeet 125 en skeet mixed team). Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Kleiduivenschieters gebruiken eenlettergrepige woorden als aanduiding dat ze er klaar voor zijn. ‘Pull’, zegt Tobias Haccou (23) uit Valthe. ‘Hup’, zegt Esmée van der Veen (23) uit Oldebroek. ‘Ja’, zegt Jan-Cor van der Greef (39) uit Vianen, al menen de anderen vaak te horen dat hij iets anders zegt.

Ze geven daarmee het signaal, opgepikt door een microfoon, dat binnen 3 seconden lemen schoteltjes (doorsnee: 11 centimeter; gewicht: 105 gram) uit het luik van een hutje tevoorschijn kunnen schieten, met een snelheid van 120 kilometer per uur. De schutter van dienst verplaatst de kolf van de Beretta in een oogwenk van het middenrif naar de schouder en zwaait met de dubbele geweerloop mee met de vlucht. Luide knallen overstemmen het uiteenvallen van de bordjes in een sproeiregentje van ruim 250 hagelkorrels.

Hier kan het, te midden van maisakkers en grasland, enkele kilometers westelijk van Emmer-Compascuum. Schietsportcentrum Emmen deelt de locatie met een motorcrossvereniging en een kartcircuit. Decibellen tellen daar wat minder, al hebben Haccou, Van der Greef en Van der Veen dopjes in het oor en draagt hun coach Diana van der Valk geluidwerende kappen op het hoofd.

Het is een laatste training voordat ze naar Osijek vertrekken. Vrijdag begon in Kroatië de wereldkampioenschap op het olympische onderdeel skeet. Verspreid over drie dagen moeten ze aanleggen op 125 vliegende schoteltjes. Ze kunnen zich minder dan een handvol missers veroorloven. Van der Greef: ‘Het is alsof je 125 keer in een vol stadion een penalty moet nemen.’ In een zogeheten doublet moet de schutter zelfs twee schijven raken, die vrijwel tegelijkertijd voorbij komen.

Kwalificatie voor Parijs

Ze hopen op een medaille of een vierde plaats. Dat betekent kwalificatie voor de Olympische Spelen, volgend jaar in Parijs. Tot nu toe is Eric Swinkels de enige Nederlander die zich naar eremetaal schoot, in 1976, zilver in Montreal. Wie zich bij de eerste acht schiet, verzekert zich van een toelage van NOCNSF (zie kader).

Coach Van der Valk geeft deze dag tussen het hoog en het laag huis, de hutten waaruit de kleiduiven verschijnen, slechts beperkt aanwijzingen. Denk eraan dat de voorste voet in de richting van het schot wijst. Zorg dat het lichaam vloeiend roteert, met de vlucht mee. Let op de ademhaling. Durf de duif eerst te laten vertrekken, ga ‘m dan pas achterna.

De wapens zijn geolied, gevet en op de persoon geprepareerd. De uitsparing in de kolf voor de duim van Van der Veen is extra diep, de sleuven onder de trekker zijn op maat van haar pink, ring- en middelvinger. De linkshandige Haccou gebruikt een 4,5 kilo zwaarder geweer dan gebruikelijk, met een iets langere loop, 76 in plaats van 71 centimeter. Het geeft meer stabiliteit, vindt hij, en minder terugslag.

In deze fase van voorbereiding, zegt Van der Valk, draait het vooral om vertrouwen, rust in het hoofd, concentratie. Schiet iemand te gehaast, te krampachtig? Is een ander juist te ontspannen? Ze let op Van der Veen, die ontevreden was over haar prestatie tijdens de laatste EK, op Cyprus. ‘Ik was dertigste of zo, ik weet het niet eens precies meer.’

Esmee van der Veen in opperste concentratie tijdens een training. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De coach complimenteert haar als ze een duif verpulvert. ‘Fantastisch! Zie je wel?’ Op gedempte toon: ‘Esmée heeft schouderklopjes nodig. Ze is aan het twijfelen geslagen, maar ze behoort tot de allerbesten.’ Haccou krijgt juist te horen dat hij zijn buks vroegtijdig kan opbergen. Als kersverse senior eindigde hij als 13de op het EK. Na de zoveelste rake reeks: ‘Genoeg is genoeg, Tobias. Je bent er klaar voor.’

Voor alle drie begon de sport met een vader die jaagde. Van der Greef ging mee als die eropuit ging om te schieten op fazanten, eenden, hazen en houtduiven. Op zijn 14de meldde hij zich aan bij een schietbaan in Lopik. In een brief waarin hij zijn beweegredenen moest uitleggen, schreef hij meteen maar dat hij Nederlands kampioen ging worden.

Van der Veen deed aan judo en kickboksen, maar als 9-jarige ging ze ook maar eens mee naar de schietbaan. Ze was meteen verkocht. ‘Ik mocht nog geen geweer vasthouden, maar wel de trekker overhalen. Dat vond ik al geweldig.’ Op haar 12de zat ze in het Nederlands team. Haccou schoot als 13-jarige eerst liever met pistool, de terugslag van het hagelgeweer deed zeer aan de schouder. Maar het was wel veel spannender. Gelkussentjes boden soelaas. Hij gebruikt ze nog, er zit altijd een blauwe plek.

Kruit ruikt lekker

Van der Greef is tussen de twee aanstormende talenten de ervaren rot. Op zijn geweerkolf is een plekje verkleurd. Daar is in al die jaren speeksel beland, hij vuurt steevast met de mond half open. In 2004 stond hij al eens op de Zomerspelen, samen met vijfvoudig olympiër Hennie Dompeling, destijds één jaar jonger dan hij nu. Hij stopte in 2012. Een gezinsleven en een baan bij de gemeente Vijfheerenlanden lieten zich niet met de sport combineren. ‘Nu de kinderen groter zijn, begon het te kriebelen. Op de baan ligt mijn hart.’ Wat meespeelde was de diagnose dat hij MS heeft. ‘Ik laat mijn leven er niet door leiden. Ik ga mijn droom achterna.’

Op de vraag wat de onweerstaanbare aantrekkingskracht is van het mikken op kleiduiven, komen gelijkluidende reacties. Van der Greef: ‘Het is beheersing. Het geeft een kick als je een schijf die zo hard voorbij komt in duizend stukjes uiteen ziet spatten.’ Van der Veen: ‘Het is adrenaline. Het is het gevoel van controle, zelfvertrouwen.’ Het is ook, zegt ze, de geur. Kruit ruikt lekker.

Haccou: ‘Als je begint, denk je dat wapens cool zijn. Maar dat idee is snel weg. Het draait er echt om iets te raken.’ Voor het lekkere gevoel zijn zelfs duizend stukjes niet genoeg. ‘Ik wil de duif aan stof schieten. Dat geeft pas voldoening, het is spectaculair, het is euforie. Zie eens wat ik kan.’ Het is geen geluk, zegt hij, hij richt er echt op, vlak voor de schijf.

Om zich te wapenen tegen de wurgende gedachte dat je nooit mag missen, raadpleegt zowel Van der Greef als Haccou een in de schietsport gespecialiseerde sportpsycholoog, de Brit Paul Hughes. De oud-olympiër: ‘Als het goed gaat, vraag je je af hoe lang je nog feilloos kunt blijven. Vroeger probeerde ik dat weg te stoppen, nu accepteer ik het als gegeven en focus ik me op wat belangrijk is. Niet op wat er kán gebeuren, maar op wat er móet gebeuren.’

Voor de jonge schutter is Hughes de derde mental coach. ‘Ik had er behoefte aan. Ik vond de overgang van junior naar senior lastig. Hughes houdt me voor dat het niet erg is dat je na 19 op 19 te hebben geraakt, gaat hopen op 25 op 25. Niet blokken, zegt hij, zo werkt het brein nu eenmaal. Maar dan moet je schakelen: wat telt, is de eerstvolgende duif.’ Van der Veen redt zich met het lezen van boeken over mindfulness.

Ze trainen naast hun werk vijftien tot twintig uur per week, op de baan en in de sportschool. Van der Greef is WMO-consulent. Van der Veen loopt stage in een zorginstelling in Zwolle. Haccou assisteert zijn ouders in een opvang voor jongeren. Steekt het dat kleiduivenschieten vaak niet als sport wordt gezien en vooral associaties met bedrijfsuitjes oproept? Van der Veen: ‘Ik krijg steevast de vraag: kun je er iemand mee doodschieten? Eh, ja. Het gebeurt niet. Bijna iedereen is verbaasd dat het olympisch is. Probeer het zelf eens, zeg ik altijd.’ Het is ook de reflex van Haccou. ‘Kom langs. Het is niet zomaar olympisch.’ Dat gelegenheidsschutters menig duif neerhalen, is geen graadmeter, beklemtoont hij, de snelheid van de schijf ligt veel lager.

Over de uitgestrekte velden bij Emmer-Compascuum nadert een regenbui. Coach Van der Valk geeft het sein de Beretta’s maar op te bergen. Kruit hou je droog, zegt ze. Kruit verschiet je niet.