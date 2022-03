Op het WK kunstrijden stikt het van de Russische deelnemers, maar dan wel in buitenlandse dienst

De Russische Kamila Valijeva in actie tijdens de Winterspelen in Beijing. Beeld ANP

De Russische schaatsers die wel mogen meedoen aan het WK dat woensdag begint, komen uit voor een ander land. Dat geldt bijvoorbeeld voor Daria Danilova, die samen met Zandvoorter Michel Tsiba bij het paarrijden uitkomt voor Nederland. Voor de internationale schaatsunie is het niet nodig om een paspoort te bezitten van het land dat een sporter vertegenwoordigt. Enkel op de Olympische Spelen is dat een vereiste.

Het WK heeft in totaal 163 deelnemers: iets meer dan eenachtste van het veld is geboren en opgegroeid in Rusland. Bij een aantal landen is het aandeel Russen groter dan het aandeel schaatsers uit eigen land. Dat geldt voor de Georgische afvaardiging van zes schaatsers. Daarvan komen er vijf uit Rusland. Bij Polen geldt het voor alle vier de deelnemers.

Het is niet ongebruikelijk in het kunstrijden dat schaatsers met een Russisch paspoort in andere landen opduiken. Op veel plekken is een gebrek aan talentvolle kunstrijders, maar in Rusland bepaald niet.

Winterspelen

Zeker bij de vrouwen domineren zij al jaren de wedstrijden. Vorig jaar ging bij het WK in Stockholm alleen de titel bij de mannen niet naar Rusland. Tijdens de Winterspelen in Beijing wonnen de Russen afgelopen februari zes van de vijftien medailles, al is het goud in de landenwedstrijd nog altijd onder voorbehoud totdat de uitkomst van de dopingkwestie rond de 15-jarige Kamila Valijeva bekend is.

De beste, vaak nog heel jonge Russische schaatssters, zetten de internationale kampioenschappen naar hun hand met viervoudige sprongen, daar waar de concurrenten niet verder komen dan een drievoudige draai in hun axels. De Russen die in dat geweld niet mee kunnen, moeten hun heil elders zoeken.

Andere landen zien ze graag komen, vooral bij het paarrijden en ijsdansen. Dat gold ook voor Tsiba, die een Russische vader en Oekraïense moeder heeft, maar in Groningen werd geboren en in Zandvoort opgroeide. Hij kon in Nederland geen partner vinden die van hetzelfde niveau was als hij. Zonder Danilova was zijn talent verloren gegaan. Zo geldt dat ook voor veel andere landen: de inbreng van Russische schaatsers houdt de doorgroeimogelijkheden voor eigen kunstrijders in stand.

De kans dat een van de Russische kunstrijders in buitenlandse dienst er met de wereldtitel vandoor gaat, lijkt klein. De grootste favorieten voor de titels komen in Montpellier uit Canada, de VS en Japan.