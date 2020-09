Op het NK skateboarden gaat Candy Jacobs voor een nooit vertoonde truc

Candy Jacobs (30) maakt zich niet druk over het leeftijdsverschil met veel andere skaters. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

In volle vaart rolt Candy Jacobs richting een schuin muurtje van een halve meter hoog. Ze blaast haar wangen vol lucht, klikt een kauwgumpje tegen haar gehemelte, zakt door haar knieën en zet af. ‘Bam!’ Met een harde klap valt het skateboard op de grond, terwijl Jacobs ternauwernood op de been blijft.

De truc die Jacobs deze middag oefent in aanloop naar het NK skateboarden heet de Nollie Noseslide. Een hoogstandje waarbij alleen de ‘nose’, de voorkant van het bord, via een hoge stoeprand van een muurtje afglijdt. ‘Geen vrouw in de wereld heeft deze truc ooit in een wedstrijd gedaan’, vertelt bondscoach Sjoerd Vlemmings. ‘Maar als Candy iets in haar hoofd heeft, dan moet het ook gebeuren.’

Onder leiding van Vlemmings bereiden de skateboarders zich voor op de Olympische Spelen van Tokio, die vanwege het coronavirus zijn uitgesteld naar 2021. Het is de eerste keer dat skateboarden op het programma staat en de kans is groot dat Nederland door drie vrouwen wordt vertegenwoordigd. De top-20 van de wereldranglijst plaatst zich. Jacobs (30) en Roos Zwetsloot (20) staan vijfde en twaalfde van de wereld en kunnen niet meer uit de top-20 vallen. Keet Oldenbeuving (16) staat momenteel twintigste.

Roos Zwetsloot (20) staat twaalfde op de wereldranglijst. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Leeftijd

De 30-jarige Jacobs is behoorlijk oud voor een skateboardster. De mondiale top-20 bij de vrouwen bestaat voor bijna de helft uit meisjes onder de 18. ‘Kinderen zijn minder bang om gevaarlijke trucs te doen’, legt bondscoach Vlemmings uit. ‘Ze kunnen amper de gevaren inschatten van een sprong en nemen daardoor meer risico. Hoe meer risico je neemt, hoe groter de kans op een topscore.’

Toch is haar leeftijd volgens Vlemmings geen nadeel voor Jacobs. ‘Haar ervaring kan juist een voordeel zijn. Ze heeft door de jaren heen een geweldige techniek ontwikkeld, die ze kan toepassen op banen over de hele wereld. Daarnaast heeft ze geleerd om haar angsten voor grote obstakels en gevaarlijke sprongen te overwinnen.’

Jacobs maakt zich niet druk over het leeftijdsverschil. Ze is blij dat ze het skaten heeft meegemaakt voor de sport olympisch werd. ‘Tegenwoordig moet ik aan de dopingautoriteiten doorgeven waar ik slaap, heb ik vaste trainingsschema’s en moet ik letten op mijn voeding. Als ik dat als puber al had moeten doen, had ik nu niet meer geskatet.’

Frustraties

Zeventien jaar geleden begon Jacobs met skateboarden in haar woonplaats Venlo. De sport was een vlucht naar vrijheid, een uitlaatklep om haar schoolfrustraties een plek te geven. ‘In 3-havo werd ik in een jaar 48 keer de klas uitgestuurd en telkens sprak de conrector dezelfde woorden: Candy je hebt de sleutel van het skatepark. Ga eerst maar een uurtje skaten, dan zie ik je daarna terug.’

Ondanks jarenlange oefening blijven nieuwe trucs lastig. ‘Zo fokking moeilijk kan het toch niet zijn?’, tiert Jacobs. Haar stem galmt door het Olympisch Skatepark in Den Haag. Ze is voor de twaalfde keer op het muurtje af gereden, maar heeft vlak voor de sprong haar skateboard tot stilstand gebracht. Aan de andere kant van de baan steekt Keet Oldenbeuving vijf vingers omhoog. ‘Candy, volgende sprong inzetten anders 5 euro betalen’, roept ze en Jacobs knikt. ‘Deal!’

Keet Oldenbeuving (16) is de huidige nummer 20 van de wereld. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Jarenlang combineerde Jacobs het skaten met een baan in de jeugdzorg. Sponsoren waren niet geïnteresseerd in vrouwelijke skateboarders en van prijzengeld viel niet te leven. ‘Er was een enorm verschil in beloning tussen mannen en vrouwen. Op een gegeven moment heb ik besloten om niet meer naar wedstrijden te gaan waar niet gelijk betaald werd’, vertelt Jacobs. ‘Als ik het niet doe, doet niemand het en moeten Roosje, Keetje en al die andere meiden door dezelfde bagger lopen als ik.’

Medaille

In juni 2019 kregen Jacobs, Zwetsloot en Oldenbeuving een uitnodiging voor Team NL. Ze zijn sindsdien verzekerd van een maandelijks inkomen en kunnen zich volledig focussen op hun sport en de Spelen. In Tokio heeft Jacobs een goede kans om op het podium te eindigen. ‘Candy werd vierde op het afgelopen WK, een medaille behoort zeker tot de mogelijkheden’, vertelt Vlemmings. Zelf ziet Jacobs de Spelen als een bonus in haar loopbaan. ‘Natuurlijk wil ik een medaille halen, ik maak mezelf helemaal gek. Maar ik vind het belangrijker dat ik na mijn carrière een skateboardwereld achterlaat waarin vrouwen net zo gewaardeerd worden als mannen. Ook meiden moeten vol voor deze sport kunnen gaan, zonder stress over financiën of andere randzaken.’

Als de trainingstijd van een uur al met meer dan 20 minuten is overschreden, blaast Jacobs haar wangen nog een keer op. Ze rijdt op het muurtje af, zakt door haar knieën en zet af. Het bord landt met de nose op het muurtje, Jacobs springt erop en schuift in perfecte balans naar het uiteinde. Haar voeten drukken de wieltjes tegen de betonnen vloer en ze slaat met haar vuist in de lucht: de Nollie Noseslide is gelukt. Vanaf de andere kant van de baan komt Oldenbeuving aangesjeesd. ‘Zie je nou wel’, roept de tiener, die met een gulle glimlach de plaatjes van haar beugel onthult. ‘Gewoon durven, pussy.’