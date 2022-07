Op het EK moeten voetbalsters en bondscoach nog aan elkaar wennen: ‘Hij gaat graag de diepte in’

Jill Roord (rechts) in duel met Caroline Seger tijdens de poulewedstrijd tegen Zweden (1-1). Beeld ANP / EPA

Jill Roord (25) vindt het fijn om belangrijk te zijn. In de basis staan, op een plek waar veel van haar wordt verwacht en gevraagd. Ze voelt wel druk, maar vooral ook vertrouwen. ‘En dat is wel een fijn gevoel, het triggert mij.’

Zaterdag was ze even heel belangrijk, omdat ze de gelijkmaker maakte in de eerste EK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. De goal viel nadat ze na de rust was verhuisd van de rechterkant naar de nummer-10-positie.

Daar speelt ze bij haar club Wolfsburg. Het is haar favoriete plek, ook in het Nederlands team, dicht bij haar maatje Vivianne Miedema en in de as van het veld. Woensdagavond tegen Portugal zal ze er waarschijnlijk weer staan – ze hoopt in ieder geval dat bondscoach Mark Parsons daarvoor kiest. ‘Ik was er blij mee en ik denk dat het ook goed uitpakte.’

Roord voelt zich gewaardeerd door de man die Sarina Wiegman in september 2021 opvolgde, maar moet wel wennen aan de bondscoach. Het contrast tussen de Haagse, die het graag kort en duidelijk houdt, en de Engelsman, die juist lang van stof is en veel oog heeft voor het welzijn van de speler, kan bijna niet groter.

Parsons wil de voetbalsters anders laten spelen dan ze gewend zijn, meer druk zetten en snel de bal veroveren, terwijl ze juist altijd wat behoudender speelden. In de voorbereiding en in de eerste helft tegen Zweden was te zien dat ze daar moeite mee hebben. Het team viel geregeld uit elkaar, hinkend op minstens twee gedachten.

In de tweede helft liep het zaterdag veel beter en in de komende duels tegen Portugal en Zwitserland, op papier zwakker dan Zweden, krijgen coach en spelers de tijd om dichter bij elkaar te komen. Maar het is duidelijk dat ze op het EK nog zoekende zijn naar de juiste manier van werken.

‘Hij is oprecht een aardige man’, zegt Roord over Parsons, ‘een goede man die het beste uit iedereen als individu wil halen. Hij is gepassioneerd en druk met ons bezig en daar heb ik veel respect voor. Hij is wel anders dan onze cultuur en dat is ook wennen.’

De Engelsman wordt nog weleens onderbroken door de Nederlandse vrouwen, vertelt de geboren Oldenzaalse. ‘Hij is Amerika gewend, daar gebeurde dat niet. En hij geeft meer besprekingen dan Sarina. Niet alleen over voetbal, maar ook over andere dingen die hij belangrijk vindt: normen en waarden, de sfeer in het team. Hij stelt ook veel vragen. Als ik zeg dat ik me niet fijn voel, dan vraagt hij: waarom voel je je niet fijn? Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons 50 procent wel af. Ik ook. Ik vind het interessant, maar ik moet ook weleens lachen: wat is dit voor vraag?’

En dat vertellen jullie hem ook?

‘Ja, we hebben er een paar bij die dat doen.’

Klopt het dat zijn besprekingen soms drie uur duren?

‘Gevoelsmatig wel ja’, lacht Roord. ‘De eerste keer dat hij er was hebben we dat meteen aangegeven: dit duurt te lang. Nu zijn ze korter, maar soms denk ik: was hier een bespreking voor nodig en zo lang? Maar hij is aan het leren, het wordt beter.’

Roord speelde een jaar bij Arsenal en spreekt goed Engels, maar de taal zorgt soms nog wel voor verwarring. ‘De manier waarop hij in het Engels over voetbal praat, met allemaal Amerikaanse termen, die is voor mij wel nieuw. Daarom duurt het soms ook wat langer, dan moeten we even checken waar hij het over heeft.’

Wat vind je van zijn idee om meer en sneller druk te zetten?

‘De manier van verdedigen, het druk zetten, dat vinden wij allemaal wel goed, dat hebben wij ook graag. Wij zijn wel meer van het opbouwen en positiespel spelen, hij wil sneller lang, de diepte in. Dat hebben wij liever niet, maar aan de andere kant: we hebben daar wel weer de kwaliteiten voor, met snelle mensen voorin. Uiteindelijk staan wij op het veld. Als wij denken dat we nu moeten opbouwen, dan bouwen we op, zo is het ook wel weer.’

Het toverwoord dat vaak valt, is ‘compact’. De voetbalsters moeten zoveel mogelijk bij elkaar blijven, het speelveld klein houden. Als er druk wordt gezet, moet iedereen daarin meegaan. In de praktijk blijkt dat nog weleens lastig.

‘Dat is wel een dingetje’, zegt Roord. ‘Als de ruimtes te groot worden, dan zijn wij heel kwetsbaar, dat zien we zelf ook en daar zijn we ook mee bezig. Maar we hebben zo’n ervaren team, als wij na tien minuten merken dat het niet werkt, dan moeten wij dat zelf omzetten.’

In de chaotische eerste helft van zaterdag, waarin zowel keeper Sari van Veenendaal als centrale verdediger Aniek Nouwen uitviel, liep Nederland nog vooral achter de Zweden aan. Vooral Roord moest veel meters maken, waar ze zichtbaar geïrriteerd door raakte. Na de omzetting in de tweede helft ging het beter.

In de rust van de wedstrijd bleek dat spelers en coach elkaar onder hoge druk kunnen vinden. Het ging er emotioneel aan toe na het uitvallen de twee spelers en het moeizame spel. Parsons zei op de persconferentie dat hij in de kleedkamer Miedema naar haar gedachten had gevraagd. Zij kwam onder meer met het idee om Roord op 10 te zetten en Daniëlle van de Donk naar rechts te verhuizen.

‘Daarna kwam er gewoon meer voetbal in’, vindt Roord. ‘Soms is er iets kleins voor nodig.’ Het stelde haar in staat om belangrijk te zijn in de eerste wedstrijd van het toernooi, en niet voor het eerst. Op het WK in 2019 scoorde ze direct de winnende tegen Nieuw-Zeeland. Breeduit lachend: ‘Ja, dus als we dat zo kunnen houden, dan teken ik ervoor.’