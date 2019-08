Op het EK dressuur leidt de lust tot dekken af van de perfecte piaffe

Edward Gal tijdens en Glock’s Zonik tijdsens de kür op muziek. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wel of niet laten paren? Dat is de vraag die dressuurruiter Edward Gal in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio bezighoudt, al spreekt hij zelf in het ruitersjargon van ‘dekken’. Op de EK paardensport in Rotterdam was zijn paard Zonik afgelopen zaterdag zo opgewonden dat een fatsoenlijke warming-up haast onmogelijk was. Het gevolg was een teleurstellende zesde plaats.

Bij het losrijden voor de kür op muziek had de hitsige hengst zaterdag in het Kralinge Bos vooral aandacht voor de merrie Well Done van de Zweedse ruiter Patrik Kittel, die in dezelfde ring aan het warmlopen was. In plaats van zich voor te bereiden op zijn taak, wilde hij elke keer achter de elegante bruine merrie aan. Het was op de EK niet de eerste keer dat de knol verblind werd door het vrouwelijk schoon om zich heen.

De 49-jarige Gal had zijn paard het afgelopen jaar bewust niet als dekhengst ingezet, omdat het de prestaties negatief zou kunnen beïnvloeden. ‘Maar misschien is het toch een idee om hem een keer te laten dekken, ­zodat hij minder zin heeft. Dat is de ­afweging die we moeten maken’, aldus de ruiter.

Op de EK loste hij het anders op. Gal zette zijn warming-up in het Kralingse Bos voort in een kleine ring waar Zonik ongestoord zijn oefeningen kon doen. Ideaal was het allerminst, maar beter dan een hengst die zijn hoge libido niet in bedwang weet te houden. ‘Hij wilde enorm imponeren, maar dan was hij al moe geweest voordat we aan de kür waren begonnen.’

De rommelige voorbereiding zorgde ervoor dat Gal, Nederlands beste dressuurruiter, extra hard moest werken om de aandacht van Zonik ­erbij te houden. Die focus was nodig omdat Gal voor eigen publiek – en onder toeziend oog van prinses Beatrix – een nieuwe kür reed. De ruiter uit ­Rheden, in 2009 nog goed genoeg voor de Europese titel met het wonderpaard Totilas, had drie avonden achter zijn laptop gezeten om op YouTube naar ‘kippevelmuziek’ te zoeken.

Ondanks de teleurstellende zesde plek, was Gal te spreken over zijn kür, al kon hij nog niet zeggen of hij ­volgend jaar ook met deze kür op de Spelen zal verschijnen. In Tokio moet alles kloppen. Gal moet het onder meer opnemen tegen Isabell Werth. De 50-jarige Duitse won al zes gouden olympische medailles en werd negen keer wereldkampioen. Ook op de EK in Rotterdam stond er geen maat op haar.

Gal heeft nog een jaar om toe te groeien naar het niveau van zijn Duitse rivaal. Eén voordeel: de Nederlandse dressuurruiter weet dat hij zijn paard, in tegenstelling tot negen jaar geleden, in aanloop naar de Olympische Spelen niet zal kwijtraken. Samen met het wonderpaard Totilas vormde hij destijds een superduo. Gal en Totilas wonnen in 2010 drie wereldtitels op rij, waarna goud op de Spelen van Londen in 2012 lonkte.

Tot het paard anderhalf jaar voor de Spelen door de eigenaar voor een ­recordbedrag (15 miljoen euro) verkocht werd aan de Duitse paardenhandelaar Paul Schockemöhle. Daarmee spatte de olympische droom van Gal uiteen. Ook Totilas haalde met zijn nieuwe Duitse ruiter Matthias Alexander Rath nooit de Spelen. Inmiddels is het paard met pensioen.

Gal hoeft niet te vrezen voor een ­herhaling van de even pijnlijke als dramatische gebeurtenis. Dat komt door Gaston Glock, de 90-jarige steenrijke ­eigenaar van Zonik. De Oostenrijkse ­ingenieur verdiende zijn fortuin als wapenfabrikant en ontwikkelde tien jaar geleden een liefde voor de paardensport.

Glock handelt niet in paarden om er rijker van te worden. Hij heeft Gal verzekerd dat de paarden waarop hij rijdt niet verkocht worden. ‘Dat geeft rust’, erkent Gal. ‘Hoe beter een paard normaliter is, hoe groter de vraag. Gelukkig hoef ik me daar niet druk om te maken.’

Olympisch succes

Druk moet hij zich wel maken over zijn kür richting de Spelen, al weigert Gal te ver vooruit te kijken. In Tokio is de hoop op hem gevestigd. Nederland presteert van oudsher sterk in de paardensport, zeker op het onderdeel dressuur. Van 1992 tot en met 2012 werden olympische medailles veroverd in deze discipline, maar in 2016 waren er geen podiumplaatsen. Het leidt niet tot extra druk bij Gal. ‘De druk is altijd hetzelfde. Je wil altijd goed rijden.

Dat moet dus naar alle waarschijnlijkheid gebeuren op Zonik. Met of zonder hoog libido. Voor nu is de belangrijkste taak om de opgewonden hengst in bedwang te houden. Want was als hij tijdens de Spelen in Tokio nog steeds zo hitsig is? ‘In Tokio zijn we weer een jaar verder’, stelt Gal vast. ‘En als het nog steeds zo is, dan moet je daarmee om kunnen gaan. Het is de natuur, daar kun je niks aan veranderen.’

Of toch wel? ‘Geen merries in Tokio zou ook een oplossing zijn.’