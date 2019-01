Op het eerste gezicht lijkt er weinig aan de hand met Nadal en Murray, maar schijnt bedriegt

Op het eerste gezicht lijkt er niet veel aan de hand met Andy Murray en Rafael Nadal. Beide tennissers zijn in Australië voor de Australian Open, het grandslamtoernooi dat volgende week begint. Murray – op foto’s zonder shirt, om het laatste beetje verkoeling te zoeken onder de hete Australische januarizon – ziet er afgetraind uit. Geen grammetje vet te bekennen. Op andere beelden is te zien hoe Nadal ondertussen over de blauwe trainingsbanen huppelt en wat dolt met fans.

Maar schijn bedriegt. Tijdens de twee wedstrijden die Murray dit jaar speelde, liep hij tussen de punten wat moeilijk over de baan. Nog altijd heeft hij last van zijn heup. En Nadal meldde zich niet voor niets af voor het voorbereidingstoernooi in Brisbane. Op de mri-scan die hij vorige week van zijn bovenbeen liet maken, was een kleine verrekking van de dijbeenspier te zien. Geen echte blessure, bezwoer de Spanjaard, maar op advies van zijn artsen trok hij zich toch terug.

Een paar dagen voor het eerste grandslamtoernooi van het seizoen is onduidelijk of de twee kans maken tegen de fitte favorieten Novak Djokovic en Roger Federer – zesvoudig en drievoudig winnaar. Wordt de Australian Open het toneel van de comeback van Murray, de 31-jarige voormalige nummer één van de wereld en maar liefst vijfmaal verliezend finalist in Melbourne? En weet eenmalig winnaar Nadal (32) zijn kwetsbare lichaam op tijd klaar te stomen voor de slopende best-of-vijf-partijen op het hardcourt in Melbourne?

Rafael Nadal speelde in september zijn laatste toernooi. Toen kreeg hij een knieblessure. Vorige week speelde een spier in zijn dijbeen op. Beeld Getty Images

Geen fan van hardcourt

Dat Nadal zich terugtrok voor het toernooi in Brisbane kwam niet als een verrassing. Hij houdt niet van het keiharde hardcourt, de ondergrond van beton en een rubbermengsel waarop in Australië wordt gespeeld. Hij vermijdt de banen het liefst. Van de veertien hardcourttoernooien waar hij in 2018 zou spelen, won hij er één, gaf hij twee keer geblesseerd op en trok hij zich elf keer terug. Zijn laatste grote zege op hardcourt behaalde Nadal in 2017, toen hij de US Open voor de derde keer won.

Het lichaam van Nadal krijgt het flink te verduren als hij zich over de hardcourtbaan sleurt en met harde topspinballen zijn tegenstander probeert te slopen. Hij beklaagde zich na zijn opgave in Australië vorig jaar nog over de hardheid van de banen in Melbourne. ‘Wie denkt aan de gezondheid van de spelers? Ik weet niet hoe het verder moet als we op deze keiharde banen blijven spelen. Er is ook een leven na het tennis’, zei Nadal toen.

Nadal speelt liever op gravel, gemalen baksteen dat beter meegeeft met zijn knieën. Maar Nadal is niettemin ambitieus, bleek op een persconferentie vorige week. In 2009 won het hij toernooi, driemaal was hij verliezend finalist in Melbourne. Dit jaar hoopt hij weer mee te doen om de winst. ‘Als ik eerlijk ben: ik speel goed. De vorm is goed. Net als de motivatie.’

Zijn laatste grote toernooi speelde Nadal in september vorig jaar. Op de US Open, ook een grandslamtoernooi dat op hardcourt wordt gespeeld, moest hij tijdens de halve finale opgeven met een knieblessure. Het gebrek aan wedstrijden in de voorbereiding op de Australian Open moet geen belemmering vormen, denkt Nadal.

Hij is sinds het begin van zijn carrière al vaker sterk teruggekomen van een blessure. Of het nou zijn rug was, zijn heup of zijn knieën. Sinds 2003 liet hij zeven keer een grand slam schieten, vrijwel altijd volgde het jaar daarop winst op een grandslamtoernooi. ‘Voorheen had ik het gevoel dat ik veel partijen moest spelen om in vorm te komen. Dat heb ik niet meer. Ik heb ook eerder al bewezen dat ik goed kan presteren zonder veel wedstrijden te hebben gespeeld.’

Heupoperatie Murray

Murray stond in zijn carrière minder vaak aan de kant met blessures dan Nadal, maar hij moest vorig jaar drie grandslamtoernooien laten schieten. Zo lang was Nadal nooit afwezig. Een jaar geleden ging Murray in Melbourne onder het mes voor een heupoperatie. Hij meldde zich af voor de Australian Open en kwam pas maanden later weer in actie. Hij vreesde voor zijn carrière. Op een foto op Instagram poseerde Murray tijdens afgelopen Nieuwjaar met flessen bier en champagne. Bijschrift: ‘We vieren het einde van 2018. Wat een rotjaar.’

Het is gissen naar de vorm van de Schot. In 2018 speelde hij slechts twaalf wedstrijden: zeven gewonnen, vijf verloren. Murray is door zijn beschermde status wel direct geplaatst voor het grandslamtoernooi, ook al staat hij 230ste op de wereldranglijst. Of hij zich kan terug knokken naar de wereldtop, is de vraag.

Murray leek het nieuwe jaar goed te beginnen met winst in de eerste ronde van het tennistoernooi van Brisbane. Maar soepel zag het er allemaal niet uit. Hij sjokte wat onhandig over de baan. De pijn aan de heup was minder dan vorig jaar, maar nog steeds nadrukkelijk aanwezig, zei hij. ‘Gek genoeg is gewoon lopen moeilijker dan de bewegingen die ik op de baan moet maken. Dat is raar. En frustrerend. Want ik hou er niet van om te strompelen over de baan.’

Zijn tweede wedstrijd verloor Murray. In zijn voorspellingen voor de Australian Open was hij ook berustend. De afgelopen anderhalf jaar waren erg zwaar geweest, gaf hij toe. ‘Dus op dit moment wil ik vooral proberen zo lang mogelijk te genieten van het tennis. Ik weet zelf ook niet hoelang dat nog duurt.’