Op generale repetitie voor Spelen grijpen niet-olympiërs hun kans: Mulder zilver, Bosker brons

Naast veteraan Mulder zorgde ook de jonge Bosker voor een verrassing. Op zijn 21e verjaardag reed hij naar zijn eerste wereldbekermedaille met de derde tijd op de 1.500 meter: 1.46,28. Hij moest de Russische wereldrecordhouder Denis Joeskov (1.45,33) voor zich dulden, evenals de Noor Sverre Lunde Pedersen (1.45,76).



De in Zwitserland geboren Bosker profiteerde ervan dat hij niet naar de Olympische Winterspelen gaat. Zijn tegenstanders met olympische tickets op zak proberen pas in februari hun topvorm te bereiken en zijn in Erfurt niet op hun best. Bosker hoefde nergens rekening mee te houden, niet in de aanloop naar de wereldbekerwedstrijd en niet tijdens de race zelf.



Net als Mulder heeft Bosker zijn zinnen op een ander kampioenschap gezet dan de Spelen. Hij wil in maart meedoen aan het WK allround in het olympisch stadion in Amsterdam. Daarvoor moet hij volgende week wel eerst het NK allround op zijn naam schrijven.