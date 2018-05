Op elke aanval van Dumoulin heeft Froome een antwoord

Hij probeert het, o ja, hij probeert het, tot vijf keer toe zelfs, op de allerlaatste klim van deze Giro d’Italia, op weg naar Cervinia, in de slagschaduw van de Matterhorn. Want als hij niks zou doen, zou hij het zichzelf niet vergeven. Dumoulin probeerde in de slotklim enkele keren Froome van zich af te schudden, maar de rozetruidrager bleef in zijn buurt. Achter ritwinnaar Nieve reed Robert Gesink naar een knappe tweede plaats. De renner van LottoNL-Jumbo was in achtervolging op de Spanjaard zelfs nog lek gereden.

Tom Dumoulin. Foto AP

Maar telkens heeft Chris Froome een antwoord op de aanvallen van Tom Dumoulin. De Brit probeert de Nederlander er zelf nog twee keer af te rijden, maar ook dat lukt niet, al valt er nog een gaatje in de laatste meters. Na drie slopende weken hangen alle hoofdrolspelers vrijwel krachteloos over hun stuur, de benen tot de laatste druppel energie leeg gemolken. Dumoulin had het voor de race al gezegd. ‘Ik ben naar de klote. Maar dat geldt voor iedereen. denk ik.’

Het roze is dus voor Chris Froome, op 46 seconden gevolgd door de Maastrichtenaar, die afstand doet van zijn titel. Op de erelijst van de Brit staan nu opeenvolgende zeges in de Tour de France, de Vuelta en de Giro. Hij noemt de drieslag ‘het grootste doel voor iedere grote ronderenner.’ De formele bezegeling volgt nog zondag na een korte etappe door Rome.

Turbulent

Het is de onverwachte ontknoping van een turbulent verlopen Giro. De Brit Simon Yates leek tot vrijdag ongenaakbaar, totdat hij op de Colle delle Finestre finaal door het ijs zakte. De na zijn voortijdige schuiver in Jeruzalem al afgeschreven Froome beleefde twee keer een wederopstanding. Eerst op de gemene Zoncolan, bijna een week later tijdens de koninginnenrit in de Alpen, waar hij tegen zijn gewoonte begon aan een monsterontsnapping. Dumoulin was de stabielste renner, kalm als het erom spande, sterk in de bergen, maar net niet excellent genoeg in de tijdrit en vrijdag misschien een tikkeltje te voorzichtig in de achtervolging van zijn grootste concurrent.

De winst van Froome moet voor hem toch zuur zijn. Hij etaleert het niet, hij noemt diens solo van vrijdag ‘buitengewoon’ en laat het bij die vaststelling. Maar vooraf had hij al duidelijk gemaakt dat hij moeite had met de aanwezigheid van de viervoudig winnaar van de Tour de France, die vorig jaar in de Vuelta positief testte op een teveel aan salbutamol, een middel tegen astma. Dat zou in Dumoulins ploeg Sunweb meteen een voorlopige schorsing hebben opgeleverd. Sky haalt juridisch alles uit de kast om te voorkomen dat de kopman tegen een koersverbod oploopt.

'We zijn er'

Dumoulin verklaart na de etappe dat hij trots is op het team, op zichzelf en de afgelopen drie weken. Hij kan leven met zijn tweede plek, na een Giro waarin hij naar eigen zeggen zijn zwaarste inspanning ooit heeft geleverd. Het parcours van deze editie vond hij veeleisender dan vorig jaar. ‘We hebben er alles uitgehaald, we hebben alles geprobeerd, we hebben geen fouten gemaakt. Dit is het. We zijn er.’

Froome verklaart dat er geen race is geweest waarin hij zoveel horden heeft moeten nemen. Het vertrouwen kreeg al een klap toen hij tijdens de verkenning van het tijdritparcours in Jeruzalem onderuit ging. De naweeën speelden lang op. ‘Ik heb op veel momenten gedacht: het gaat niet lukken.’ Dat zijn demonstratie in de Alpen veel argwaan heeft opgeroepen, is hem niet ontgaan. Maar hij wijst erop dat zijn voorsprong op de achtervolgers vooral is gegroeid in de afdaling. Het vermogen dat hij trapte zou niet uitzonderlijk zijn geweest. ‘350 watt in 3 uur, zoiets was het.’

Hij bedankt zijn team en de begeleiders. ‘Ze bleven in me geloven. Ze hielden me voor dat dit de Giro is. Eén slechte dag en je kunt minuten, tientallen minuten zelfs, verliezen.’ Na Yates, was het zaterdag Thibaut Pinot die instortte en op maar liefst drie kwartier na winnaar Mikel Nieve over de streep rolde.

Spagaat

De tweede plek in de etappe is voor Robert Gesink, die na Nieve de sterkste blijkt van een vroeg weggereden kopgroep. Hij mikte deze Giro op ritwinst, niet eerder was hij zo dichtbij. Ontsnappingen die stand hielden tot het einde waren dun gezaaid. Bovendien ging er energie zitten in het steunen van George Bennett, de klassementsrenner van Lotto-Jumbo. ‘Dan zit je toch een beetje in een spagaat.’

In de laatste kilometers cijfert Tom Dumoulin zichzelf weg om het jonge talent uit zijn ploeg, Sam Oomen, die in zijn dienst reed, nog de top 10 binnen te loodsen. Het wordt de negende plek. Oomen toont zich dankbaar. ‘Ik riep nog: doe het nou niet, doe het nou niet! Ik kon nog net aanhaken. Toen zijn we broederlijk kop over kop naar de finish gereden. Tom heeft een heel groot hart.’ Maar hij had met liefde zijn klassering opgeofferd om Dumoulin naar het roze te rijden. ‘Daarvoor was ik hier. Daar droomde ik zelf ook van.’