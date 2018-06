Op eigen benen bij PSV: veel Van Bommel (maar ook een beetje Bert)

Het is 10.49 uur als Mark van Bommel (41) voor het eerst als hoofdtrainer van PSV het pad van de kleedkamer naar het trainingsveld bewandelt. ‘Succes, Mark’, en ‘zet hem op’, klinkt het achter het afzetlint. Met een gulle lach op zijn gezicht begroet de opvolger van de naar Fenerbahçe vertrokken Phillip Cocu de ruim honderd fans.

Amper 41 uur nadat hij als assistent van bondscoach Bert van Marwijk met Australië werd uitgeschakeld op het WK in Rusland, begint de Limburger donderdagochtend op trainingscomplex De Herdgang aan zijn nieuwe klus. De kleding van de Australische bond is ingeruild voor een lichtblauw T-shirt van PSV.

Hoewel Van Marwijk nog niet aanwezig is, gaat hij zijn schoonzoon souffleren in Eindhoven. ‘Hij zal niet dagelijks op het veld staan. Soms een paar dagen wel, maar dan ook weer dagen niet. Als je iemand in de familie hebt die alles heeft meegemaakt als trainer, zou je wel dom zijn als je dat niet zou benutten’, zegt Van Bommel, die Reinier Robbemond en Jürgen Dirkx als assistenten heeft.

Tijdens de warming-up observeert hij de groep. Hier en daar voert de 79-voudig international korte gesprekken met spelers, afgesloten met een bemoedigend tikje op de kont of de schouder. Als het positiespel na een half uur begint, laat hij voor het eerst van zich horen. ‘Vanaf nu geen ballen meer achter het standbeen’, roept hij als de oefening niet naar wens verloopt. ‘Iedereen staat stil. Als je goed beweegt, hoef je de bal niet achter je standbeen te spelen.’

Verbaal aanwezig

Ook de rest van de twee uur durende training is hij verbaal aanwezig. In een bomvolle persruimte – meer dan tien cameraploegen zijn uitgerukt – doet hij in beknopte termen uit de doeken hoe hij wil gaan voetballen. ‘Het gaat om winnen. Het liefst met dominant en aanvallend voetbal, woorden waarmee ik over twee maanden om de oren geslagen word.’

Het systeem is niet heilig. Van Bommel pint zich niet vast op 4-3-3, 3-5-2 of 4-2-3-1. Volgens hem gaat het erom hoe zijn ploeg de ruimtes bespeelt. ‘Het voetbalveld is al 125 jaar even groot, maar het spel is sneller geworden.’ Eerder op de training is te zien wat hij bedoelt: tijdens het partijspel dekken de spelers niet man op man, maar verdedigen ze de zone. De passlijn naar voren moet continu worden afgeschermd.

Van Bommel stond boven aan het lijstje van algemeen directeur Toon Gerbrands toen vorige week duidelijk werd dat Cocu zou vertrekken. De middenvelder groeide als speler van 1999 tot 2005 uit tot het gezicht van PSV. Het was de opmaat voor een carrière die hem langs topclubs Barcelona, Bayern München, AC Milan en opnieuw PSV leidde.

Na diens afscheid in 2013 maakte PSV met hem een stappenplan dat moest resulteren in het hoofdtrainerschap. Hij keek mee bij Oranje onder 17, was assistent-coach van Saoedi-Arabië en Australië, liep stage bij Cocu en trainde afgelopen seizoen PSV onder 19. Met het oudste jeugdteam veroverde hij voor het eerst sinds 1991 de landstitel.

‘Maar ik heb tijdens mijn carrière als voetballer al een hoop geleerd’, voegt Van Bommel eraan toe. ‘Ik was een speler die oefeningen opschreef en veel met tactiek en het team bezig was. Ik heb trainers meegemaakt op allerhande niveaus van wie ik dingen oppikte. Hoe houden zij hun besprekingen? Hoe communiceren zij met spelers? Maar ook dingen waarvan je denkt: zo wil ik het niet doen. Die schuif je aan de kant. Iedere trainer doet het op zijn manier. Ik ook.’

Transfermarkt

Hoe PSV er begin september uitziet – als de transfermarkt is gesloten – kan Van Bommel niet zeggen. Hij is tevreden met de selectie die er staat, maar ervaren krachten als Zoet, Arias, Isimat en De Jong azen op een vertrek. ‘Zoals er altijd belangstelling is voor onze spelers, zo kijkt de technische staf met de directie ook naar versterkingen.’

Dan zit de eerste persconferentie erop. Vandaag nog een training, daarna nemen Van Bommel en Dirkx een korte vakantie, op aandringen van PSV. Het duo trainde PSV onder 19 en ging aansluitend met Australië naar het WK. Van Bommel en Dirkx sluiten vanaf 9 juli weer aan bij het trainingskamp in het Zwitserse Verbier. Van Bommel: ‘Ik heb erover nagedacht en ben het eens met de club. Ik wil fris en met een goed gevoel op het veld staan.’