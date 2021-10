Op eerste gezicht introverte René Hake is de warmbloedige coach van FC Utrecht

Utrecht-coach René Hake is het tijdens de wedstrijd tegen Ajax niet eens met een beslissing van de scheidsrechter. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ze komen uit het oosten van het land, delen dezelfde voetbalvisie en hebben FC Twente en FC Utrecht op hun cv staan. Als trainer van Utrecht trad René Hake vorig seizoen in de voetsporen van Erik ten Hag. Het is de vraag of hij net als zijn vriend de volgende stap naar Ajax kan zetten.

Twee weken geleden scoorde de 49-jarige Drentenaar zijn eerste plus op zijn rapport door Ajax in de Johan Cruijff Arena te verslaan. Het was de eerste nederlaag van het seizoen voor de haast ongenaakbare ploeg van Ten Hag. Met een beetje geluk, maar vooral goed verdedigen wist Haké het spel van de regerend landskampioen te ontregelen.

Het is het voorlopige hoogtepunt van de goede seizoensstart van Utrecht. De nummer drie van de eredivisie won ook al van Feyenoord en incasseerde na Ajax (2) de minste tegendoelpunten: 5. Het hechte collectief dat Haké heeft gesmeed doet in veel terugdenken aan de periode (2015-2017) dat Ten Hag in Utrecht voor de groep stond.

Verdedigende organisatie

‘Ik zie vergelijkingen tussen Ten Hag en Hake’, zegt FC Twente-trainer Ron Jans. ‘Al heeft Ten Hag de laatste jaren iets gepresteerd wat niet veel andere Nederlandse trainers hebben gedaan.’ Jans werkte samen met Hake bij Zwolle en wijst op de duidelijke structuur en goede verdedigende organisatie die beide trainers hun ploegen aanmeten.

De gezamenlijke visie deden ze op in de jeugd van Twente. Als hoofd jeugdopleiding viel het oog van de twee jaar oudere Ten Hag op de werkwijze van de ambitieuze Hake, die dezelfde functie vervulde bij FC Emmen. De afgestudeerde CIOS-student was er heilig van overtuigd dat hij de voetballerij in wilde.

Bij Twente maakte Ten Hag de amper dertigjarige Hake verantwoordelijk voor de oudste jeugdteams. Vooral zijn ongebreidelde passie voor het spelletje en gedrevenheid vielen op. Iets wat Jans ook constateert in de tijd dat Hake diens assistent is bij Zwolle.

Jans: ‘Ik zag al snel dat René veel in zijn mars had. Het viel niet iedereen op, omdat hij niet iemand is die zichzelf graag op de voorgrond zet. Misschien heeft het hem ook weleens parten gespeeld. Des te mooier is het dat hij het nu goed doet. Hij heeft het helemaal zelf afgedwongen.’

Duidelijke structuren

Na wisselende successen als hoofdtrainer bij Emmen, Twente en Cambuur gaat Hake twee jaar geleden in op het aanbod om trainer van Jong Utrecht te worden, dat uitkomt in de eerste divisie. Binnen de kortste keren weet hij de clubleiding te overtuigen door de ploeg vanuit een duidelijke structuur te laten voetballen.

Wanneer in november vorig jaar John van den Brom als trainer van het eerste elftal vertrekt, gaan al snel enkele grote namen rond die de ambitieuze club verder moeten helpen. Maar de steenrijke eigenaar Frans van Seumeren legt zijn lot in de handen van Hake. Tot de winterstop, dan gaan ze opnieuw om de tafel, is de afspraak.

‘Na twee weken merkte ik al dat bepaalde principes en trainingsvormen terugkwamen die we ook met Ten Hag trainden’, zegt aanvoerder Willem Janssen. ‘Compactheid van het elftal is bij beide trainers heel belangrijk.’

Volgens Janssen moet het niet verward worden met verdedigend voetbal. ‘Je kan als ploeg ook super compact verdedigen op de helft van de tegenstander. Het gaat erom hoe groot de onderlinge afstanden tussen de spelers is. Daar besteden zowel Ten Hag als Hake veel aandacht aan op de training.’

Janssen geeft een voorbeeld: ‘Als we een partijspel spelen, telt een doelpunt alleen als het hele team is aangesloten en over de denkbeeldige middenlijn is. Zo leren de verdedigers dat ze altijd moeten aansluiten. Andersom geldt hetzelfde. Als de aanvallers van het andere team niet mee verdedigen en nog op de andere helft staan, telt het doelpunt dubbel.’

Kan ook schreeuwen

Zo koel en bedachtzaam als Hake naar de buitenwereld is, zo veeleisend en hard is hij naar zijn spelers, bleek in de documentaire op Videoland over Utrecht, die begin dit seizoen verscheen. In de kleedkamer was weinig over van de ingetogen man, maar toch vooral een schreeuwerige trainer te zien.

Janssen: ‘Hij heeft veel mensen waarschijnlijk verrast en laten zien dat hij wel degelijk heel scherp kan zijn op de momenten dat het wordt gevraagd. Dat heeft hem naar de buitenwereld toe misschien wel meer respect opgeleverd. Maar bovenal is hij de trainer die analytisch te werk gaat en ons tot in detail voorbereidt om de komende tegenstander.’

En Jans: ‘René laat zich niet zo snel in het binnenste van zijn ziel kijken. Maar langzamerhand denk ik dat ook de buitenwereld hem steeds beter leert kennen en ziet dat het echt een goede trainer is.’