Op een hallucinerend mooie avond beleeft Ajax het wonder van Madrid: 4-1

Ajax viert feest nadat Dusan Tadic de 3-0 heeft binnengeschoten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ajax, ploeg van jeugdig elan en sportieve honger, joeg de bedaagde, vermoeide, vormloze en met prijzen overladen prooi Real Madrid uit het toernooi van de verbeelding. Dat gebeurde op een hallucinerend mooie avond in voetbaltempel Bernabéu, in wat één van de grootste sensaties in de geschiedenis van de Champions League mag heten. En zeker in de historie van Ajax.

Real Madrid – Ajax 1-4. Pfff. De winnaar van vier van de vijf laatste edities van de Champions League, de grootste club van de wereld, de rijkste bovendien, werd bij vlagen overrompeld door Ajax, met zijn totaalvoetbal 3.0. En dat in een tijdperk van financiële verschillen waarin zo’n verrassing zich bijna nooit meer voltrekt. Ajax speelde Real definitief naar crisissferen en staat voor het eerst sinds 2003 in de kwartfinales van de Champions League. Bovendien is weer 10,5 miljoen euro premie verdiend, zeg maar een been van Frenkie de Jong. Nou ja, deze dinsdag misschien een teen.

Alle Amsterdamse doelpunten waren van immense schoonheid, qua inzicht, klasse en technisch vermogen, met de 0-3 als toppunt van teamkracht. Hoe Noussair Mazraoui de bal binnenhield met een sliding was geweldig, al moest de VAR later minuten kijken of de bal over de zijlijn was. Daarop volgde een aanval uit het prentenboek. Ziyech opende op Tagliafico en via Van de Beek meanderde de bal naar Tadic. Daarop volgde diens kapbeweging, de executie, de bal die de kruising doorboorde.

Ajax leverde een collectieve topprestatie, met speciale complimenten ook voor de trainersstaf van Erik ten Hag, die de ploeg geweldig prepareerde op deze confrontatie. Ajax hield de 0-3, toen Real drie keer moest scoren na de 1-2 in Amsterdam, kort vast, maar een minuut na de 1-3 van Asensio schoot Lasse Schöne een vrije trap uit een moeilijke hoek met een geweldige zwieper over de niet bepaald kleine doelman Courtois.

‘Ramos bedankt’

Als de voetbalhemel bestaat, was Real Madrid – Ajax een toneelstuk op de zondagmiddag. Enerverend. Meeslepend. Ongelooflijk. Humoristisch soms zelfs, om de speelsheid van die jongens van Ajax met hun trucs. Dat is wat topvoetbal zo mooi kan maken: dat jonge mannen laten zien wat ze kunnen en wat ze durven voor een publiek van 80 duizend mensen, tegen een keur aan internationale topspelers. Een publiek dat verbijsterd en wanhopig raakte waar het om Real ging, en euforisch inzake Amsterdam en omstreken. ‘Ramos bedankt’, zongen die van Ajax, om de geschorste aanvoerder.

Ajax, gewoon voetballen, vrij van stress. Aanvallend. Nederlands. Frenkie de Jong en Donny van de Beek zwaaiden nog naar familie, tijdens de hymne van het toernooi. Kijk die Frenkie, wegdraaiend van Modric, passerend, tiktak, met links en rechts, bliksemsnel. Beter dan de wereldvoetballer van het jaar dinsdag. Onwaarschijnlijk zoals hij heerste, tackelde, passte. Vrij in hoofd en leden. Wie nog niet heeft gezien dat hier een aanstaande wereldvoetballer rondloopt, laat hem zwijgen. Barcelona kocht hem al voor 75 miljoen.

Pirouette van Tadic

Dusan Tadic met zijn overzicht, zijn twee assists en een doelpunt, met zijn Zidane voor de 0-2, de passeerbeweging in de pirouette, ergens op dat schitterende gras, gevolgd door een pass uit duizenden op David Neres. Die scoorde beheerst met rechts. Maar er was zoveel meer op deze wonderavond. De vastberadenheid van Daley Blind, de elegante klasse van Matthijs de Ligt, de onversaagdheid van Nicolas Tagliafico, de diepgang van Donny van de Beek en natuurlijk, Hakim Ziyech. Zijn jagen, zijn dribbels, zijn passing. Machtig mooi. Hij scoorde de zo belangrijke, vroege 0-1, in de zevende minuut. Hij veroverde de bal op Kroos, stuurde Tadic op pad, liep mee en schoot ziedend in.

Dan waren daar ook de slimheid van Lasse Schöne en de reddingen van André Onana. Het was te veel om te beschrijven. Deze wedstrijd is een boek. Zeker, Ajax had ook geluk. Mag het. Het zou wat zijn als dit Ajax zonder geluk van de recordkampioen zou winnen. Verdediger Raphaël Varane kopte bij 0-0 tegen de lat, invaller Gareth Bale raakte de paal. De vleugelaanvallers Lucas Vazquez en Vinicius vielen geblesseerd uit. Dat was een gelukje voor Mazraoui, want die had al de gele kaart na een overtreding op Vinicius. Sinds het vertrek van Ronaldo scoort Real gewoon te moeilijk.

Natuurlijk was het ook een melancholische avond. In vroeger tijden van het voetbal zou dit Ajax een ploeg voor de toekomst zijn. Nu zal het elftal uiteen vallen, hoeveel prijzen ook worden gewonnen dit seizoen. Maar voor dat soort bespiegelingen is later genoeg tijd. Eerst de kwartfinale, met de loting op 15 maart. Ajax hoort voor even weer bij de echt grote clubs van het voetbal. Dat is een topprestatie, een feest ook voor het Nederlandse voetbal.