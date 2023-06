Op een berg bij Benidorm toont Vingegaard voor het eerst zijn ongekende klimtalent

Jonas Vingegaard wint in 2022 op de Pyreneeënberg Hautecam en vergroot zijn voorsprong op Tadej Pogacar. Beeld Klaas Jan van der Weij

De wielrenner Jonas Vingegaard is vijf jaar geleden geboren, op 3 maart 2018 om kwart over 12 ’s middags om exact te zijn, op een berg iets ten noorden van het Spaanse Benidorm.

De Coll de Rates is geen moeilijke helling – 6,5 kilometer en gemiddeld 5,2 procent steil – maar door zijn gelijkmatige stijging ideaal om op te trainen en data te verzamelen. Dat gebeurt massaal, want bijna alle profploegen slaan minstens eenmaal per jaar in het naburige stadje Calp hun trainingskamp op.

Wie op Strava de snelste tijd heeft op deze klim valt zonder meer op in de professionele wielerwereld, helemaal als het jonge Deen betreft uit Hillerslev, een plaatsje in gebied zo vlak als een biljartlaken.

‘KOM-jacht met de ColoQuick-ploeg’, titelde Vingegaard op Strava zijn rit destijds: op zijn vage, aandoenlijke profielfoto is hij net in een wielerboek begonnen. Met zijn Deense semiprofploeg wilde de toen 21-jarige renner, hij is van 10 december 1996, op Coll de Rates de snelste klimmer worden: de zogeheten ‘King Of the Mountain’ (KOM). Zijn ploegleider Christian Andersen had bewust de perfecte klim uitgezocht om opzien te baren.

Het plan slaagde. Vingegaard reed in recordtijd omhoog, na de eerste 1,5 kilometer door zeven teamgenoten te zijn gegangmaakt. Zijn cijfers trokken de aandacht van de teamleiding van Jumbo-Visma, zeker nadat Andersen ze erop wees dat Vingegaard net was hersteld van een beenbreuk.

Zijn oud-ploegleider stond erom bekend dat hij zijn pupillen in dienst van de sport bij de visafslag liet werken – goed voor de discipline en na het in alle vroegte afhakken van vissenkoppen was er ook nog volop tijd om te trainen.

Groot vermogen

Vooral het vermogen dat Vingegaard op de pedalen wist te zetten, deed vermoeden dat een ruwe diamant de Coll de Rates had beklommen. Als het om klimmen gaat steekt één cijfer boven alles uit: watts per kilo, oftewel het vermogen dat een renner per kilogram lichaamsgewicht op de trappers weet te zetten.

De toen 58 kilo lichte Vingegaard wist gedurende 13 minuten en 2 seconden gemiddeld 6,86 watts per kilogram te trappen. Dat kwam in de buurt van deze wielerwet: wie een half uur 6,5 kan trappen, kan de Tour de France winnen. ‘Mijn eerste droom is prof te worden’, zei Vingegaard kort na zijn Coll de Rates-stunt tegen de Deense televisie. ‘Dan droom je er diep van binnen ook van ooit de Tour de France te winnen.’

In dezelfde uitzending schroefde de sportfysioloog van de Deense nationale wielerploeg de verwachtingen op. ‘Zijn hart is een klasse apart’, verklaarde Lars Johansen zonder te specificeren. ‘Uit testen blijkt dat Jonas’ hart een plus geeft tot 15 procent ten opzichte van de gemiddelde Deense prof.’

Indrukwekkend en onderscheidend

Op de Coll de Rates wachtte Vingegaard na kwart over twaalf bijna een half uur op al zijn ploegmaats – geen van hen schopte het later tot het hoogste, WorldTour-niveau. Het ‘kommetje’ op de populaire helling deed zijn werk: nog hetzelfde jaar trok Jumbo-Visma de pasgeboren wielrenner aan. De nieuwe trainer van de Nederlandse ploeg, Tim Heemskerk, mocht de overdrachtelijke navelstreng doorknippen.

Indrukwekkend en onderscheidend, vond Heemskerk Vingegaards record. De 47-jarige bewegingswetenschapper en oud-renner was eind 2018 net als bondscoach van de mountainbikers als trainer overgestapt naar Jumbo-Visma, toen hij een namenlijstje in zijn handen gedrukt kreeg: dit zijn de tien talenten waarmee je gaat werken. ‘Daar stond Jonas tussen’, vertelt Heemskerk. ‘Nieuwe jongen, begin gewoon en kijk maar wat het wordt.’

De Deen Jonas Vingegaard rijdt donderdag langs het Guggenheim Museum in Bilbao naar de ploegenpresentatie. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Een trainer is iets heel anders dan een ploegleider. Die laatste zet in een koers de lijnen uit, een trainer is fulltime met renners bezig om ze klaar te stomen voor het volgende seizoen en de volgende wedstrijd.

Bij de koers is de trainer niet aanwezig; zijn taak is de renners daarvoor in optimale conditie af te leveren. ‘Doe je dat fulltime? Die vraag krijg ik vaak’, vertelt Heemskerk over zijn baan. ‘Mensen denk ik dat ik alleen maar achter renners aanrij om ze een bidon te geven.’

Vingegaard en Heemskerk vonden elkaar meteen en bouwden in ruim vier jaar een dusdanige vertrouwensrelatie op dat de renner zijn trainer nu als de beste van de wereld beschouwt. Zonder Heemskerk geen Tourwinst, wilde Vingegaard maar zeggen. ‘Renners maken ook hun trainer beter’, duidt Heemskerk de wisselwerking. ‘Laatst veranderde ik iets aan een training waarna Jonas me kwam zeggen dat hij dat een goede beslissing vond. Daar krijg ik energie van.’

Mentale groei

Beetje introverte jongen, dacht Heemskerk bij de eerste kennismaking. ‘Rustig, kijkt de kat uit de boom, valt niet erg op in de groep, geen gangmaker, maar wel iemand met een lerende instelling. Prettig in de omgang, ontspannen en in staat goed te luisteren.’

Dat was de mens Vingegaard, stelde Heemskerk vast, nu de wielrenner. ‘Na zo’n eerste kennismaking weet je nog niet hoe zo’n jongen gaat reageren op jouw trainingen en op jouw filosofie en aanpak.’

De visie van Heemskerk en Jumbo-Visma komt al met al neer op geduld. ‘In het eerste jaar leren jonge renners hoe we binnen de ploeg werken, hoe ze van teamgenoten en stafleden iets kunnen opsteken, hoe ze verstandig eten en gezond slapen en hoe ze stap voor stap een leider kunnen worden. Er worden helemaal geen prestaties verwacht. De magie, leerde ik, begint na drie jaar. En dat klopt: Jonas werd na drie jaar tweede in de Tour.’

Mentale groei en fysiek een betere renner worden gaat hand-in-hand volgens de methode-Heemskerk en dat gaat vooral geleidelijk. ‘Ik werk met Jonas volgens het principe van verzwaring en hij heeft al die jaren precíes opgevolgd wat ik voorschreef.’ Gedurende een jaar verhoogt Heemskerk de belasting in sommige periodes, maar dusdanig dat hij tegelijk ook van jaar op jaar de training kan verzwaren in aantal trainingsuren en trainingsintensiteit.

‘Het lichaam reageert daarop, herstelt ervan en dan moet je weer een nieuwe, iets grotere prikkel geven. Maar dat kun je niet allemaal in één jaar doen, want het lichaam vraagt om periodes van geleidelijke opbouw.’ Het bijzondere talent van Vingegaard is volgens Heemskerk dat hij bovengemiddeld snel herstelt van een zware training of een blessure. ‘Na een terugslag gaat Jonas na een week alweer vooruit.’

Mont Ventoux

Een sleutelmoment voor de droom van Jumbo-Visma en Vingegaard om eindelijk eens de Tour te winnen kwam op 7 juli 2021. Twee keer werd in die elfde etappe de Mont Ventoux beklommen en bij de tweede maal reed de nog onbekende Vingegaard weg bij de tot dat moment ongenaakbaar geachte titelverdediger Tadej Pogacar.

‘Jonas heeft heel veel vertrouwen geput uit dat moment voor de Tour een jaar later’, merkte zijn trainer naderhand. ‘Hij had een terrein gevonden waarop hij beter kon zijn dan Pogacar. Die bleek wel degelijk kwetsbaar.’

De Sloveen wist terug te komen in de afdaling en zou later die Tour voor de tweede keer winnen, maar het waarschuwingsschot was Pogacar niet ontgaan. ‘Die Vingego… euh… Vonge…, die Jonas gaat een keer de Tour winnen’, verklaarde hij na de Ventoux-rit.

En zo geschiedde, dankzij de les die Vingegaard op de Kale Berg had geleerd. Volgens sportief directeur Merijn Zeeman heeft heel Jumbo-Visma zich uitvoerig gebogen over alle data die Vingegaards aanval op de Ventoux opleverde. Daar rolde maanden tevoren een plan uit voor een aanval op Pogacar in de elfde rit van de Tour van vorig jaar.

Voorbij het uiterste

Die zou op 13 juli voeren naar de Col du Granon. De slotklim van de dag zou, vertelden de cijfers, Vingegaard veel beter liggen dan Pogacar. Maar dan moest de Deen wel tot voorbij het uiterste gaan, fysiek en mentaal. Het zou op die klim aankomen op, wat Heemskerk noemt, zijn fatigue-resistentie. ‘Dat alles in je lijf schreeuwt om meteen te stoppen met trappen, maar dat je toch jezelf ertoe brengt door te trappen én ook nog eens je normale vermogen haalt.’

Heemskerk durfde er niet naar te kijken, naar de Granon-rit op tv, maar Vingegaard slaagde en Pogacar brak. ‘Toen liet ik wel even een traantje.’ Logisch, want wat Vingegaard presteerde was het resultaat van de in 2018 ingezette trainingsaanpak van Heemskerk. ‘Als je iemand jarenlang verzwaard laat trainen, dan kan hij dit: doorgaan als het brein zegt ‘stoppen nu!’, maar de benen nog niet.’

Vijf jaar na zijn stunt op de Coll de Rates in Spanje durft Heemskerk geheel in lijn met zijn weg-van-geleidelijkheid wel te beweren dat de wereld de beste Tour-versie van Jonas Vingegaard nog niet heeft gezien. ‘Dit jaar was de aanloop van Jonas naar de Tour wéér beter dan vorig jaar. In Bilbao staat hij opnieuw als de betere versie van zichzelf aan de start. Dat ik mag werken met zo’n talent is onwerkelijk.’