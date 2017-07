Op deze man moet u letten tijdens de Touretappe van vandaag

Schijfrem van Tom Boonen voor de start van de wielerklassieker Omloop Het Nieuwsblad. © ANP Het is onderdeel van de evolutie van het wielrennen. We moeten vooruit Michael Matthews

Niet iedereen is enthousiast. De Spanjaard Francisco Ventoso liep vorig jaar in Parijs-Roubaix een diepe snijwond op. In een brief op Facebook liet hij er geen misverstand over bestaan: de schijfrem is gevaarlijk. Hij schreef: 'Is er niemand die erbij heeft stilgestaan dat ze kunnen snijden, dat ze grote messen kunnen worden?'



Wielerbond UCI kondigde direct een verbod af. Maar dit seizoen is de schijfrem weer toegelaten. Wel moesten er enkele aanpassingen worden gedaan: de uitsneden in de schijf zijn beperkt en de kanten zijn beter afgerond.



Matthews: 'Iedereen mag zijn mening hebben. En niet iedereen zal het eens zijn met de herintroductie van schrijfrem. Maar op dit moment heb je gewoon de keuze: wel of niet. Het is onderdeel van de evolutie van het wielrennen. We moeten vooruit. En als je naar mijn fiets kijkt: het ziet er ook prachtig uit.'



Voorspelling: Australische sprinter Matthews gaat voor winst.

Schijfrem: Hij rijdt als een van de weinigen met een schijfrem.