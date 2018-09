Op de zoutvlakte is na 23 jaar Fred Rompelberg een vrouw de snelste fietser ter wereld

Correctie, zegt Fred Rompelberg (72), hij is het wereldsnelheidsrecord op de fiets helemaal niet kwijt. Hij is nog altijd de rapste man. Op 3 oktober 1995 bereikte hij op de egale zoutvlakte van Bonneville in Utah achter een langgerekte auto, een dragster waarop een groot scherm was gemonteerd, een vaart van bijna 269 kilometer per uur.

Denise Mueller in extase na het vestigen van haar wereldrecord.

Maar dit is ook de werkelijkheid: sinds afgelopen zondag is een vrouw hem te snel af. De Amerikaanse Denise Mueller-Korenek (45) legde één mijl af met een gemiddelde van 296 kilometer per uur, zo’n beetje de snelheid die een Boeing 747 op de startbaan haalt. Dat er ook een vrouw, Shea Holbrook, achter het stuur van de auto zat, maakte de inhaalmanoeuvre compleet. Maar het Guinness Book of Records rangschikt het geslacht van de waaghalzen in aparte categorieën.

Geen misverstand: oud-stayer Rompelberg heeft niets dan diep respect voor het record. ‘Fenomenaal. Onvoorstelbaar. Wat een heldin!’ Enkele specificaties: Mueller reed op een verlengde fiets met onderuit gezette voorvork, de wanden van de framebuizen bevatten extra lagen koolstofvezel en er waren 17 inch wielen met banden van een motorfiets gemonteerd.

Hij kende haar al, de voormalige Amerikaanse jeugdkampioen op de weg, de baan en de mountainbike. Ze kwam hem enkele jaren geleden opzoeken op Mallorca, waar hij fietsvakanties organiseert. Het verzoek was of ze de auto mocht gebruiken waarachter hij 23 jaar geleden het snelste wezen op twee niet aangedreven wielen werd. ‘Toen zag ik al hoe fanatiek ze was. Het vuur spatte uit haar ogen.’

Meesmuilende reacties

Hij stemde toe. Het voertuig, uitgerust met een motor van 800 pk en voorzien van wielophanging en demping die grote stabiliteit garanderen, stond al tijden ongebruikt in een stalling in Salt Lake City. De uitgestrekte zoutvlakte in de buurt – 25 kilometer lang, 15 kilometer breed – vormt vaker het decor van records. Dat er geen reliëf bestaat, is een factor, maar volgens Rompelberg is doorslaggevend dat obstakels ontbreken. Enige tegenprestatie voor het beschikbaar stellen van de dragster: de vermelding van zijn fietsfirma op de carrosserie.

Het record van Mueller lokt ook meesmuilende reacties uit. Dat ze eerst op gang wordt getrokken naar een snelheid van ruim 170 kilometer per uur, zou maar weinig met een opmerkelijke fysieke prestatie te maken hebben. Op die snelheid wordt de sleepkabel losgemaakt. In de beschutting van het scherm, dat haar ook aan de zijkant uit de wind houdt, gaat de snelheid verder omhoog. De top bereikt ze op een vooraf uitgezette mijl.

Volgens Rompelberg is elke vorm van geringschatting misplaatst. Hij werkte destijds acht jaar aan de voorbereiding van de riskante onderneming. Hoe gevaarlijk het is, weet hij als geen ander. In 1988, bij zijn eerste poging, ging hij twee keer onderuit, eerst met 209 km, daarna met 232. Bij de laatste val brak hij 24 botten. ‘Je moet wel durven.’

Topconditie

Een topconditie is volgens hem vereist. ‘Je moet een tijdje 700 of 800 watt aan vermogen kunnen trappen. Dat doen topsprinters ook.’ Dat de fietser op gang wordt getrokken, is onvermijdelijk. Het verzet is veel te zwaar om zelfstandig in beweging te komen. Er zijn twee reusachtige tandwielen gemonteerd. De grootte van zijn versnelling is Rompelberg is ontschoten. ‘Maar wat ik wel weet is dat ik met één pedaalslag 32 meter aflegde.’

Verwacht hij dat nu snel mannen zich melden die Muellers record zullen aanvallen? ‘Ik sluit het niet uit. Het is haalbaar. Ik weet zeker dat hardrijders als Tom Dumoulin of Fabian Cancellara het zouden redden. Maar ze moeten wel willen en dat betwijfel ik. Als ik jonger was geweest, ja, dan was ik er zeker weer voor gegaan.’