Op de Open Dag van Feyenoord heerst ondanks grootscheepse elftalrenovatie optimisme

Feyenoord-trainer Arne Slot stapt als laatste uit de helikopter, die traditioneel de Open Dag opsiert. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een paar tellen is het écht spannend op de Open Dag van Feyenoord. Terwijl de circa 20 duizend toegestroomde fans in De Kuip opgezweept worden door de bekende Feyenoord-technohymne, is de eerste nieuwe speler die traditiegetrouw uit de helikopter op de middenstip uitstapt een pikante. Niemand minder dan Danilo Pereira, vorig jaar nog de back-upspits bij Ajax, moet voor de doelpunten gaan zorgen in Rotterdam.

Maar de twijfels over hoe de ex-Ajacied ontvangen wordt door het Legioen verstommen al snel. Bij de ontvangst uit de helikopter door stadionspeaker Peter Houtman hoeft de Braziliaan maar half aan te geven dat hij er zin in heeft, of het publiek barst los in gejuich.

Op de daaropvolgende persconferentie laat Danilo zien dat hij een geduchte kandidaat is om in ieder geval uit te groeien tot cultheld. Met een Prodent-glimlach van oor tot oor schakelt hij moeiteloos van onderwerp naar onderwerp. Zo wist hij daags voor de presentatie niet dat hij met de helikopter naar de middenstip gebracht zou worden, is hij onder de indruk van het uitzicht op de Rotterdamse skyline en analyseert hij tussendoor ook nog even de 4-0-oefennederlaag tegen Union Sint-Gillis van de dag ervoor. Danilo heeft het uitstekend naar zijn zin op de Open Dag. ‘Dit is een dag waarover ik mijn toekomstige kinderen zal vertellen’, glundert de Braziliaan.

Danilo staat niet alleen in zijn optimisme in Rotterdam. Nee, momenteel is er geen ruimte voor zuurheid bij Feyenoord. Het vertrouwen dat is verworven door de verrassende run richting de finale van de Conference League, is duidelijk merkbaar. Ondanks het feit dat Feyenoord de helft van zijn succesploeg van vorig jaar kwijt is.

Renovatie

Het vertrouwen is er vooral door de man die als laatste uit de helikopter stapt. Waar Arne Slot vorig jaar door pandemiemaatregelen niet met alle egards gepresenteerd kon worden, is nu het luidste gejuich voor hem gereserveerd. Slot wordt ontvangen als de grote redder. Hetgeen een geestig contrast oplevert met zijn bijzonder analytische antwoorden op de vragen van speaker Houtman.

Al snel in zijn praatje snijdt Slot het grootste zorgenpunt in Rotterdam aan. ‘Vorig jaar moesten we óók doorschakelen nadat er veel spelers waren vertrokken. Ik denk dat ons dat dit jaar ook zal lukken.’

Het Feyenoord van komend seizoen zal een flink nieuw gezicht krijgen, door de vele vertrokken basisspelers. Door de verkoop van Luis Sinisterra, die voor 25 miljoen euro verkocht werd aan Leeds United, en Tyrell Malacia (Manchester United, 15 miljoen) raakte het zijn gehele linkerkant kwijt. Tel daarbij op dat clubtopscorer Guus Til nu bij PSV voetbalt, de verhuurperiodes van blessuretijdheld Cyriel Dessers en de snelle Reiss Nelson niet konden worden omgezet in definitieve aankopen en Bryan Linssen koos voor een Japans avontuur, en de intimiderende conclusie rest dat Feyenoord een geheel nieuwe voorhoede moet zien te smeden.

Het contrast is groot met Ajax, dat zich voor bijna 100 miljoen euro met Steven Bergwijn, Owen Wijndal en vermoedelijk ook Brian Brobbey, Francisco ‘Chico’ Conceição en Calvin Bassey mocht versterken.

Topaankoop

Want hoewel Slot aangaf dat er ‘nog wel een paar spelers bij kunnen komen’, trok Feyenoord deze zomer tot dusver slechts voor één speler echt de portemonnee. Aanvaller Javairô Dilrosun (24), als tiener een van de toptalenten bij Ajax, moet de flitsende acties van Sinisterra doen vergeten in Rotterdam. Zo’n 5 miljoen euro had Feyenoord over voor de 1-voudig international – die opmerkelijk genoeg zijn eredivisiedebuut nog moet maken. Daarmee komt Dilrosun meteen binnen in de top-10 van duurste Rotterdamse aankopen ooit.

Dilrosun oogt opgelucht dat hij nu de grote man kan zijn bij een club. En dan vooral in de Kuip. ‘Bij Bordeaux was het stadion zelden vol, alleen tegen Paris Saint-Germain. Bij Hertha BSC zat het vaker vol, maar had je dat door die atletiekbaan rondom het veld niet echt door. Daarom kan ik niet wachten om in een volle Kuip te spelen.’

Hoewel Dilrosun door het recente vertrek van Sinisterra in zijn officieuze debuut tegen Union nog als linksbuiten speelde, is het nog niet uitgemaakt dat dat zijn vaste positie wordt. ‘Mijn voorkeur heeft eigenlijk de 10-positie, ook op rechtsbuiten kan ik uit de voeten. Maar als ik nodig ben op links, dan sta ik er uiteraard.’

Ambitieus is Dilrosun in elk geval wel. Precieze cijfers wil hij nog niet noemen, maar een seizoen met 10 goals en 10 assists is ‘minstens’ wat hij voor ogen heeft.

Verantwoorde gokjes

Naast Danilo kwamen er nog twee nieuwe Feyenoorders uit de helikopter. De één wat voorzichtiger dan de ander. Mats Wieffer (22), vorig seizoen bij Excelsior een revelatie in de eerste divisie, schuifelt met tact uit de heli. Met een charmant Twents accent stelt hij het publiek gerust dat zijn opgelopen blessure niet al te erg is.

Waar Wieffer zich in de schaduw van Fredrik Aursnes mag gaan ontwikkelen als balafpakker, is de andere nieuweling omgeven met meer mysterie. Want technicus Mo Taabouni (20) stond de afgelopen jaren nog te boek als een van de grootste talenten van zijn generatie in heel Nederland, maar kwam bij zijn opleidingsclub AZ maar niet tot speelminuten in het eerste. Maar dat zijn oud-trainer Slot hem talentvol genoeg acht om naar Feyenoord mee te nemen, belooft toch nog wat.