Op de Norway Chess tienkamp is Caruana weer ijzersterk

De Norway Chess tienkamp in Stavanger, op papier het sterkst bezette toernooi van het jaar, begon anders dan de organisatoren zich hadden ­voorgesteld. Voordat de eerste zet was gespeeld, dreigde de Azerbeidzjaan Mamedjarov zich met kiespijn te moeten terugtrekken. Dat bleek na medische behandeling niet nodig, maar op de rustdag na de eerste drie ronden haakte de Chinees Ding af na een bij een val van zijn fiets opgelopen heupbreuk.

In de toernooizaal lag intussen een geruisloze eindzege in het verschiet voor Magnus Carlsen, die sterk was begonnen met twee winstpartijen in de eerste drie ronden. De strijd om de eerste prijs zat op slot totdat de ­wereldkampioen in de zesde ronde onverwacht verloor van So. Carlsens ­rivalen vatten moed, het veld schoof in elkaar en bij het ingaan van de ­slotronde leek het onvermijdelijk dat een playoff nodig zou zijn om een winnaar aan te wijzen.

Zo ver kwam het niet. Nadat ­Carlsen genoegen had genomen met een korte remise, lag het lot van het toernooi in handen van Fabiano Caruana en Wesley So, die beiden bij winst in hun onderlinge partij de concurrentie achter zich konden laten.

De twee Amerikanen vochten een nerveus manoeuvreergevecht uit dat in de tijdnoodfase explodeerde. In verloren stand plaatste So met succes een valstrik, waarna hem één zet later, toen de tijdnood voorbij was, een fatale fout ontglipte.

Zo won Caruana na zijn successen in de kandidatenstrijd in Berlijn en de daarop volgende Grenke Classic in Baden-Baden voor de derde maal dit jaar een toptoernooi. Carlsen weet wat hem in de WK-match te wachten staat.

Caruana – So (Stavanger 2018)



1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 Pf6 4. d3 Lc5 5. 0-0 Pd4 6. Pxd4 Lxd4 7. La4 c6 8. c3 Lb6 9. Pa3 d6 10. Lc2 Le6 11. De2 h6 12. Kh1 g5 13. Pc4 Lc7 14. Pe3 d5 15. Te1 De7 16. a4 0-0-0 17. Tb1 d4 18. Pf1 Lb6 19. Ld2 Lg4 20. f3 Le6 21. Pg3 Thg8 22. b4 g4?

Sterker is volgens Caruana 22 … h5.

23. a5 dxc3 24. Lxc3 Ld4 25. Lxd4 Txd4 26. b5 c5 27. Lb3 h5 28. Pf5 Lxf5 29. exf5 Te8 30. Tbc1 gxf3 31. Dxf3 Ted8 32. Lc4 e4 33. dxe4 De5 34. Lxf7 Td3 35. Df2 T8d4 36. Ld5 Kd7 37. b6 axb6 38. axb6 Pg4 39. Dg1

Niet 39. Dh4 Th3! 40. Dxh3 Pf2+.

39 … Kd8!

Briljant. So rekende erop dat Caruana met enkele seconden op de klok de meest voor de hand liggende zet zou kiezen.

40. h3?

Na 40. Lxb7 staat wit op winst.

40 … Txh3+! 41. gxh3 Td3??

Onbegrijpelijk. Na 41 … Td2 42. hxg4 hxg4 43. Dg2 Dh8+ 44. Kg1 Txg2+ 45. Kxg2 Dh3+ 46. Kf2 Df3+ geeft zwart eeuwig schaak.

42. Dg2 Tg3 43. hxg4 Txg2 44. Kxg2 h4 45. Kf3 Dg3+ 46. Ke2 h3 47. Tg1 Dh4 48. e5

Zwart geeft op.