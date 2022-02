Op de lijst van medaillewinnaars bij de Winterspelen staan maar twee landen op het zuidelijk halfrond

Het Nederlandse shorttrackteam afgelopen zondag op de trainingsbaan in Beijing. Beeld Koen van Weel / ANP

Lijst van winnaars op Winterspelen is weinig divers

Nederland begint vrijdag aan de Winterspelen als nummer 10 op de medaillespiegel aller tijden. Sinds de eerste editie in 1924 klonk 45 keer het Wilhelmus voor de winst van een gouden plak. 44 keer werd er zilver gewonnen, 41 maal brons.

Om nummer 9 Rusland deze Spelen te passeren, moet Nederland twee gouden medailles winnen. Russische sporters mogen vanwege een dopingschandaal enkel deelnemen onder de olympische vlag. Nederland verliest waarschijnlijk een plek als Finland twee gouden plakken meer haalt dan Nederland.

Noorwegen staat met vijf miljoen inwoners sinds jaar en dag op plek 1 van de ranglijst. De hele lijst bevat weinig landen: zelfs als de olympische comités van de Sovjet-Unie, Tsjecho-Slowakije en West- en Oost-Duitsland worden meegerekend, zijn er maar 45 medaillewinnaars. Australië en Nieuw-Zeeland zijn, met respectievelijk 15 en 3 medailles, de enige winnaars op het zuidelijk halfrond. Veel Afrikaanse en Midden-Amerikaanse landen deden zelfs nog nooit mee. Wel is dit jaar het legendarische Jamaicaanse bobsleeteam weer van de partij.

Minder medaillekans en vernieuwing dan bij Zomerspelen

De Winterspelen bieden minder kansen op eremetaal dan de Zomerspelen. In Beijing zijn komende tweeënhalve week 109 gouden medailles te verdienen, tegenover 339 in Tokio afgelopen zomer. Net als bij de Zomerspelen is de medaillestapel afgelopen jaren wel gegroeid, maar waar dat in de Zomerspelen ook het gevolg is van het toevoegen van nieuwe sporten als surfen en skateboarden, vloeit de toename van het aantal medailles op de Winterspelen vooral voort uit meer onderdelen voor vrouwen. Zo wordt dit jaar de monobob, een bobslee met één persoon, alleen bij hen geïntroduceerd, evenals gemengde wedstrijden bij het schansspringen en shorttrack. Voor 2026 staat wel een nieuwe sport op de agenda: dan krijgt toerskiën het olympische stempel.