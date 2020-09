‘Op de klim van vandaag, een steil kreng, wordt waarschijnlijk de Tour beslist’

Team Jumbo-Visma leidt het peleton tijdens de zestiende etappe van de Tour de France. Teamlid Roglic staat aan de leiding in het algemeen klassement. Beeld BELGA

Parijs is natuurlijk nog ver. Maar nadert de Tour de ontknoping?

‘Ik rij nu naar Méribel. Vanuit dat skioord begint vanmiddag misschien wel de beslissende klim in de Tour de France van dit jaar. De Col de la Loze is een heel zware col. De laatste 5 kilometers doen alle renners sidderen. Een steil kreng, heel onregelmatig, met stukken tot 24 procent stijging. Wie nog iets wil proberen voor het algemeen klassement moet het daar doen. Zaterdag wacht nog een tijdrit, maar dat is een specialisme dat niet iedereen in het arsenaal heeft.’

De Tour gaat voor het eerst over de Col de la Loze. Vorig jaar zat de klim in de Tour de l’Avenir. Renners moesten zigzaggend naar boven.

‘Deze berg valt in de categorie van klassieke Tourcols, zoals de Col du Galibier. Tot vorig jaar liep er alleen een geitenpad omhoog. Dat is speciaal voor de Tour geasfalteerd, maar veel breder dan een fietspad is de weg niet. Grappig detail: de route is aangeduid als Voie Verte. Dat zijn fietspaden die normaal gesproken juist obstakels vermijden. Dit pad is alleen fietsvriendelijk voor coureurs die het uiterste van zichzelf kunnen vergen. In wedstrijdverband reden de Tourrenners er nog niet eerder omhoog. Maar de meesten hebben de klim wel verkend, omdat vooraf al de inschatting was dat hier waarschijnlijk de beslissing zou vallen.’

Vanmorgen beschreef je de wagonnetjes van de geel-zwarte Jumbo-Visma-trein. Rijdt die vandaag ook weer?

‘Ik denk het wel. Maar ik denk niet dat ze het allemaal tot het einde zullen volhouden. Wout van Aert zei al dat-ie blij is dat hij het laatste stuk in elk geval niet op kop hoeft te rijden. Als Tadej Pogacar aanvalt, en ik verwacht dat de nummer twee van het klassement dat gaat doen, zal Jumbo-Vismakopman en geletruidrager Primoz Roglic er waarschijnlijk alleen voor komen te staan.’

Pogacar zat ook wel lekker in die trein van Jumbo-Visma, toen hij zondag won op de Grand Colombier. Is de koers in handen nemen dan wel een slimme strategie?

‘Pogacar kan inderdaad aanhaken en profiteren van zijn eindschot. Op de streep bovenop de Col de la Loze zijn bovendien opnieuw bonificatieseconden te verdienen. Het zou daarom goed kunnen dat Jumbo-Visma net als gisteren een kopgroep met voor het klassement ongevaarlijke renners laat wegrijden, die de tijdbonus wegkapen.’

De winnaar van vorig jaar, de Colombiaan Egan Bernal, verloor zondag al veel tijd en stapt vandaag niet meer op.

‘Dat zag je al een beetje aankomen. Hij bungelde gisteren achterin en verloor opnieuw 10 minuten. Zondag, toen hij voor het eerst moest lossen, sprak hij van ‘een leeg gevoel’, nu heeft hij last van zijn rug en knie. Voor hem is er niks meer te winnen. Misschien heeft hij zich als titelverdediger iets te krampachtig voorbereid, met monsterritten van acht uur. Wellicht heeft hij daarmee zijn gestel overbelast.

‘Zijn leven is door zijn tourwinst bovendien op de kop gezet in het wielergekke Colombia. Jetse Bol, een Nederlandse renner die voor een Colombiaanse ploeg reed, zei: in Europa onderschatten mensen hoe groot de wielersport daar is. Ik werd in Colombia op straat herkend, dat gebeurt me in mijn Noord-Hollandse geboortedorp Avenhorn zelden.’

Zijn er behalve de twee Slovenen Roglic en Pogacar nog renners in de race voor de troonopvolging?

‘Vandaag is de enige etappe waarin de renners boven de 2.000 meter komen. Dat is wel het domein van de Colombianen. Rigoberto Urán staat derde, Miguel Ángel López vierde. Zij moeten wel wat proberen, zeker met het oog op de tijdrit waarin zij anders dan de Slovenen geen specialisten zijn. López probeerde het gisteren al even, van hem verwacht ik het eerder.’

‘Maar na de rit naar de Grand Colombier zei iedereen: het tempo van Jumbo-Visma lag zo hoog dat aanvallen geen enkele zin had. Tot nu toe zijn bijna alle verschillen tussen de klassementsmannen bergop in een sprintje ontstaan. Als je te vroeg vertrekt, teken je waarschijnlijk je eigen doodvonnis. De niveauverschillen zijn zo klein, met een doldrieste aanvalspoging kun je je klassement om zeep helpen.

‘Iemand als Urán, die vorig jaar zwaar geblesseerd raakte in de Ronde van Spanje, is waarschijnlijk blij met zijn podiumplaats. Een aanval op de eerste beklimming van de dag, de Col de la Madeleine, ligt dan ook niet in de lijn der verwachtingen. Koersen is tegenwoordig vooral: zo lang mogelijk je krachten sparen. Heroïsche aanvalspogingen die zich hebben uitbetaald, zoals Chris Froome die de Giro d’Italia van 2018 met een monstervlucht won, zijn schaars geworden.’