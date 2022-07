Op de Granon blijft de mythe van de Tour overeind. Tot mijn genoegen

Op dagen als deze mag ik me graag opsluiten in een verduisterde kamer met enkel een televisiestoel als bleke maan aan de wand. Dat het buiten zomert interesseert me niet. De zomer kan wachten. Niet dat de zomer mij zou missen, die doet zijn goddelijke zin, ik heb genoeg aan een gros wielrenners die een eind voorbij de boomgrens van een paar Alpentoppen gejaagd worden waar de lucht zo dun is dat de coureurs als vanzelf een flauw aftreksel van zichzelf worden.

Vertrokken zijn ze, op weg naar eindstation Alpe d’Huez. Bergop meteen vanuit de start naar de top van de Galibier, het eerste punt waarop de longen vacuüm worden gezogen. Met het oog op de tijdslimiet trekken sprinters nu al hun troefkaart: lossen of leven. Aan de voorkant van het peloton diverse uitvalpogingen. Er zijn er altijd een paar die doen alsof de benen het nog functioneren. In elk geval heeft de ploegleiding de rekruten ingepeperd dat de benen nog goed zijn. Kansen en mislukkingen worden gecreëerd. Het leven is echt ‘vurrukkulluk’ in mijn donkere kamer.

Hiermee zeilt Remco Campert ineens om de hoek. Campert, de Heer hebbe zijn ziel, hield enorm van wielrennen. Wanneer hij naar wielrennen keek sloot hij de gordijnen. De literaire goegemeente mocht niet zien dat hij zich te buiten ging aan wat tegenwoordig een guilty pleasure wordt genoemd.

De Deen Jonas Vingegaard tijdens zijn aanval, woensdag op de Col du Granon. Beeld BELGA

Een jaar of vijftien terug sprak ik hem op een literair feest waar koning alcohol de animator was. Campert, zuinigjes, alsof het levenselixer rode wijn hem eerder een verbale rem bezorgde dan een spitse acceleratie, zei iets als: jullie wielrenners dichten zonder pen, en doen wat de dichter zich verbeeldt.

Remco Campert bedoelde dat wielrenners geen scheppers zijn. Een wielrenner heeft meer lichaam dan de dichter, die het in principe zonder lichaam kan stellen.

Er wordt veel (na)gesproken over het masterplan van Jumbo-Visma dat Pogacar in de rit naar de top van de Granon genekt heeft. Met het plan had Jumbo-Visma zichzelf kunnen nekken. Het had in mijn verduisterde kamer de kracht van een poëtische raid. Vingegaard was werelds op de Granon, vooral omdat hij niet wist of het chaotische masterplan Pogacar wel gesloopt had. Hij deed maar wat.

De Granon deed ik eens in de Tour van 1986. Het is een route naar het einde van de beschaving. Het is daar dat wielrennende mensen geselecteerd worden op de bereidheid te sterven in een poëtische mist.

Op de Granon ging het niet over winnen of verliezen. Het was daar dat de bedrijfsmatig afgedwongen poëzie zegevierde. De mythe van de Tour blijft overeind – tot mijn genoegen. Parijs is nog ver. Nog heel ver, zegt het rondeboek.