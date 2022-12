Op de eerste meters heeft een Nederlandse schaatser als Scheperkamp de sprint al verloren

Merijn Scheperkamp vertrekt voor de 500 meter. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Het gaat de goede kant op, constateerde Dai Dai N’tab na zijn achtste plaats op de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary. Voor het eerst in meer dan een jaar dook hij met 9,68 onder de 9,7 seconden over de eerste 100 meter. N’tab staat niet alleen in zijn worsteling met de opening. Nederlandse sprinters zijn in de wereldbeker in het algemeen steeds trager weg.

Een blik op de tussentijden van zaterdag maakt direct duidelijk waar het wringt. Aan de volle ronde, de laatste 400 meter, ligt het niet. N’tab klokte 24,73 en gaf zo weliswaar meer dan een tiende seconde toe op winnaar Kim Jun-ho, maar dat viel in het niet bij de 0,22 seconden die hij op de eerste 100 meter al had ingeleverd. Waar N’tab tevreden was met zijn eindtijd van 34,41, snelde Kim na een opening van 9,46 naar 34,07.

Een vergelijkbaar beeld gaf de race van Merijn Scheperkamp, die naast N’tab de enige Nederlander is die deze winter onder de 9,7 begon. Hij opende zaterdag zelfs ietsje vlotter dan N’tab, in 9,64. Daarna was de 22-jarige een tikje trager in de ronde (24,79). Het bracht Scheperkamp naar de tiende plaats. Zijn 34,43 betekende een nieuw persoonlijk record, maar het is geen tijd waar de concurrentie wakker van zal liggen.

Opbouw toprit

De raceopbouw voor een toprit is helder: een opening onder de 9,6 is een vereiste voor een podiumplaats. Wie te veel verliest in het begin, kan dat nooit meer rechtbreien. Of je moet Jordan Stolz heten. De jonge Amerikaan tartte dit weekeinde de sprintwetten met een opening van slechts 9,65. Dankzij een onwaarschijnlijke ronde van 24,43 kwam hij op 34,08 uit. Slechts één honderdste van een seconde scheidde hem van de zege.

Dat de eerste meters voor de Nederlanders een probleem vormen, is een al vaker gehoorde constatering. Bij de WK sprint in 2020, waar de Nederlandse mannen geen medailles pakten, mopperde Kai Verbij al over het gebrek aan startsnelheid in Nederland. Toen constateerde hij dat vooral de Russen en Japanners dankzij hun snelle eerste meters nagenoeg onverslaanbaar waren.

De jaren erna bleef het niet tot die landen beperkt. Vorige winter liet Gao Tingyu uit China zien hoe snel openen echt moet. In het Poolse Tomaszow Mazowiecki klokte hij 9,32 over de eerste honderd meter. Nog nooit was iemand zo vlot. Later dat seizoen werd hij in Beijing olympisch kampioen na een opening van 9,42. Dit jaar komt de Chinees niet in actie, maar daarmee is de nood voor Nederlanders niet minder hoog.

Toch noteerden in het verleden Nederlandse 500-meterspecialisten wel degelijk rappe 100-metertijden. En vaak ook. Twitteraar en schaatscijferaar Marcel Vos vogelde het uit en zag dat het de afgelopen acht jaar alleen maar trager is gegaan.

Spelen Sotsji nog wel snel

In het seizoen 2013-2014, op weg naar de Spelen van Sotsji, kende de helft van de Nederlandse wereldbekerraces een opening onder 9,7 seconden. Ongeveer een achtste zat zelfs onder de 9,6. Het was de tijd dat de broers Ronald en Michel Mulder en Jan Smeekens elkaar naar grote hoogten en lage tijden stuwden. Niet voor niets bezetten zij die winter alle tredes op het olympische 500-meterpodium.

De jaren erna zakte het sprintniveau in. Steeds minder vaak werd er in de wereldbekercyclus onder de 9,7 geopend. Vorig jaar kwam het nog maar één keer voor, toen N’tab in Tomaszow Mazowiecki net als nu in Calgary tot 9,68 kwam.

Nog veel zeldzamer werden tijden onder 9,6. De laatste keer dat dat door een Nederlander werd gedaan was in 2017, wederom door N’tab. Toen klokte hij in Salt Lake City 9,55. De 28-jarige sprinter heeft dus wel de aanleg om weg te schieten. En wil hij de aansluiting met de internationale top weer vinden, dan zal het die kant op moeten en is de 9,68 van Calgary niet genoeg.

Dat weet N’tab ook. Het basisniveau moet omhoog en niet alleen bij hem, zei hij bij de NOS. ‘We moeten met elkaar de standaard in Nederland een beetje omhoog krikken. Dan kunnen we de gasten die hier winnen, pakken.’