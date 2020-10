Op de col hannesen wielrenners met onwillige regenjacks

Primoz Roglic zondag in de Vuelta met regenjack aan. Beeld Getty Images

Hindley kon een mouw in de wapperende wirwar van winddicht polyester maar niet vinden en kwam bijna ten val. Roglic slaagde er niet in zijn jasje dicht te ritsen en raakte vervolgens op achterstand. Is het zo moeilijk?

Het is er in elk geval niet eenvoudiger op geworden, zegt Bobbie Traksel. Als erkend slecht weerrijder won hij in winderige, ijzige en kletsnatte omstandigheden in 2010 Kuurne-Brussel-Kuurne, tegenwoordig is hij, naast commentator voor Eurosport, leverancier van fietskleding. Zijn uitleg: de jasjes van nu sluiten steeds strakker om het lijf. Omwille van de aerodynamica is er minder ruimte in mouw en body. Een tikje riskanter is het ook. De meeste wielen van de fietsen zijn voorzien van halfhoge of hoge velgen, waardoor de wind er meer vat op heeft. Wat volgens Traksel ook meespeelt: veel renners zijn zo graatmager dat ze geneigd zijn eerder naar een extra kledingstuk te grijpen. Met de twee grote ronden in Italië en Spanje die dit wielerseizoen in de herfst worden verreden, is het gehannes alleen maar zichtbaarder geraakt.

Traksel: ‘Het ziet er klungelig uit, maar het is ook best lastig. Dat was zeker het geval met die wind op de Stelvio. Je moet één hand aan het stuur houden, omdat het fiks waait, en dan met de andere hand graaien naar je mouw. Intussen rij je bergop, waardoor de snelheid ook nog eens laag is en je fiets instabiel.’ Even stoppen is niet altijd een optie. Hindley moest wel aanklampen bij een duo dat wel snel de jasjes aanschoot, de latere Girowinnaar Tao Geoghegan Hart en diens ploeggenoot Rohan Dennis. ‘Dan staat er veel druk op. Dan ga je niet stil staan.’

Volgens de ploegleider van Roglic, Frans Maassen, was het vooral de kou in combinatie met de regen die de renner op de Cotefablo parten speelde. De kopman van Jumbo-Visma vroeg om een extra jack. Dat kreeg hij vlak voor de top. Aantrekken lukte al moeizaam en met dikke handschoenen was het onmogelijk snel de rits te sluiten. In de afdaling verloor hij belangrijke concurrenten uit het oog. Hij zakte van de eerste naar de vierde plaats in het algemeen klassement. Maassen: ‘Normaal is zoiets een formaliteit, pure routine. Nu was het bijna fataal, Primoz had hier minuten kunnen verliezen. Achteraf kun je misschien zeggen dat we al eerder de kleding hadden moeten aanreiken. Maar dit staat vast: zoiets gaat niet meer gebeuren.’

De kledingsponsor van de ploeg, AGU in Alkmaar, heeft aandacht voor het gevecht met onwillig stof. Begrip is er. Productmanager Casper van Sijl: ‘Zie maar eens met hartslag 190 en in volle wind een mouwtje voor je arm te vinden. Maar de opening groter maken gaat niet. Dan gaat de boel klapperen. Alsof je een parachute achter je aan hebt. We zoeken zeker naar oplossingen. Maar het blijft een uitdaging.’

Geen volwaardig alternatief

Biedt klittenband geen soelaas voor het getob met de rits? Ook Hindley’s ploeggenoot Wilco Kelderman daverde donderdag met open jack de Stelvio af. Volgens Van Sijl is het geen volwaardig alternatief. Een rits is gemakkelijker waterdicht te maken en vormt bovendien een veel stevigere sluiting. ‘Als je met 80 of 90 kilometer naar beneden gaat, komt er behoorlijk wat druk op te staan.’ Een ander nadeel is dat het jasje bij het openvouwen hier en daar aan elkaar kleeft. Dat moet de renner maar weer los zien te krijgen. Bobbie Traksel weet nog een nare eigenschap van de kleefstrip: die beschadigt andere kledingstukken in de was.

Aan keuzemogelijkheden voor de renners is er geen gebrek. In de volgauto staat hun regentas, met daarin standaard jacks, windstoppers en zogeheten gabba’s, die dankzij speciaal materiaal en coating zowel ademend als waterafstotend zijn. Ook in het pakket: overschoenen, handschoenen, lange broeken en nekwarmers. Zelfs de goeie ouwe krant als wapen tegen de kou is nog niet helemaal verdwenen. Er zijn renners die bij het passeren van de top nog wel eens exemplaren mee grissen uit handen van supporters.

Hoeveel keer wisselde Bobbie Traksel zelf in die helse editie van Kuurne-Brussel-Kuurne van jasje? ‘Niet één keer. Mijn lichaam maakt zelf heel veel warmte aan. Ik redde het met één windstopper.’