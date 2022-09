Op de Citadel van Namen bewijst Van der Poel in WK-vorm te zijn

Mathieu van der Poel (l) heeft in Namen in de sprint Biniam Girmay, een andere WK-kopman, verslagen. Beeld BELGA

De Tour-de-France-ambiance is ver weg in het Belgische mijnstadje Blegny, circa 25 kilometer onder Maastricht, waar de Grand Prix de Wallonie op het punt van beginnen staat. Zo'n wielerkoers die alleen op internet is te zien. Niettemin staat hier, in de onophoudelijke regen, een van de beste renners van de wereld aan de start: Mathieu van der Poel.

In mei en juli keek hij, ooit drager van zowel het roze als het geel, bij de ploegenpresentaties van eerst de Giro en daarna de Tour uit over een mensenzee in Boedapest en Kopenhagen bij de ploegenpresentaties. In Blegny staat hij met zijn zes ploeggenoten van Alpecin-Deceuninck op een bescheiden podium dat bevestigd is aan een bouwkeet op wielen.

Nadat de speaker zijn palmares heeft uitgeschreeuwd – twee keer Ronde van Vlaanderen, twee keer Dwars door Vlaanderen, een keer Amstel Gold Race en Strade Bianche, vier keer wereldkampioen veldrijden – en Van der Poel, de topfavoriet vandaag, zijn hand opsteekt, gaat op het pleintje, de Place Sainte-Gertrude, van onder de paraplu’s het hardste gejuich op van de dag. Maar het komt uit weinig kelen.

Wat heeft de kopman van de Nederlandse mannen-equipe bij het wereldkampioenschap op de weg in het Australische Wollongong op 25 september, te zoeken hier in Blegny in een koers die nog maar een jaar geleden is gepromoveerd naar het tweede niveau? Het korte antwoord: Mathieu van der Poel moet wedstrijdritme opdoen voor dat WK.

Concurrenten

Zijn concurrenten Wout van Aert, co-kopman van België samen met Remco Evenepoel, die zondag de Vuelta won, en tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar, kopman van Slovenië, zijn al in Australië en hebben tegen elkaar op het hoogste niveau gestreden in Canada. Daar zijn altijd kort voor het wereldkampioenschap twee koersen die, net als bij elk WK, over een pittig circuit met de nodige hoogtemeters gaan.

Deze Grand Prix van Québec afgelopen vrijdag en die van Montréal zondag staan in waardering op gelijke voet met bijvoorbeeld Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Deelname van de ploegen van het hoogste niveau is verplicht, dus het deelnemersveld sterk. Van Aert concludeerde dat ‘Montréal’, waar hij tweede werd achter Pogacar, wellicht zwaarder was dan Wollongong zal zijn. Beide favorieten zijn dan ook vol vertrouwen naar het WK afgereisd.

Alpecin koos er niet voor de dure tocht naar Canada te aanvaarden en daarom staat de vedette van die ploeg in Blegny in de miezerregen. De WK-voorbereiding van Van der Poel voert langs dit soort koersen – ‘niet echt van WK-niveau’. Zaterdag volgt de laatste en dan heeft hij er vijf op zitten, waaronder twee Vlaamse kermiskoersen, die hij overigens beide won. ‘Of het de goede route is, weet ik niet. Maar het was de enige die mogelijk was.’

Slijtageslag

Daardoor is het lastig te zeggen in welke vorm Van der Poel ten opzichte van anderen steekt als hij volgende week zondag om kwart over tien ’s ochtends plaatselijke tijd vertrekt voor een van de langste WK-wegwedstrijden in jaren: 270 kilometer over ruim 4.100 hoogtemeters. ‘Het zal een slijtageslag worden, zeker na de grens van de tweehonderd kilometer’, verwacht bondscoach Koos Moerenhout. Aan zijn kopman twijfelt hij niet. ‘Mathieu heeft het in zich om heel snel in vorm te komen.’

‘Ik heb op het gemakje wat getraind de afgelopen weken’, vertelt Van der Poel in Blegny, ‘en de vorm is zeker goed.’ Dat maakt hij ook op uit de twee criteriums die hij won. ‘Iedere prof weet dat dat niet de makkelijkste koersen zijn. Ook niet om te winnen.’

Hij doet zijn best, zegt hij, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het WK. Hoe hij dat in een koers als de Grand Prix de Wallonie aanpakt? ‘Zo aanvallend mogelijk koersen, er een lastige wedstrijd van maken. En ik moet het sowieso ook mezelf lastig maken.’

Laatste steile kilometers

Dat pakt deze dag uitstekend voor hem uit. Van der Poel en zijn ploeg zijn de hele koers vooraan actief geweest als het op de laatste steile kilometers omhoog naar de finish op de Citadel van Namen aankomt. In de laatste rechte lijn perst Van der Poel er een machtige sprint uit waarmee hij een andere WK-kopman verslaat. Het is die van Eritrea, Biniam Girmay. In mei won die de sprint nog van Van der Poel in de tiende etappe van de Giro. ‘Ik ben heel blij, maar voelde me eigenlijk de hele dag niet super’, zegt de Nederlander meteen na de finish. ‘En het was echt wel een zware koers.’

Als hij louter naar zichzelf kijkt, is hij tevreden met zijn huidige vorm. ‘Maar of dat echt iets betekent richting WK, weet ik niet.’ De commentatoren van het Belgische Sporza weten het wel. ‘Er is er eentje in vorm voor het WK’, stellen ze onomwonden na de zege in Namen. Hoe dan ook: als hij zou denken dat hij de wereldtitel niet kan winnen, dan zou hij niet gaan. En Van der Poel gaat dus wel.

Sterker: hij doet ook mee aan de gemengde ploegentijdrit op woensdag. ‘Om nog een laatste keer diep te gaan voor de wedstrijd van zondag.’ Geen twijfel wie dan de Nederlandse kopman is. ‘Dat ben ik sowieso. Het zal aan mijn benen die dag liggen hoe dat het gaat.’