Op de 1.500 weet Thomas Krol het zeker: onder deze tijd komt niemand meer

Eventjes had Thomas Krol gedacht dat hij zaterdag wereldkampioen geworden was, op de 1.000 meter. Maar hij had, letterlijk, te vroeg gejuicht. Zijn boezemvriend Kai Verbij dook onder zijn tijd. Weg goud. Een dag later reed Krol op de 1.500 meter wederom een weergaloze rit. Hij knalde naar 1.42,58, een persoonlijk en baanrecord. Hij hield zich in. Hij wilde niet weer om zilver uit zijn plaat gaan. ‘Al kon ik me, heel eerlijk, niet voorstellen dat er iemand onder zou komen.’

Zijn stille vermoeden kwam uit. Denis Joeskov, de Russische wereldrecordhouder en drievoudig wereldkampioen, beet zich stuk op Krols tijd. Hij werd in 1.43,20 derde, net achter Sverre Lunde Pedersen (1.43,16). Kjeld Nuis kwam niet eens in de buurt. De 29-jarige olympisch kampioen moest met 1.43,60 zelfs meer dan een seconde op zijn ploeggenoot toegeven en werd vijfde.

Met een kalme glimlach om de lippen kwam Krol na de huldiging van de ijsbaan. Hij is geen man van veel uiterlijk vertoon. Hij is altijd rustig en beheerst. En aardig. Lang leek die karaktertrek zijn grootste obstakel. Hij was een grote vriendelijke reus, geen afmaker op het ijs. Hij grossierde in derde en vierde plaatsen. ‘Ik geloofde altijd wel dat ik de beste van de wereld zou kunnen zijn, maar er was altijd iemand beter.’

Een potje 'boren’

Dat veranderde afgelopen voorjaar, toen hij afscheid nam van coach Gerard van Velde en zich aansloot bij de groep van Jac Orie. De twee ploegen zijn een wereld van verschil. Bij Van Velde, waar hij met Verbij trainde, voelde hij zich als onder familie. Bij Orie is de sfeer heel anders. ‘Dat zijn toch een aantal alfamannetjes bij elkaar. Daar moest ik aan wennen.’

Hij kreeg het meteen voor de kiezen toen hij zich in het voorjaar meldde voor de eerste fietstraining. Net terug van vakantie en met ‘jetlagbenen’ stapte hij op de racefiets voor een ritje van 3 uur. Hij rekende op een ritje zoals hij dat kende. Een paar uurtjes ontspannen met de handen boven op het stuur, kruissnelheid 30 kilometer per uur.

Dat was verkeerd gedacht. Sven Kramer en consorten hadden een potje ‘boren’ in gedachten: met 37 kilometer per uur door Friesland scheuren. ‘Na twee minuten op kop dacht ik al: ik ga dit niet volhouden.’ Hij moest afgeven. Zijn nieuwe ploeggenoten joelden hem uit. ‘Hij gaat nou al van kop, riepen ze. Ze probeerden me keihard te slopen.’

‘Goede motor’

Begrijp hem niet verkeerd. Het is niet zo dat ze elkaar bij Ories keurkorps voortdurend afzeiken. ‘Het is supergezellig, maar het gaat er niet altijd liefjes aan toe.’ Dat hoeft ook niet. Sterker nog, dat moet misschien juist niet, meent Krol, want hij is er beter van geworden. ‘Ik heb geleerd om een grote bek terug te geven en om voor mezelf te kiezen. Het is goed geweest om hard te worden.’

Ook fysiek hebben zijn ploeggenoten hem sterker gemaakt. Bij Van Velde werd hij omringd door echte sprinters, mannen die zich op de 500 meter richten en een enkeling, zoals wereldkampioen Verbij, die een 1.000 in de benen hebben. Bij Orie trof hij allrounders als Kramer en Roest. Achter hun ruggen kan hij aan zijn duurvermogen werken. ‘Daar krijg je een goede motor van.’ Het hielp hem in Inzell, na een furieuze start, door de laatste loodzware ronde heen.

Krol is de enige pupil van Orie die vanuit Beieren met een gouden medaille in zijn koffer huiswaarts keert. De mannen die bij zijn entree in de ploeg nog smaalden dat hij te weinig kopwerk deed, bleven zonder zege. Of hij ze nu de mond gesnoerd heeft? Krol denkt van niet. ‘Bij de volgende fietstraining roepen ze waarschijnlijk: jij bent wereldkampioen, dus nu moet jij op kop.’