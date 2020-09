Op bezoek in de lekke tennisbubbel van de US Open

Serena Williams na het winnen van de kwartfinale van de US Open. Beeld AFP

‘Hoort u bij de tennisgroep?’ vraagt de receptioniste van het Marriott-hotel op Long Island, waar de organisatie van de US Open de afgelopen weken het gros van haar spelers, coaches en begeleiders heeft ondergebracht. In de tweede week van het toernooi is het hotel, dat de tennissers aanvankelijk voor zichzelf hadden, weer open voor het reguliere publiek. De veelbesproken bubbel blijkt niet waterdicht: een kamer is voor 169 dollar te boeken. ‘Alstublieft, uw kamer is op verdieping zeven, daar is de lift.’

In de tweede week van de US Open is het rustig in het hotel dat op een kleine drie kwartier rijden van de tennisbanen in New York City ligt. Uitgeschakelde spelers zijn inmiddels vertrokken, in de lounge van het gebouw eten plukjes overgebleven deelnemers hun bezorgmaaltijden, contactloos afgeleverd bij de ingang.

Op sommige plekken kruisen tennissers en de schaarse overige hotelgasten elkaars pad: een privégedeelte van het hotel, exclusief voor spelers, coaches en begeleiders, is afgezet met geelzwart lint en wordt bewaakt door beveiligers, maar tennissers mogen zich wél begeven in het publieke gedeelte van het hotel, de lobby en de lounge waar iedereen kan komen.

Spelers worden om de vier dagen getest, maar overige gasten worden op geen enkele manier gecontroleerd. De tennissers gebruiken een achteringang van het gebouw, waar ze door bussen worden opgehaald en vervoerd naar het Billy Jean King Tennis Center, en hebben een eigen lift, maar aan de balie, of in de gangen van het hotel kunnen ze nieuwkomers treffen.

‘De nieuwe situatie is niet met ons besproken,’ zegt Wesley Koolhof, de enige resterende Nederlandse deelnemer die vandaag met zijn Kroatische partner Nikola Mektic de dubbelfinale speelt. ‘Ik hoorde het van een manager van de ATP, en ik zag al wat vliegtuigpersoneel binnendruppelen.’

Op internet ontdekte Koolhof dat het hotel waarin hij verblijft inmiddels weer gewoon te boeken is. Dat terwijl de organisatie van het toernooi haar spelers exclusiviteit had voorgehouden. ‘Het Long Island Marriott is honderd procent van ons,’ sprak toernooidirecteur Stacey Allaster. Het bleek alleen te gelden voor de eerste week.

Zorgen maakt Koolhof zich niet. ‘In eerste instantie is in dit hotel alles prima geregeld.’ Van collega’s hoorde de Nederlander de verhalen over het tweede onderkomen, het Garden City Hotel, waar een kleiner aantal spelers werd ondergebracht en van een bubbel geen sprake bleek. Overige hotelgasten deelden een ingang met tennissers, die met verbazing zagen dat er bruiloften werden georganiseerd.

Het terrein van de US Open. Beeld EPA

‘Hoe kun je dit een bubbel noemen?’ reageerde Novak Djokovic, die zelf voor tienduizenden dollars een eigen woning had gereserveerd. ‘Het uitgangspunt was een volledige bubbel,’ zegt Koolhof. ‘Dan is het vervelend als het dat uiteindelijk niet blijkt te zijn.’

Het veiligheidsprotocol van het toernooi zorgde de afgelopen weken ook op andere vlakken voor commotie, vooral na de positieve test van Benoit Paire. De Fransman werd uit het toernooi genomen en in het Marriott-hotel in quarantaine geplaatst. Op Instagram plaatste hij maandag een foto waarop hij beteuterd voor zijn balkondeur zat.

Zeven deelnemers en drie begeleiders die contact met Paire hadden, kregen te maken met verscherpte maatregelen. Om in het toernooi te blijven moesten ze een vernieuwde overeenkomst ondertekenen, die hen veroordeelde tot dagelijkse testen en beperkte bewegingsvrijheid. ‘Ik voel me een gevangene,’ sprak een woedende Kristina Mladenovic, de Française die een potje had gekaart met Paire en later, ondanks een veelvoud aan negatieve testen, alsnog uit voorzorg uit het dubbeltoernooi werd gehaald.

Haar landgenoot Adrian Mannarino, die ook onder verscherpt toezicht was geplaatst, mocht na een lange vertraging wel aan zijn partij tegen Alexander Zverev beginnen. In het naar New York verplaatste ATP-toernooi van Cincinnatti, de generale repetitie voor de US Open, werden twee spelers onder hetzelfde protocol nog uit het toernooi gehaald na een besmetting van hun fysiotherapeut. ‘Sommige spelers kregen het gevoel dat de organisatie maar wat deed,’ zegt Koolhof, die voorzichtiger werd na de besmetting van Paire. ‘Wat die spelers is overkomen, had ook mij kunnen gebeuren.’

Het potje tafeltennis dat de Nederlandse dubbelspecialist zo nu en dan speelde met een collega, sloeg hij de afgelopen weken over. ‘Ik blijf lekker op mijn kamer,’ zegt Koolhof, die dinsdagavond alleen voor het vieren van zijn finaleplek een uitzondering maakt met een biertje in de hotelbar.

Buiten, bij een partytent aan de achterkant van het hotel, uitgerust met een gigantisch beeldscherm, een bar en verschillende loungegedeelten, gaan de lichten al voor 23.00 uur ‘s avonds uit. In het afgelegen hotel, omgeven door parkeerplaatsen en fabrieken, bieden verder alleen een PlayStation-kamer, arcadespelletjes en een golfsimulator afleiding. De volgende ochtend begint het voor spelers inmiddels bekende ritueel: het invullen van een vragenlijst - heb je symptomen? - waarna met de goedkeuring van een groen polsbandje de bus wordt genomen voor een training of wedstrijd op het tenniscomplex bij Flushing Meadows.

Koolhof zal vandaag voor zijn finale worden onderworpen aan een laatste coronatest, die hij sinds zijn komst naar New York om de vier dagen ondergaat. De teller staat op zeven, schat hij. De meeste van zijn collega’s zijn volgens hem te spreken over het grote Amerikaanse tennisexperiment, ook al staan 's ochtends aan de balie in de buurt van een ongeteste bezoeker die de nacht voor 169 euro in een lekke tennisbubbel heeft doorgebracht.

Koolhof: ‘Als je ziet hoeveel duizenden testen er zijn afgenomen, dan valt het uiteindelijk mee dat er maar twee positieve gevallen zijn geweest.’ Waterdicht of niet? ‘Op een paar onregelmatigheden na zijn we redelijk ongeschonden uit de bubbel gekomen.’