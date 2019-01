Op bezoek bij schaatser Thomas Krol, voor een vlucht van Amsterdam naar Innsbruck - eerst een paar medailles en dan de cockpit in

‘Eens kijken’, mompelt Thomas Krol. ‘Gate D23 vandaag.’ De schaatser is gezagvoerder van een Boeing 737 en maakt zich op voor een vlucht van Amsterdam naar Innsbruck. Virtueel dan. Hij vliegt vanachter zijn bureau in een flat met uitzicht over Heerenveen.

Krol (26) behoort tot de wereldtop op de 1.000 meter en 1.500 meter. Hij rijdt komend weekeinde de wereldbekerwedstrijden in Hamar en doet volgende week mee aan de WK afstanden. Naast olympisch goud heeft hij nog een andere droom: piloot worden. Een opleiding kost ongeveer een ton. ‘Het mooiste zou natuurlijk zijn als ik dat bij elkaar kan schaatsen’, zegt hij. ‘Hoe beter ik presteer, hoe meer ik opzij kan leggen.’

Krol zit achter zijn pc. Veel heeft hij niet nodig om een simulatievlucht uit te voeren. Een beeldscherm, een toetsenbord, twee boxen en pedalen, en dat is het. Op zijn scherm verschijnt de cockpit van de Boeing 737. Van de knopjes in de cockpit tot de inrichting van luchthaven Schiphol; alles is zoals in het echt. Zelfs het ruisende geluid van de vliegtuigcabine klinkt deze middag in Heerenveen uit de luidsprekers.

Even een pizzaatje

Krol bladert door een schriftje waarin hij al zijn simulatievluchten heeft genoteerd. Het zijn er duizenden. Ooit deed hij mee aan een evenement, waarbij luchtvaartliefhebbers allemaal een vlucht van Amsterdam naar Seoul maakten. Krol verliet de cockpit alleen om een diepvriespizza in de oven te gooien. Hij kan er zelf om lachen. ‘Autisme 2.0 natuurlijk.’

Op zijn iPad checkt hij de laatste weersvoorspellingen. ‘Zes knopen. Prima.’ Nauwkeurig volgt hij de procedures zoals piloten die in het echt ook doen. Passagiers ingecheckt? Kerosine getankt? Route goedgekeurd door Eurocontrol? Vervolgens taxiet Krol met een joystick zijn kist naar de Zwanenburgbaan. Gedecideerd: ‘We gaan hem de lucht ingooien.’

Krol studeert Aviation Studies aan de Hogeschool van Amsterdam. In de toekomst wil hij de pilotenopleiding van de KLM volgen. Voorheen lag de leeftijdslimiet op 27 jaar. Krol informeerde bij de luchtvaartmaatschappij of het geen probleem is dat hij zich na 2022 wil aanmelden. Dat is het niet.

Vorig jaar miste hij nét de Olympische Spelen in Sotsji, toen de KNSB Kai Verbij aanwees voor de 1.000 meter. Hij is nog lang niet klaar met schaatsen. ‘Ik wil straks in de cockpit zitten met het gevoel dat ik er alles uit heb gehaald.’

Op het scherm vliegt de 737 op 37.000 voet, iets meer dan 11 kilometer hoogte. Als de schaatser met zijn ploegmaten in het vliegtuig stapt, wordt meestal Sven Kramer door de bemanning gevraagd of hij het leuk vindt om een kijkje in de cockpit te nemen. ‘Doe Thomas maar’, antwoordt hij dan. ‘Die vindt het veel mooier.’

Geen spel

Eén keer zag hij vanuit de cockpit, in het echt en bij helder weer, op 300 kilometer afstand de Mont Blanc liggen. Zo mooi is het vandaag niet. Op zijn laptop zijn louter wolken te zien. Als hij zou willen, kan Krol met zijn spatiebalk de vlucht pauzeren. Maar dat is niet de bedoeling. Het is geen spelletje, benadrukt hij. ‘Dan zou ik beter Fortnite kunnen spelen.’

Thomas Krol kijkt naar de klok na de 1000 meter tijdens het NK Afstanden in Thialf. Beeld ANP

Maar wat het wel is? ‘In elk geval een uit de hand gelopen hobby.’ En ook een beetje studiemateriaal: ‘Elke vlucht leer ik weer. Ik kom net uit Innsbruck. We vertrekken er meestal vandaan als we in Collalbo hebben getraind. Het ligt midden in een dal en heeft een korte landingsbaan. Daar ligt vandaag de uitdaging.’

Krol is niet de enige schaatser met vliegambities. Erben Wennemars droomde van een bestaan als piloot, maar liep tegen de leeftijdsgrens aan. In het verleden kwam Elma de Vries eens met een helikopter naar een skeelerwedstrijd, omdat ze nog een paar uurtjes moest vliegen om aan het minimale aantal vlieguren te komen. En er is Leo Visser, voormalig wereldkampioen allround en nu gezagvoerder bij de KLM. Hij is Krols voorbeeld: ‘Eerst een paar olympische medailles winnen en daarna de cockpit instappen. Ja, zo wil ik het ook.’

Buiten, in Heerenveen, schemert het. In de studeerkamer van Krol lonkt Innsbruck, de lichten van de luchthaven kan hij in de verte al zien. ‘Nu komt het leukste’, verkneukelt hij zich. ‘De landing.’

Kan hij, in geval van nood, een toestel aan de grond zetten? ‘Ik weet hoe de systemen werken en hoe de automatische piloot werkt. Dat moet lukken. Alleen: ik heb nog nooit een kist in mijn handen gehad. Zelf landen is een risico, maar als het niet anders kan, kom ik een heel eind.’

Volg de horizon

Eén keer bestuurde hij een Cessna, een propellervliegtuig. ‘Ik zat, net als nu, vooral naar de instrumenten te kijken. Die instructeur zei: vergeet je niet om naar buiten te kijken? Je moet ook aan de horizon kunnen zien waar je vliegt. Dat is het verschil tussen simulatie en vliegen in het echt.’

De landing verloopt zonder problemen, vlucht AMS-INN zit erop. Op zijn pc stappen passagiers uit het toestel, hun bagage rolt al van de band. Over een paar jaar hoopt Krol echt een kist in Innsbruck aan de grond te zetten. Maar dat is voor later. Eerst koken. En daarna? ‘Ik heb nog een mooie langeafstandsvlucht naar Portland gezien, in Amerika. Dat ga ik doen. Vanavond opstijgen en morgenochtend, als ik wakker word, landen.’