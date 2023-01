Op ‘avond van de inhaalslag’ heeft Emmen weinig te duchten van PSV

'Positieve uitzondering' Xavi Simons in duel met Keziah Veendorp van Emmen. Beeld Getty Images

Moederziel alleen in een hoek van de eretribune stond algemeen directeur van PSV Marcel Brands in de rust van Emmen-PSV (1-0) naar het kunstgrasveld van te staren. Toeschouwers en andere bestuurders hadden de warme ingewanden van de ijskoude Oude Meerdijk al opgezocht. Brands bleef staan als de kapitein die zijn zinkende schip niet wilde verlaten. Het gezicht van Brands verraadde weinig emotie. Het stond 1-0 voor FC Emmen, de Drentse promovendus. PSV was kort voor rust gereduceerd tot tien man door een rode kaart.

Het had de avond van de inhaalslag moeten worden. PSV kon in ieder geval voor een dag in punten gelijk komen met koploper Feyenoord en daarmee wat stress van zich wegduwen. Al voor de winterstop verloor PSV eigenlijk al teveel punten om serieus mee te doen in de titelstrijd, maar titelfavoriet Ajax morste al net zo driftig en belandde in een crisis vanwege rumoer rond trainer Schreuder.

Brands had zich voor de zomer hardgemaakt voor Ruud van Nistelrooij als nieuwe PSV-trainer, een clubicoon met daarbij behorend krediet. Brands zag rechterhand John de Jong na een motie van wantrouwen van de Raad van Commissarissen (RvC) vertrekken. Brands verkocht eind vorig jaar Cody Gakpo aan Liverpool en vorige week Noni Madueke aan Chelsea voor in totaal rond de 90 miljoen euro. De RvC wil nooit meer rode cijfers, Brands gaat erin mee.

Onduidelijk is hoeveel er geherinvesteerd kan worden. Eerder op de dag kwam alleen de komst van Fabio Silva rond, hij wordt gehuurd van Wolverhampton na eerder dit seizoen weinig indruk bij Anderlecht te hebben gemaakt.

De transfermarkt is nog maar een week open en PSV begon de winterstop met beschamende remises tegen Sparta en Fortuna en krappe winst op Vitesse. De ploeg oogt uitgehold, ook mentaal. Luuk de Jong scoort al een poosje niet meer en is geblesseerd aan zijn hoofd, ook Anwar El Ghazi staat al tijden droog. Zij kwamen afgelopen zomer als verse krachten. Rastalent Xavi Simons is de enige positieve uitzondering.

PSV hengelde naar Viktor Tsygankov en Arnaut Danjuma maar verloor ook die strijd van Engels grootkapitaal. Kort voor de wedstrijd was er nog transfernieuws, maar weer betrof het een mogelijke uitgaande transfer. Joey Veerman en Andre Ramalho zouden in de belangstelling staan van Besiktas. Beiden zijn veroordeeld tot de reservebank. Er dreigt in de zomer een uittocht, Simons zou relatief goedkoop kunnen worden teruggekocht door Paris Saint-Germain, Ibrahim Sangaré heeft een gelimiteerde transfersom en zou weg willen.

Wat blijft er over van de fraaie bouwtekening aan het begin van dit seizoen waarin de aanval op het leeggekochte Ajax zou worden ingezet? Niet bijster veel en er wordt vooralsnog weinig bijgetekend. Ondertussen hebben AZ, Twente en Feyenoord zich als onbezorgde titelconcurrenten gemeld.

PSV komt niet verder met deze ploeg, zoveel werd wederom duidelijk in Emmen. PSV begon niet scherp, schoten van Bakayoko en Simons misten richting en overtuiging, daarachter maakten Obispo, Sangaré en Teze de nodige slordigheidsfouten. Emmen, met veel goede voetballers op het middenveld en drie centrumverdedigers, groeide zo heerlijk in de wedstrijd. Een afgeslagen corner van de makkelijk trappende Feyenoord-huurling Mark Diemers kwam na 23 minuten voor de voeten van Lucas Bernadou die niet aarzelde en voor de 1-0 tekende.

Mauro Junior vergrootte de problemen. De weer als linksback opgestelde alleskunner van PSV trapte nota bene ver op de helft van Emmen Rui Mendes van achter hard op de kuit en mocht met rood vertrekken.

PSV kon na rust het gemoed van de eenzame directeur niet meer opvijzelen. Direct na rust moest doelman Walter Benitez alle zeilen bijzetten om een inzet van Emmen-invaller Ole Romeny uit zijn doel te tikken. Daarna schoot Emmen-verdediger Jeroen Veldmate een vrije trap tegen de onderkant van de lat.

Emmen had verder weinig te duchten van PSV waarbij de creatieve Veerman pas een kwartier voor tijd inviel. Het had geen kind aan de als spits opgestelde El Ghazi en na verloop van tijd ook steeds minder van de vanaf links spelende Simons.

Emmen, dat eerder al een punt pakte tegen Ajax, deed zo uitstekende zaken onderin. Het stadion sprong massaal op van vreugde na het laatste fluitsignaal. Ertussen stond Brands nog steeds tamelijk onbewogen toe te kijken, maar inwendig ongetwijfeld gruwelijk te balen.