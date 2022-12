Op audiëntie bij judoka Teddy Riner, de Muur van Parijs

Riner: ‘Als kind heb ik geleerd dat je je tegenstander nooit mag onderschatten.' Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het is net alsof de beste Nederlandse judoka’s om de beurt op audiëntie komen. Haast verlegen lopen ze tijdens de training naar de tatami. Daar staat de koning van het judo te wachten: Teddy Riner.

In de Ruskahal op Papendal torent de wereldster hoog boven de rest uit. De zwaargewicht van 2.04 meter en 150 kilogram is niet alleen groter dan zijn tegenstanders, ook de prestaties van de 33-jarige Fransman zijn ongeëvenaard. Hij werd als 18-jarige de jongste wereldkampioen ooit, won twee olympische gouden medailles (2012, 2016), tien wereldtitels en bleef een decennium ongeslagen (van 2010 tot 2020).

Precies vier minuten, de duur van een reguliere judopartij, krijgen zwaargewichten Roy Meyer en Jur Spijkers, Michael Korrel (klasse tot 100 kilogram) en Noël van ’t End (klasse tot 90 kilogram) de tijd om dit fenomeen op zijn rug te gooien. Na de buiging vooraf, die in het judo dient als groet, klampen ze zich met hun handen vast aan het blauwe pak van Riner voor de vrijwel onmogelijke opdracht.

‘Ik was benieuwd naar de manier van trainen van de Nederlandse judoka’s’, zegt Riner in een kleine conferentiezaal op Papendal, voorafgaand aan de sessie . De Fransman, die tijdens het interview af en toe zoekt naar de juiste Engelse woorden, belegde deze maand op eigen initiatief een vierdaags trainingskamp in de bossen van Arnhem. ‘Ik wil tegenstanders met verschillende technieken en judostijlen tegenover mij hebben. Ik ben dit jaar ook al in Brazilië, Japan, Spanje, Mongolië en Kroatië geweest.’

De buitenlandse trainingskampen vormen een belangrijk onderdeel van de zorgvuldig uitgestippelde route richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waar ‘Big Ted’ de kroon op zijn werk hoopt te zetten. In de stad waar hij opgroeide en nog altijd woont, wil de judoka met Caraïbische roots zijn derde individuele olympische titel pakken. Dat lukte alleen de Japanner Tadahiro Nomura, in de klasse tot 60 kilogram, tussen 1996 en 2004.

Riner, die in Frankrijk tot de bekendste sporters behoort, had die medaille vorig jaar op de Spelen van Tokio al willen veroveren. Maar in de kwartfinales liep de multimiljonair, die tussen 2010 en 2020 niet eenmaal verloor, tegen een zeldzame nederlaag aan. Hij moest genoegen nemen met brons. Hoewel de op leeftijd geraakte judoreus de laatste jaren niet meer onaantastbaar is, wil hij nog een keer alles aan de kant zetten voor olympisch goud.

Je boekte 154 overwinningen op een rij in de tien jaar dat je ongeslagen bleef. Hoe zorgde je ervoor dat je je nooit liet verrassen?

‘Als kind heb ik geleerd dat je je tegenstander nooit mag onderschatten. Ik ging samen met mijn twee jaar oudere broer naar judoles en won vaak van hem. Toen we een keer aan onze ouders wilden laten zien wie de sterkste was, dacht ik dat ik hem wel even op zijn rug zou gooien. Ik lette niet op en verloor.

‘Ik heb nooit meer de kans gekregen om het recht te zetten. Mijn broer besloot te stoppen met judo en ging basketballen. Hoewel het maar een onderling partijtje was, heeft het mij veel gedaan. Ik heb het de rest van mijn loopbaan gebruikt om mezelf eraan te herinneren dat je nooit mag denken dat je wel even wint.’

Riner werd tijdens een familievakantie geboren op Guadeloupe, een eiland in de Caraïbische Zee, en groeide op in Parijs. Hij was 5 toen zijn ouders hem naar een multisportclub in het zuiden van de stad stuurden om zijn energie kwijt te kunnen. Hij deed aan golf, tennis, zwemmen, atletiek en klimmen, maar zijn hart ging pas echt sneller kloppen van voetbal en judo. ‘Ik heb de die twee sporten lang gecombineerd, maar op mijn 13de koos ik definitief voor judo.’

Koos je voor judo of heeft uw lichaam de sport gekozen?

‘Mijn voetbaltrainer vertelde me dat heel veel jongens de droom hadden om profvoetballer te worden, terwijl mijn judocoach zei dat ik kon uitgroeien tot een heel goede judoka. Ik heb de genen van mijn vader (1.94 meter) en moeder (1.80 meter) gekregen en was al snel even groot als mijn leraar op school. Ik won als kind al veel.

‘Maar de goede prestaties waren niet de enige reden om voor judo te kiezen. Ik deed liever een individuele sport dan een teamsport. In mijn ogen deden mijn teamgenoten bij voetbal niet genoeg. Dat frustreerde mij. Ik wilde niet afhankelijk zijn van anderen en alleen mezelf iets kwalijk kunnen nemen.’

Teddy Riner bukt voorover terwijl een van zijn zijn coaches hem passeert. Volgens zijn Nederlandse sparringpartners is Riner niet alleen sterk, maar ook intelligent en technisch goed. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Is het voor een judoka altijd een voordeel als hij groter is dan zijn tegenstander?

‘Nee, het is een fabeltje om te denken: hoe groter je bent, hoe sterker je bent. Ik ken judoka’s die groter of zwaarder zijn dan ik, maar niet atletisch zijn. Ik denk dat ik geweldig beweeg ten opzichte van de andere zwaargewichten, omdat ik vroeger veel sporten heb gedaan. Ik heb mezelf altijd voorgehouden op elk onderdeel een goed niveau te halen en niet alleen groot of sterk te zijn.’

Hoe groot de ster van Riner is, blijkt uit het begeleidingsteam dat hij bij zich heeft op Papendal. Voor en tijdens de training ontfermen vier personen zich over hem – iets wat hoogst ongebruikelijk is in de judosport. Naast een coach, die elk gevecht van Riner filmt, heeft hij zijn eigen fysiotherapeut. Daarnaast heeft hij twee sparringpartners die met hem de warming-up doen. Tijdens de training zitten ze werkeloos langs de kant.

Ondanks verwoede pogingen lukt het de Nederlandse judoka’s niet eenmaal om Riner op zijn rug te leggen. Ook de 122 kilo wegende Meyer niet, die op een toernooi al twee keer van hem verloor. ‘Hij is als een Sudokupuzzel die je niet opgelost krijgt’, zegt Meyer. ‘Hij is niet alleen sterk, maar ook een intelligente en technisch goede judoka.’

Na vier minuten merkt ook Van ’t End dat er geen beginnen aan is tegen Riner, al is dat niet gek. Van ’t End is ruim 60 kilo lichter en 20 centimeter kleiner. Hij verdwijnt bijna helemaal onder het imposante lichaam van ‘Teddy Bear’, met een armomtrek van 51 centimeter, als die hem op zijn rug gooit. ‘Het is geweldig om te zien hoe onverstoorbaar hij blijft en al heel zijn carrière met alle aandacht en druk omgaat’, zegt Van ’t End.

Na zijn onverwachte wereldtitel in 2019 ervoer Van ‘t End zelf hoe moeilijk het is om daarna met de verwachtingen van buitenaf om te gaan. ‘Ik had mezelf altijd veel druk opgelegd, maar nu kwam die druk er ook van buitenaf. Als ik iets van Riner zou willen weten, dan is het hoe hij daarmee altijd heeft kunnen dealen.’

Teddy Riner in volle glorie. De Franse judoka van 140 kg met een lengte van 2,04 meter in de deuropening op Papendal. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Hoe ben je met de druk en verwachtingen omgegaan?

‘Ik heb vanaf mijn 15de specialisten om mij heen verzameld, omdat ik van mening ben dat één coach niet alles kan weten. Als ik de beste judoka wilde worden, moest ik op elk onderdeel uitblinken. Ik heb al vroeg een fysiek trainer, techniektrainer en mental coach in de arm genomen.

‘Ik heb geleerd om de positieve druk te gebruiken en de negatieve druk aan de kant te schuiven. Ik ben de wereldkampioen. Ik heb de medaille die iedereen wil hebben. Dat is toch een droom? Het heeft mij altijd energie gegeven om door te gaan en nieuwe doelen te stellen. Veel mensen denken altijd dat ik zoveel gewonnen heb door mijn manier van judoën, maar dat is niet het hele verhaal. De bubbel die ik om mij heen heb gecreëerd, heeft mij succesvol gemaakt.’

In 2017 nam je een pauze van twee jaar omdat je even klaar was met judo. Heb je je opnieuw moeten uitvinden als judoka?

‘Ik had dertien jaar achter elkaar op het hoogste niveau gejudood. Mijn lichaam had rust nodig en ik wist dat ik dingen moest veranderen om gefocust en gemotiveerd te blijven. Judo mag nooit een routine worden. Ik train met andere sparringpartners, beleg meer trainingskampen in het buitenland en let veel meer op mijn voeding.

‘Voorheen maakte het niet zoveel uit wat ik at, maar nu ik ouder ben, raak ik de kilo’s moeilijker kwijt. Ik heb een diëtist die ervoor zorgt dat ik drie- tot vierduizend calorieën per dag binnenkrijg, voornamelijk uit groenten. Het draagt eraan bij dat ik me fitter voel en minder kans op blessures heb.’

Na anderhalf uur zit zijn training in de Ruskahal erop. Voordat hij de zaal verlaat, neemt hij uitgebreid de tijd om met andere judoka’s op de foto te gaan. Dan verdwijnt hij door een deur naar de kleedkamer. Op weg naar het volgende trainingskamp. Op weg naar Parijs. In de wetenschap dat zijn plek in de judohistorie al vaststaat. ‘Ook als ik daar geen goud win, ben ik in de beste judoka aller tijden.’