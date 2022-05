Op audiëntie bij Balotelli, met dank aan Raiola

In 2014 zei ik voor de grap tegen Mino Raiola, tegen beter weten in en zo brutaal als ik durfde: ‘Regel eens een interview voor me met Mario Balotelli.’ De Italiaanse spits van toen AC Milan was een weerbarstige voetballer met talloze avonturen die een glansrijke loopbaan in de weg stonden. Hij gaf vrijwel nooit een interview.

‘Wanneer wil je gaan’, vroeg Mino, ‘dan regel ik het snel. Meld je alleen even bij de perschef van AC Milan, zodat hij weet dat je komt.’ Die perschef bleef bezweren dat het geen zin had om naar Milaan af te reizen, want Balotelli gaf inderdaad nooit een interview.

Een dag voor het gesprek zaten de fotograaf en ik te dineren in Milaan. Mino belde. Goh, het feest gaat niet door, was mijn eerste gedachte, en ik becijferde razendsnel hoeveel deze mislukking de krant ging kosten. Maar nee, hij vroeg slechts of het eten smaakte, of we een fijn hotel hadden, of alles naar wens was.

De volgende dag, op trainingscomplex Milanello, bleef de perschef volhouden dat ik elke deur in de gaten moest houden, anders was Balotelli gevlogen. Hij kende zijn pappenheimers. Even later gaf de extravagant geklede spits een hand. Hij nam de tijd, gaf met zijn diepe stem korte, maar bruikbare antwoorden en zei tegen de perschef, toen die aangaf dat het wel genoeg was geweest: ‘Deze mensen zijn helemaal uit Nederland gekomen. Ze mogen best drie kwartier van mijn tijd krijgen.’

Hij tekende twee shirts voor onze zonen en vertelde geweldige anekdotes waaruit bleek dat in het probleemkind een mooi mens school. Toen hij een keer op de snelweg reed, met Mino een paar kilometer achter hem, vroeg hij zijn zaakwaarnemer om een gewond geraakte hond even in de auto te laden en naar de dokter te brengen.

Mino Raiola is zaterdag overleden in Milaan. Wij waren toevallig in die stad, om ons 30-jarig huwelijk te vieren. De zonen hadden voor AC Milan gekozen. De koploper, waar Raiola kind aan huis was, moest zondag winnen van Fiorentina om de grootste kampioenskansen te houden, in de strijd met stadgenoot Inter, elf jaar na de laatste titel. Dolgelukkige mensen in de stampvolle tempel San Siro rolden over elkaar heen toen Leao scoorde in de slotfase, ongeveer tien minuten nadat de belangrijkste speler uit de stal van Raiola, Zlatan Ibrahimovic, in het veld was gekomen. Zlatan was zichtbaar emotioneel na afloop.

Lang nadat het interview met Balotelli was geplaatst, hoorde ik via via waarom de spits zo aardig was geweest tegen de Nederlandse journalist. Balotelli, door Italianen geadopteerd van straatarme biologische ouders uit Ghana, kon niet omgaan met het vele geld dat hij als voetballer verdiende. Raiola beheerde zijn portemonnee. Balotelli wilde extra zakgeld om een nieuwe, hele dure auto te kopen. Dat mocht van Mino, als hij een beetje meegaand was tegen die journalist uit het verre Nederland.

Ik heb nooit gevraagd of dat verhaal waar is. Mino Raiola neemt duizenden mooie anekdotes mee in zijn graf.