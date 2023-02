Op Angel Daleman (15) staat geen maat: schaatstalent kan in voetsporen Wüst of Schulting treden

Angel Daleman afgelopen weekend tijdens de WK voor junioren. Beeld International Skating Union via

Het hield afgelopen weekeinde maar niet op in Inzell voor Angel Daleman. Op alle acht onderdelen van de WK langebaanschaatsen voor junioren haalde ze een medaille. Zes keer blonk er goud: bij de 1.000 meter, 1.500 meter, massastart, teamsprint, ploegenachtervolging en het allroundklassement. Met die allroundtitel zette ze een record: met haar 15 jaar en 327 dagen is ze de jongste juniorenwereldkampioen.

Dat een Nederlandse het allroundklassement wint is niet zo bijzonder. Nederland leverde in dit millennium veruit de meeste juniorenkampioenen. Er zaten vrouwen tussen die nooit echt zouden doorbreken, zoals Frederique Ankoné (2000 en 2001) of Roxanne van Hemert (2009). Maar op de lijst staan ook latere vedetten zoals zesvoudig olympisch kampioen Ireen Wüst (2005) en meervoudig wereldkampioen Jutta Leerdam (2017).

Wüst was 18 toen ze op het buitenijs van het Finse Seinajöki juniorenkampioen werd. Een jaar later veroverde ze op de Spelen van Turijn op de 3 kilometer goud. Daleman is nog lang geen 18, heeft nog jaren om door te groeien. Betekent dat een nog grotere kans op seniorensucces? Kan zij Wüst achterna en al om de medailles strijden op de Spelen van 2026? Dalemans coach Dave Versteeg verwacht dat ze haar progressie doorzet. Maar zeker is dat allerminst.

Tot dit weekend was Kim Yoo-lim de jongste juniorenwereldkampioen. Zij was net 16 toen ze in 2006 de titel pakte, voor Martina Sablikova. Bij de senioren kwam er van de Koreaanse weinig terecht. Op de Spelen in Turijn reed ze in de achterhoede, vier jaar later haalde ze op haar 1.000 meter de finish niet en verdween daarna in de anonimiteit. Versteeg: ‘Daar staat Korea om bekend. Ze zijn er al heel jong goed, maar ook al heel jong weer weg.’

Internationale top

Over de zegetocht van Daleman in Inzell was Versteeg niet verbaasd. Hij heeft haar een klein jaar onder zijn hoede en weet wat ze kan, niet alleen als langebaanschaatser, maar ook als shorttracker en skeeleraar. Op al die disciplines behoort ze tot de internationale top. Ze nam afgelopen zomer deel aan het EK inlineskaten waar ze relaygoud won. En twee weken voor de langebaan-WK streed ze in Dresden om de wereldtitel shorttrack. Dat viel tegen met slechts twee top-10-uitslagen.

Tijdens hun evaluatie van het shorttrack-WK voorspelde Versteeg, die in Heerenveen de shorttacktalentenploeg begeleid, wat ze in Inzell zou doen. ‘Ik zei tegen haar: dit gaat niet heel moeilijk worden. De 1.000 en 1.500 meter ga je winnen.’ Het zilver op de 500 meter en brons op de 3 kilometer was een bonus op weg naar de overwinning in het klassement.

De vergelijking met Wüst maakt Versteeg niet. Hij ziet vooral overeenkomsten met Suzanne Schulting, de drievoudig olympisch shorttrackkampioene. Hij kent Schulting goed, begeleidde haar als coach in haar tienerjaren, voordat ze doorstootte naar de nationale ploeg en de mondiale top. ‘Ik denk dat Angel op hetzelfde plan staat als zij.’

Ook Schulting combineerde langebaan en shorttrack, ze werd als 15-jarige zelfs nationaal allroundkampioene. Toch zijn Dalemans prestaties op de 400-meterbaan indrukwekkender. ‘Angels tijden zijn ongekend. Op de langebaan loopt ze een stapje voor op Schulting, maar ook haar rondetijden op het shorttrackijs zijn beter.’

Op rem trappen

De oud-shorttracker waakt voor het scenario van de Koreaanse Kim, is zuinig op zijn pupil. ‘Ze is 15 jaar oud. Ze moet nog een stuk langer mee’, zegt hij. ‘Zij wil altijd wel doorgaan, maar als coach moet ik dan op de rem trappen. Het is niet stampen, stampen, stampen.’

Het drukke programma, met skeeleren in de zomer en langebaan en shorttrack in de winter, is dan ook geen opdracht van Versteeg. Zij wil dat zelf graag, deed dat al voordat ze bij hem in zijn shorttrackploeg terecht kwam. ‘Ze moet van mij helemaal niks’, benadrukt hij. Alhoewel, hij verplichtte haar wel om vakantie te nemen in juli, midden in het skeelerseizoen. Ze ging met haar ouders mee naar Spanje, iets wat ze al een tijd niet had gedaan.

Daleman, die met 1.72 meter relatief lang is voor haar leeftijd, heeft als geen ander gevoel voor techniek. Dat moet ook wel. De beweging van een skeeleraar, shorttracker en langebaanschaatser mogen op elkaar lijken, er zit wel degelijk verschil tussen de afzet op klapschaatsen, vaste ijzers en wieltjes. Daleman schakelt gemakkelijk tussen de drie sporten. ‘Haar timing is geweldig en van nature is ze heel krachtig. En ze heeft een winnaarsmentaliteit. Ze kan zichzelf pijn doen, door muren gaan. Waar andere opgeven gaat zij door.’

Vroeger moesten talenten als tieners kiezen: skeeleren, shorttracken of schaatsen? De combinatie werd niet geaccepteerd. Dat veranderde pas toen Ronald en Michel Mulder een jaar of tien geleden lieten zien dat succes op wieltjes en klapschaatsen samen kan gaan en Jorien ter Mors olympische medailles haalde op shorttrack- en langebaanijs. Sindsdien wordt de waarde van een multidisciplinaire opleiding onderkend en daar vaart Daleman wel bij.

Waar haar toekomst ligt? Dat is nog afwachten. Versteeg zal haar niets opleggen. ‘Uiteindelijk kies je de sport die je het leukst vindt.’