Oostenrijkse durfal Liensberger berooft Amerikaanse Shiffrin van vijfde wereldtitel slalom

Katharina Liensberger in actie. Beeld EPA

Niemand beheerst de slalom op de steile berg beter dan de Amerikaanse Mikaela Shiffrin. Sinds haar 17de heerst zij op de grote skitoernooien. Tot zaterdag, op de Druscié A-piste van Cortina. Daar werd zij, op jacht naar de ongeëvenaarde vijfde wereldtitel op rij, gestuit door de Oostenrijkse outsider Katharina Liensberger.

Die durfal won nog nooit een wereldbekerwedstrijd (Shiffrin liefst 68 keer), maar groeide de voorbije week in de Italiaanse Dolomieten boven zichzelf uit. Eerst werd zij (gedeeld) wereldkampioen op het nieuwe WK-nummer parallelslalom. Daarna veroverde zij brons op de reuzenslalom, op 0,09 seconden van winnaar Lara Gut en 0,07 van Shiffrin, de olympisch kampioen op dat nummer.

Toen kwam de zonnige zaterdag in Cortina d’Ampezzo, olympisch oord van 1956 dat over vijf jaar nog eens zo’n gloriemoment gaat beleven. Liensberger begon de eerste run met startnummer 1 en profiteerde maximaal van de nog ongeschonden piste. Shiffrin was volgens de commentaren slordig. Liensberger scherp. Zij was liefst 1,3 seconden eerder beneden.

In de tweede run van de slalom was Shiffrin als 27ste aan de beurt. Zij skiede in haar bekende vloeiende stijl naar de voorlopig eerste plaats, met vooral een sterk laatste stuk. Daarna stootte Petra Vlhova, de Slowaakse specialiste op de technische nummers, Shiffrin van de troon en slalomde Liensberger met een zeer agressieve aanpak naar de wereldtitel. Ze was opnieuw sneller dan alle anderen, zelfs 1,98 seconden beter dan de bronzen Shiffrin: een vorstelijke marge.

Lessen van haar vader

Liensberger (23) viel van pure vreugde op de grond er werd even later omhelsd door de onttroonde kampioen die in Schladming (2013), Vail/Beaver Creek (2015), Sankt-Moritz (2017) en Are (2019) de beste was. Shiffrin staat bekend om haar sympathieke optreden. ‘Wees aardig. Denk eerst’, dat waren de lessen die haar vader Jeff haar leerde.

Jeff Shiffrin, een oud-wedstrijdskiër, was de man die met zijn vrouw Eileen het gezin infecteerde met het skivirus. Vorig jaar februari overleed de anesthesioloog na een ongeluk thuis, 65 jaar oud. Mikaela en moeder Eileen waren onderweg in Europa en vlogen direct terug naar de VS. De vierde achtereenvolgende zege in de allround World Cup, de hoofdprijs van elke internationale skiwinter, viel toe aan de Italiaanse Federica Brignone. De hoofdprijs op de slalom, zes jaar op rij voor Shiffrin, ging naar Vlhova, de vrouw die een begeleidingsteam van veertien man om zich heen heeft verzameld.

Katharina Liensberger poseert met haar medaille. Beeld AFP

Van de pas 25-jarige Shiffrin, in haar jeugd gediagnosticeerd als adhd-kind, is bekend dat zij vooral in haar eentje traint, hard, elk moment benuttend om op de ski’s te staan. Haar vader wees altijd op de Oostenrijkse aanpak gebaseerd op de tienduizend-urennorm van Daniël Coyle die ook in Nederland gangbaar is. Op de piste is die ‘tien mille’ niet haalbaar, omdat daarin de meeste tijd wordt gebruikt om met de lift, gondel of kabel weer boven op de berg te komen. Shiffrin danst zelfs in de training. Het is een aaneenschakeling van soepele en verrassende danspassen, een soort nabootsing van het ritme van de slalom, snel flitsend van de ene naar de volgende kippstang.

Duidelijk is dat het coronajaar en het familiedrama invloed hebben gehad op de vorm van ‘Mika’, zoals zij in de omgang wordt genoemd. Dit seizoen won zij pas twee wereldbekers. Aan de andere kant is zij met haar vier medailles van Cortina d’Ampezzo (waarvan één gouden op de combinatie) de succesvolste Amerikaanse skiër op WK-niveau: zes wereldtitels, elf medailles, drie meer dan de door marketing boven iedereen verheven landgenote Lindsey Vonn.

Zelden vertoonde dubbel

In de winter is Oostenrijk voor Shiffrin, die vloeiend Duits spreekt, de uitvalsbasis. Dat skiverdwaasde land, zo bleek weer eens bij de WK in Italië, is nog altijd de maat der dingen in het alpine-skiën. Liefst vijf wereldtitels gingen naar Oostenrijk. Bij de mannen won Vincent Kriechmayr in een zelden vertoonde dubbel het goud op de Super-G en het hoofdnummer, de afdaling. Marco Schwarz tekende voor de zege in de combinatie.

Bij de vrouwen bleef Zwitserland met Lara Gut (2) en Corinne Suter een neuslengte voor op de Oostenrijkers die in Katharina Liensberger een onverwachte topscorer hadden. Zij stond dit seizoen al vijf maal op het podium van een wereldbekerwedstrijd en sloeg toe op het juiste moment van de winter.

De jonge vrouw uit Feldkirch, bij de Olympische Spelen van Pyeongchang 2018 achtste op haar enige persoonlijke nummer, de slalom, zei geprofiteerd te hebben van de aanpassing van materiaal. De Oostenrijkers, met de skifabrieken binnen de eigen grenzen, hadden op de Reiteralm bij Schladming minder stijve slalomlatten uitgeprobeerd. Gevoegd bij de topvorm en agressie van Liensberger was het recept voor een belangwekkende wereldtitel geschreven.

Liensberger zei ‘gelukkig en dankbaar’ te zijn. Haar verklaring voor de tweede grote zege uit haar leven was er een uit het mentale handboek. ‘Als je iets echt wilt, dan werkt alles mee.’